معجزة ماسك الخميرة الخرافي: لتفتيح البشرة ونفخ الخدود وتوريدها2021

نقدم لكم معجزة ماسك الخميرة الخرافي ، التي تعتبر من أهم الماسكات التي تعمل علي تفتيح البشرة وتر طيبها فوري، ويعد من أفضل الكريمات الطبيعية للبشرة التي تتكون من مكونات طبيعية دون مواد ضارة، وسوف تحصلين علي بشرة خرافية وناعمه وناصعة البياض من أول استخدام للكريم المعجزة من عند الله سبحانه وتعال ويمكن أيضا لمفعول الكريم علي إزالة البقع الداكنة من الوجه وحل جميع مشاكل التي تعاني منها البشرة الجافة والدهنية، والان من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا سوف نتعرف علي معجزة ماسك الخميرة الخرافي لتفتيح وترطيب البشرة ونفخ الخدود في دقائق بفضل الله2021.

مكونات عمل معجزة ماسك الخميرة الخرافي لتفتيح البشرة وترطيبها ونفخ الخدود

سوف نقدم لكم بعض المكونات التي سوف يتم من خلالها عمل الكريم المعجزة في التفتيح والترطيب للبشرة فوري وهي كالاتي:-

معلقتين من الخميرة.

ثلاث معالق ماء الورد.

معلقة من النشا.

معلقة من العسل.

طريقة التحضير

نتعرف اليوم علي ابسط طريقة لتحضير أقوي كريم في التفتيح والترطيب ونفخ الخدود من أول استخدام وهي كما يلي:-

نقوم إناء ثم نضيف بداخلة ماء الورد والعسل ونذوبهم جيدا. ثم نضيف الخميرة ونقلبهم داخل الإناء حتي تذوب أيضا الخميرة بشكل كبير. ثم نضيف معلقة من النشا ونخلطهم جيدا حتي يصبح خليط كريمي. نترك الخليط لبعض الوقت لكي تتفاعل الخميرة مع جميع المكونات قبل الاستخدام.

طريقة الاستخدام

نقدم لكم الأن طريقة بسيطة جدا للاستخدام الماسك علي البشرة من أول استخدام للكريم ونتائج مبهرة من التفتيح والترطيب وهي كالتالي:-