طريقة عمل الكبة باللبن اللبنانية ألذ وأسهل كبة باللبن بالخطوات جربيها

طريقة عمل الكبة باللبن اللبنانية ، هي واحدة من أفضل طرق تحضير الكبة، وخاصة لمن يريدون تناول الكبة، ولكنهم يخشون من السعرات الحرارية في الكبة، خاصة وأنها وجبة مشبعة جدا، ولها الكثير من العشاق، ممن يحبون تناول الكبة ويعتبرونها جزء أساسي من المائدة، وهي بالفعل وجبة خفيفة وشهية تصلح لتناولها كوجبة رئيسة، أو تناولها إلى جانب الطبق الرئيس، خاصة في العزومات أو المناسبات الخاصة الصغيرة، مثل أعياد الميلاد أو الارتباط العائلي، أو في حالة وجود ضيف مقرب من الأسرة، كما يمكنك استخدامها، كوجبة فطور إلى قمت بعمل طريقة عمل كبة باللبن، والتي يمكن تحضيرها بأكثر من طريقة، إما على طريقة المطبخ وثقافته مثل؛ طريقة عمل الكبة باللبن اللبنانية، أو كبة باللبن على الطريقة السورية، أو طريقة عمل الكبة اللبنية الفلسطينية.طريقة عمل كبة باللبن
الكبة من الوجبات سهلة التحضير، وهي غنية بالألياف والبروتينات، والعناصر المغذية للجسم كثيرًا، خاصة وأنها تصنع من كل العناصر التي تحتوي على الغذاء للجسم، مثل اللحم والبرغل واللبن، ومن أشهر طرق عمل الكبة؛ طريقة عمل الكبة المجمدة باللبن، وطريقة عمل كبة باللبن الزبادي، وطريقة الكبة المقلية المقرمشة، وكبة بطاطا لبنانية بالبرغل، وكبة البطاطا بالصينية بدون لحم، و كبة بطاطا لبنانية بالبرغل واللحم بالفرن، وطريقة عمل كبة باللبن منال العالم، مع توضيح لماذا تفرط الكبة باللبن، والإجابة على تساؤل هل تقلى الكبة قبل وضعها باللبن، ومن أشهر الكيفيات لعمل كبية اللبن، هي كبة بلبن شام الاصيل.عجينة الكبة اللبنية
- ½ كيلو برغل ناعم.
- ¼ كيلو لحم مفروم.
- حبة بصل واحدة مفرومة.
- كوب وربع طحين.
- رشة ملح ناعم.
- ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون.
- ½ ملعقة صغيرة بهار.
- ملعقة كبيرة كمون مطحون.
- فنجان ماء.
- ½ كيلو لحم مفروم.
- نصف كيلو بصل مفروم.
- ملعقة كبيرة قرفة.
- ½ ملعقة كبيرة سمن.
- رشة فلفل أسود.
- ملح حسب الكمية.
- كوبان ماء.
- كيلو لبن سائل.
- ملعقتان كبيرتان نشا.
- رشة ملح ناعم.
- انقعي البرغل في ماء أولا، على أن يكون دافئًا لمدة نصف الساعة.
- واطحني البرغل مع البصل واللحم بالماكينة الكهربائية.
- وأضيفي البهارات والفلفل الأسود والملح والكمون مع الخليط السابق
- واعجني وبعدها ضعي الطحين.
- وأضيفي الماء بالتدريج حتى تتكون لديك عجينة وغطيها.
- وبعد ذلك ضعي السمن مع اللحم المفروم والبصل والملح، في قدر واسع على النار، مع التقليب حتى ينضج اللحم.
- وبعدها ابدئي في صنع كرات متوسطة الحجم من العجين، واحشيها ثم أغلقيها واستمري حتى الانتهاء من كل الكمية.
- وفي وعاء على نار متوسطة، حضري لبن الكبة اللبنانية، مع النشا والملح حتى الغليان، وضعي الماء أيضا معهم.
- وبالنسبة لما يتعلق بسؤال “هل تقلى الكبة قبل وضعها باللبن”، فقومي بشوي الكبة قبل وضعها باللبن.
- وفي بعض ثقافات الطهي، يمكنك وضع الكبة في اللبن بدون شوي إن أردت.
- وبعدها قومي بقلي الثوم، وضعيه فوق اللبن، وزيني بالنعناع واسكبيه في صحن التقديم وألف هناء.
