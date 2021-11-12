بدون خميرة وبدون فرن جهزي فطائر التونة بالمقلاة بطريقة سهلة جداً

تعد فطائر التونة بالمقلاة ، من ألذ أنواع الفطائر السهلة السريعة التي لا تحتاج إلي الكثير من الوقت، كما أنها من الفطائر البسيطة التي لا تحتاج إلي فرن أو خميرة في تحضيرها فهي سهلة جداً، كما أنها تحتوي على حشوة لذيذة ومغذية ولا تحتاج للطهو على النار، فهي عبارة عن شرائح من الزيتون مع التونة والجبنة الموزاريلا المبشورة والبصل الأخضر، يتم خلط المكونات مع بعضها البعض وتستخدم لحشو الفطائر بكل سهولة وبدون مجهود أو تعب، تعتبر هذه الفطائر من ألذ الوجبات التي يمكن تقديمها في وجبة العشاء مع السلطات الخضراء فهي لذيذة وخفيفة جداً، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل فطائر التونة بالمقلاة بطريقة بسيطة جداً. مكونات عمل فطائر التونة بالمقلاة مكونات عمل فطائر التونة بالمقلاة تتكون الفطائر من المكونات الآتية:ـ 3 أكواب من الدقيق.

ملعقة صغيرة ملح.

1 كوب من الماء. للحشو نصف كوب زيتون أخضر.

3/4 كوب من البصل الأخضر.

علبة تونة أو أقل حوالي 120 جرام.

3 ملاعق من الجبنة الموزاريلا.

ثلاث ملاعق كبيرة بقدونس.

ملعقتين زيت زيتون. طريقة التحضير طريقة التحضير بكل سهولة يمكننا تحضير فطائر التونة بالمقلاة بخطوات سهلة هي كما يلي:ـ في وعاء عميق نقوم بإضافة الدقيق، ثم نضيف الملح ونقلب المكونات معاً ثم نضيف كوب من الماء تدرجياً ونقلب المكونات، نعجن المكونات باليد حتي تتكون لدينا عجينة طرية وناعمة. نتركها لكي ترتاح لمدة نصف ساعة مع مراعاة تغطيتها، ثم نقوم بتقطيع العجينة إلي كرات صغيرة متساوية في الحجم. نترك كرات العجينة لكي ترتاح لمدة عشر دقائق مرة أخرى. طريقة تحضير الحشوة هذه الحشوة خفيفة ولذيذة وسهلة التحضير وهي كما يلي:ـ في وعاء كبير نقوم بإضافة البصل الأخضر مع التونة ثم نضيف الجبنة الموزاريلا المبشورة.

ثم نضيف إليها البقدونس وملعقتين من زيت الزيتون ونقلب المكونات جيداً يمكن إضافة ملعقة من الصلصة الحارة حسب الرغبة.

نقوم بفرد كرات العجين إلي دوائر بسمك رقيق باستخدام النشابة، ثم تقطع إلي نصفين ثم طبق كل جزء على شكل مثلث ونستخدم الماء لغلق أطراف العجينة.

ثم نضع ملعقة من الحشوة داخل العجينة ثم نغلق الأطراف جيداً، حتي لا تخرج الحشوة أثناء الطهي. طريقة تسوية الفطائر طريقة تسوية الفطائر يتم تسوية الفطائر كالآتي:ـ توضع مقلاة على نار هادئة ثم ندهنها بالزيت باستخدام فرشاة نتركها على نار هادئة حتي تسخن.

ثم توضع قطع العجين المحشية داخل المقلاة ونتركها، حتي تأخذ اللون الذهبي من أسفل.

ندهن وجه الفطائر بالزيت ثم تقلب على الوجه الآخر، حتي تأخذ اللون الذهبي من الجانبين يمكن تغطية الفطائر بواسطة غطاء حتي تنضج سريعاً.

ثم نخرجها ثم تقدم ساخنة بالهنا والشفا مع السلطات. خطوات هامة لنجاح الفطائر خطوات هامة لنجاح الفطائر لنجاح الفطائر يجب اتباع الخطوات الآتية:- يجب نخل الدقيق جدا، قبل الاستخدام واختيار دقيق المخبوزات.

يفضل ترك عجينة الفطائر لكي ترتاح بعد الانتهاء من العجن، حتي يتم تشكيلها بكل سهولة.

