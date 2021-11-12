كيكة الخمس ملاعق وبيضة واحدة مذاق رهيب كيك إقتصادي لا يقاوم بمكونات بسيطة

كيكة الخمس ملاعق وبيضة واحدة مذاق رهيب لا يقاوم بمكونات بسيطة وإقتصادية، وصفة اليوم وصفة خاصة لعشاق الشوكولاته بنفس الطريقة التي يتم تقديمها في أشهر المطاعم العربية والأوروبية، مكونات متوفرة في كل منزل لمحبي الشوكولاتة يعشقها الكبار والأطفال، كيكة الخمس ملاعق وبيضة واحدة مذاق رهيب لا يقاوم بمكونات بسيطة وإقتصادية.

كيكة الخمس ملاعق وبيضة واحدة

تتكون كيك الشوكولاتة من العناصر التالية :

بيضة واحدة بدرجة حرارة الغرفة .

خمس ملاعق من السكر.

خمس ملاعق من الزيت.

خمس ملاعق من الحليب.

خمس ملاعق من الدقيق.

ملعقتين من الكاكاو الخام 25 جرام.

باكيت سكر الفانيليا.

باكيت خميرة الحلويات 10 جرام.

رشة ملح.

نصف لتر من الحليب.

30 جرام من الدقيق الأبيض.

30 جرام من النشا.

فانيليا بودرة.

ملعقة صغيرة زبدة 15 جرام.

2 علب كريم كراميل جاهز.

4 ملاعق من السكر.

باكيت من الشوكولاتة 150 جرام.

ملعقة صغيرة زبدة 10 جرام.

ربع كوب من الحليب الساخن 50 مللي.

طبقة الكريمةطبقة الشوكولاتةطريقة التحضير

نحضر وعاء ونضيف إليه حبة البيض مع رشة الملح والفانيليا وأيضاً السكر، ثم نخلط جيداً بالمضرب اليدوي وبعد ذلك نضيف الزيت ونخلط مرة أخرى، بعدها نضيف الحليب ونخلط وبعد ذلك نغربل الدقيق والكاكاو وايضا الخميرة ونضعهم على الخليط السائل، ثم نحرك بالمضرب بشكل جيد حتى يتجانس الخليط ونقلب بملعقة بعد ذلك للتأكد من عدم التصاق شيء في القاع، ثم نحضر صينية أو قالب وندهنها بزبدة مع رشة بسيطة من الدقيق ثم نسكب خليط الكيك ونوزعه بشكل متساوي، وندخلها في فرن على درجة حرارة 180 رف أوسط لمدة 15-20 دقيقة، بعد ذلك نخرج الكيكة ونتركها لتبرد قليلاً وبعد ذلك نثق بها ونسقيها بمزيج من نصف كوب من الحليب وملعقة صغيرة من النسكافيه، ونتركها جانباً حتى تتشربه تماماً والآن نحضر الطبقة الثانية.

كيكة شوكولاته إقتصادية

نحضر وعاء مناسب ونضيف إليه الحليب والنشا مع الدقيق والفانيليا ثم نخلطهم وتركهم جانباً، ثم نضع السكر في إناء مناسب ونرفعه على النار ثم يتم تحريكه بدون إستخدام ملعقة حتى يتكرمل، وبعد ذلك بإستخدام ملعقة خشبية نقلب برفق ثم نضيف الزبدة والخليط السائل ونقلب بشكل جيد، ونستمر في التقليب حتى يغلي ويثقل القوام ثم نرفعه عن النار ونضيف عبوتين الكريم كراميل ونخلط جيداً، وبعد ذلك نسكب هذا الخليط على طبقة الكيكة ونتركها جانباً حتى تبرد وتتماسك، نحضر بعد ذلك الشوكولاتة ونذوبها في حمام مائي ساخن أو في الميكروويف، ثم نضيف إليها الحليب والزبدة ونخلط جيداً لنحصل على قوام كريمي، وبعد تماسك الطبقة الثانية نسكب طبقة الشوكولاتة ونوزعها بشكل متساوي ثم نضعها في الثلاجة حتى تتماسك وتبرد تماماً، بعد ذلك نحرر أطراف الكيك من القالب ونضعه في وعاء التقديم ثم نزين الكيكة بالكاكاو أو شوكولاتة مذابة، ونقطعها وبعد ذلك تكون جاهزة للتقديم.