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طريقة عمل الكبة باللبن اللبنانية ، هي واحدة من أفضل طرق تحضير الكبة، وخاصة لمن يريدون تناول الكبة، ولكنهم يخشون من السعرات الحرارية في الكبة، خاصة وأنها وجبة مشبعة جدا، ولها الكثير من العشاق، ممن يحبون تناول الكبة ويعتبرونها جزء أساسي من المائدة، وهي بالفعل وجبة خفيفة وشهية تصلح لتناولها كوجبة رئيسة، أو تناولها إلى جانب الطبق الرئيس، خاصة في العزومات أو المناسبات الخاصة الصغيرة، مثل أعياد الميلاد أو الارتباط العائلي، أو في حالة وجود ضيف مقرب من الأسرة، كما يمكنك استخدامها، كوجبة فطور إلى قمت بعمل طريقة عمل كبة باللبن، والتي يمكن تحضيرها بأكثر من طريقة، إما على طريقة المطبخ وثقافته مثل؛ طريقة عمل الكبة باللبن اللبنانية، أو كبة باللبن على الطريقة السورية، أو طريقة عمل الكبة اللبنية الفلسطينية.طريقة عمل كبة باللبن
الكبة من الوجبات سهلة التحضير، وهي غنية بالألياف والبروتينات، والعناصر المغذية للجسم كثيرًا، خاصة وأنها تصنع من كل العناصر التي تحتوي على الغذاء للجسم، مثل اللحم والبرغل واللبن، ومن أشهر طرق عمل الكبة؛ طريقة عمل الكبة المجمدة باللبن، وطريقة عمل كبة باللبن الزبادي، وطريقة الكبة المقلية المقرمشة، وكبة بطاطا لبنانية بالبرغل، وكبة البطاطا بالصينية بدون لحم، و كبة بطاطا لبنانية بالبرغل واللحم بالفرن، وطريقة عمل كبة باللبن منال العالم، مع توضيح لماذا تفرط الكبة باللبن، والإجابة على تساؤل هل تقلى الكبة قبل وضعها باللبن، ومن أشهر الكيفيات لعمل كبية اللبن، هي كبة بلبن شام الاصيل.عجينة الكبة اللبنية
- ½ كيلو برغل ناعم.
- ¼ كيلو لحم مفروم.
- حبة بصل واحدة مفرومة.
- كوب وربع طحين.
- رشة ملح ناعم.
- ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون.
- ½ ملعقة صغيرة بهار.
- ملعقة كبيرة كمون مطحون.
- فنجان ماء.
- ½ كيلو لحم مفروم.
- نصف كيلو بصل مفروم.
- ملعقة كبيرة قرفة.
- ½ ملعقة كبيرة سمن.
- رشة فلفل أسود.
- ملح حسب الكمية.
- كوبان ماء.
- كيلو لبن سائل.
- ملعقتان كبيرتان نشا.
- رشة ملح ناعم.
- انقعي البرغل في ماء أولا، على أن يكون دافئًا لمدة نصف الساعة.
- واطحني البرغل مع البصل واللحم بالماكينة الكهربائية.
- وأضيفي البهارات والفلفل الأسود والملح والكمون مع الخليط السابق
- واعجني وبعدها ضعي الطحين.
- وأضيفي الماء بالتدريج حتى تتكون لديك عجينة وغطيها.
- وبعد ذلك ضعي السمن مع اللحم المفروم والبصل والملح، في قدر واسع على النار، مع التقليب حتى ينضج اللحم.
- وبعدها ابدئي في صنع كرات متوسطة الحجم من العجين، واحشيها ثم أغلقيها واستمري حتى الانتهاء من كل الكمية.
- وفي وعاء على نار متوسطة، حضري لبن الكبة اللبنانية، مع النشا والملح حتى الغليان، وضعي الماء أيضا معهم.
- وبالنسبة لما يتعلق بسؤال “هل تقلى الكبة قبل وضعها باللبن”، فقومي بشوي الكبة قبل وضعها باللبن.
- وفي بعض ثقافات الطهي، يمكنك وضع الكبة في اللبن بدون شوي إن أردت.
- وبعدها قومي بقلي الثوم، وضعيه فوق اللبن، وزيني بالنعناع واسكبيه في صحن التقديم وألف هناء.
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