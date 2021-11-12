تحضير حلى السنيكرز البارد بمكونات اقتصادية وبطريقة سهلة للغاية، نقدم لكم اليوم طريقة عمل تحلية سهلة وسريعة وبطعم رائع ومميز جداً وهي حلى السنيكرز، وهو يتميز بقوام مقرمش من الخارج ومن الداخل هش وطري جداً. الآن يمكنك صنع كمية كبيرة من حلى السنيكرز بمكونات بسيطة ودون الحاجة لشرائها جاهزة، إليكي طريقة تحضير تحلية السنيكرز التي يفضلها كافة الأطفال كما يحبها الكبار لأنها تتكون من عناصر مليئة بالطاقة.

طريقة تحضير حلى السنيكرز البارد

سوف نستخدم بسكويت سادة كعنصر أساسي، وللتغطية سوف نستخدم عبوة قشدة + 100 جرام فول سوداني إضافة إلى 200 جرام شوكولاتة دارك أو حليب. أما معظم المقادير التي سوف نحتاجها فسوف تكون من أجل تحضير كريمة الشوكولاتة الخاصة بحلى السنيكرز وهي كالآتي:

كوب حليب مجفف بمقدار 100 جرام.

نصف كوب سكر بمقدار 100 جرام.

4 ملاعق كبيرة نشا بمقدار 30 جرام + ملعقة كبيرة زبدة.

4 ملاعق كبيرة ونصف دقيق + ملعقة صغيرة فانيليا.

نصف كوب كاكاو خام غير محلى بمقدار 60 جرام + 2 ملعقة كبيرة من القهوة سريعة الذوبان.

4 كوب ماء + كوب حليب بارد.

2 مغلف كريم شانتيه.

في إناء مناسب نضيف الحليب البودرة والنشا وأيضاً الدقيق والكاكاو، ثم نضيف السكر ونقلب كل المكونات جيداً وبعد ذلك نضيف الماء ونخلط بشكل جيد على البارد، وبعد ذلك نرفع الإناء على نار متوسطة أقرب إلى الهادئة مع الإستمرار في التقليب، حتى نحصل على قوام ثقيل وحدوث فقاقيع وبعدها نطفئ النار ونضع الإناء جانباً، بعد ذلك نضيف الزبدة والفانيليا إلى الكريمة مع إضافة القهوة سريعة الذوبان.

حلى السنيكرز بمكونات اقتصادية

نخلط جيداً حتى يتجانس الخليط ثم نغطي الكريمة ببلاستيك غذائي ويكون ملامس لوجه الكريمة حتى لا تتكون طبقة، ثم نتركها تبرد في درجة حرارة الغرفة وبعدها ندخلها الثلاجة. في وعاء نضيف الكريم شانتيه مع الحليب ويكون حليب أقرب إلى المثلج، ثم نخفق باستخدام المضرب الكهربائي حتى نحصل على قوام ثقيل متماسك، وبعدها نخرج كريمة الشوكولاتة ونضيف إلى الكريم شانتيه ونخفق جيداً مرة أخرى، إلى أن نحصل على قوام كريمي.

بعدها نحضر صينية قابلة للفتح بأي شكل أو قالب بايركس، ونضع أول طبقة من البسكويت السادة سواء بالفانيليا أو الزبدة أو الشوكولاتة، ثم نضع طبقة سميكة من الكريمة وبعدها طبقة أخرى من البسكويت ثم طبقة من الكريمة وهكذا، وتكون آخر طبقة للكريمة بسمك رفيع وتوزع بشكل متساوي، وبعد ذلك نضع الصينية في الثلاجة لمدة 4-6 ساعات، ونحضر إناء مناسب نضيف إليه القشطة مع الشوكولاتة والفول السوداني ونخلطهم في حمام مائي ساخن أو نضعهم في الميكروويف، وبعد ذوبان الخليط نضعه على وجه الحلى والجوانب أيضاً بعد فتح الصينية أو القالب، بعد ذلك يقطع بالشكل المفضل ويقدم.