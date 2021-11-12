بملعقة فازلين اعملي كريم أساس طبيعي عالي التغطية ويناسب جميع أنواع البشرة

بملعقة فازلين اعملي كريم أساس طبيعي عالي التغطية، من الممكن أن يتم تركيب أقوى كريمات الأساس من النوع الطبيعي بشكل عادي في المنزل إذ تعتبر كريمات الأساس التي يتم عملها في البيت ليس لها أي أعراض جانبية أو آثار سلبية على البشرة ومن الممكن أن تستعمل خلال أي وقت من اليوم واستعمالها بشكل يومي لا ضرر منه على النقيض من المساحيق الكريمية الأخرى الموجود في تركيبتها كيماويات تجعلها من المستحضرات شديدة الضرر على الجلد، ومن خلال الآتي من الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات التي تتعلق بكيفية التحضير لهذا الكريم وأهم المكونات الأساسية والتي من الممكن أن تستعمل في التحضير لهذا الكريم الطبيعي الذي من الممكن استعماله كنوع من الفاونديشن.

بملعقة فازلين اعملي كريم أساس طبيعي عالي التغطية

الكريمات الطبيعية تعد هي الألطف والأخف من حيث الأثر على الجلد، ومن خلال الآتي نقدم أهم المكونات التي تعمل على إخفاء عيوب البشرة، وتنظيفها وتنقية مسامها من أي شوائب، حيث يعد استعمال تلك المكونات الطبيعية من أهم ما يمكن استعماله لجعل البشرة متميزة باللون والملمس المميزين.

مكونات كريم أساس طبيعي:

المكونات الرئيسية والتي يجب إدخالها في الوصفة ما يلي في النقاط القادمة:

ملعقتان نشا.

ملعقة جل الصبار.

ملعقة من الفازلين.

ملعقة من الدقيق.

ملعقة من الكاكاو صغيرة.

ملعقة من الكريم المرطب.

ملعقة من البودرة المفتحة للبشرة.

طريقة تحضير الكريم:

أهم ما يجب عمله لتحضير الخليط الكريمي المميز ما يلي في النقاط القادمة: