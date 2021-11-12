مدة بقاء صبغة غارنييه على الشعر وكيفية الاحتفاظ بالصبغة لفترة أطول

مدة بقاء صبغة غارنييه على الشعر، يعد ضمن العديد من الأسئلة التي تتردد في أذهان السيدات أو على ألسنتهن حول صبغات الشعر بكافة أنواعها، كم المدة التي تبقى فيها الصبغة على الشعر، وإلي أي مدى يظل تأثير لون الصبغة على الشعر، وكيف نجعلها تبقي على الشعر لفترة أطول، بناءً على عدة عوامل يجب مراعاتها، وآخري يجب تجنبها.

كم مدة بقاء الصبغة على الشعر

تعتمد مدة بقاء الصبغة على الشعر لفترة طويلة على عدة عوامل من أهمها:

نوع الصبغة المستخدمة للشعر، وطرق العناية بالشعر بعد وضع الصبغة عليه، كذلك يجب عليك اتباع التعليمات اللازمة عند عملية صبغ الشعر، حيث أنه في حالة استخدام صبغة الشعر الدائمة، فإن الصبغة تدوم لفترة أطول من صبغات الشعر المؤقتة.، بالإضافة إلى أن بقاء الصبغة لفترة أطول تجعل بصيلات الشعر تحتفظ بلون الصبغة وتظل محتفظة بحيويتها ولونها لمدة لا تقل عن 6 أو 8 أسابيع.

أما بالنسبة لمدة بقاء صبغة غارنييه على الشعر فهي تبقى لفترة أطول تتراوح ما بين ثماني أو عشر أسابيع، يظل خلالها الشعر محتفظا بحيويته كأنه تم صباغته بها في الوقت نفسه، كما سنوضح لكي كيف يمكنك الاحتفاظ باللون لفترة أطول، من خلال اتباع عدة عوامل على رأسها: ضرورة استخدام نوع الشامبو أو البلسم المناسب لنوع شعرك، كما ينبغي عليك عدم تعريض الشعر للحرارة العالية مثل استخدام مكواة فرد الشعر.

مدة بقاء صبغة غارنييه على الشعر عند استخدامها يمكن ان تختلف على حسب درجة اللون المستخدم، ويمكن معرفة الوقت المناسب لكل نوع وفقا للإرشادات التي تأتي معها.

هناك ملاحظة هامة جدا وهي أن الصبغة عند وضعها على الشعر تظل لمدة لا تقل عن 25 دقيقة قبل أن يتم غسل الشعر بالشامبو المناسب، ولكن هناك ملحوظة أخرى من الملاحظات الهامة وهي: هل يمكن استخدام الصبغة على شعر مبلل أفضل أم الشعر الجاف؟ والإجابة على هذا السؤال بلا يمكن خاصة في حالة استخدام الصبغة الدائمة، حيث يفضل استخدامها على الشعر الجاف حتى تستطيع التماسك مع بصيلات الشعر.

ملاحظات هامة عن الصبغة