يفضل إضافة الماء تدريجياً إلي المكونات حتي نحصل على قوام طري للعجينة، وذلك لأن نوعية الدقيق تختلف من نوع لآخر فقد تحتاج إلي كمية أكثر من الماء أو أقل. الوسوم

تعد فطائر التونة بالمقلاة ، من ألذ أنواع الفطائر السهلة السريعة التي لا تحتاج إلي الكثير من الوقت، كما أنها من الفطائر البسيطة التي لا تحتاج إلي فرن أو خميرة في تحضيرها فهي سهلة جداً، كما أنها تحتوي على حشوة لذيذة ومغذية ولا تحتاج للطهو على النار، فهي عبارة عن شرائح من الزيتون مع التونة والجبنة الموزاريلا المبشورة والبصل الأخضر، يتم خلط المكونات مع بعضها البعض وتستخدم لحشو الفطائر بكل سهولة وبدون مجهود أو تعب، تعتبر هذه الفطائر من ألذ الوجبات التي يمكن تقديمها في وجبة العشاء مع السلطات الخضراء فهي لذيذة وخفيفة جداً، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل فطائر التونة بالمقلاة بطريقة بسيطة جداً. مكونات عمل فطائر التونة بالمقلاة مكونات عمل فطائر التونة بالمقلاة تتكون الفطائر من المكونات الآتية:ـ 3 أكواب من الدقيق.

ملعقة صغيرة ملح.

1 كوب من الماء. للحشو نصف كوب زيتون أخضر.

3/4 كوب من البصل الأخضر.

علبة تونة أو أقل حوالي 120 جرام.

3 ملاعق من الجبنة الموزاريلا.

ثلاث ملاعق كبيرة بقدونس.

ملعقتين زيت زيتون. طريقة التحضير طريقة التحضير بكل سهولة يمكننا تحضير فطائر التونة بالمقلاة بخطوات سهلة هي كما يلي:ـ في وعاء عميق نقوم بإضافة الدقيق، ثم نضيف الملح ونقلب المكونات معاً ثم نضيف كوب من الماء تدرجياً ونقلب المكونات، نعجن المكونات باليد حتي تتكون لدينا عجينة طرية وناعمة. نتركها لكي ترتاح لمدة نصف ساعة مع مراعاة تغطيتها، ثم نقوم بتقطيع العجينة إلي كرات صغيرة متساوية في الحجم. نترك كرات العجينة لكي ترتاح لمدة عشر دقائق مرة أخرى. طريقة تحضير الحشوة هذه الحشوة خفيفة ولذيذة وسهلة التحضير وهي كما يلي:ـ في وعاء كبير نقوم بإضافة البصل الأخضر مع التونة ثم نضيف الجبنة الموزاريلا المبشورة.

ثم نضيف إليها البقدونس وملعقتين من زيت الزيتون ونقلب المكونات جيداً يمكن إضافة ملعقة من الصلصة الحارة حسب الرغبة.

نقوم بفرد كرات العجين إلي دوائر بسمك رقيق باستخدام النشابة، ثم تقطع إلي نصفين ثم طبق كل جزء على شكل مثلث ونستخدم الماء لغلق أطراف العجينة.

ثم نضع ملعقة من الحشوة داخل العجينة ثم نغلق الأطراف جيداً، حتي لا تخرج الحشوة أثناء الطهي. طريقة تسوية الفطائر طريقة تسوية الفطائر يتم تسوية الفطائر كالآتي:ـ توضع مقلاة على نار هادئة ثم ندهنها بالزيت باستخدام فرشاة نتركها على نار هادئة حتي تسخن.

ثم توضع قطع العجين المحشية داخل المقلاة ونتركها، حتي تأخذ اللون الذهبي من أسفل.

ندهن وجه الفطائر بالزيت ثم تقلب على الوجه الآخر، حتي تأخذ اللون الذهبي من الجانبين يمكن تغطية الفطائر بواسطة غطاء حتي تنضج سريعاً.

ثم نخرجها ثم تقدم ساخنة بالهنا والشفا مع السلطات. خطوات هامة لنجاح الفطائر خطوات هامة لنجاح الفطائر لنجاح الفطائر يجب اتباع الخطوات الآتية:- يجب نخل الدقيق جدا، قبل الاستخدام واختيار دقيق المخبوزات.

يفضل ترك عجينة الفطائر لكي ترتاح بعد الانتهاء من العجن، حتي يتم تشكيلها بكل سهولة.

يفضل إضافة الماء تدريجياً إلي المكونات حتي نحصل على قوام طري للعجينة، وذلك لأن نوعية الدقيق تختلف من نوع لآخر فقد تحتاج إلي كمية أكثر من الماء أو أقل.

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