اصنعي بنفسك كريم النشا والحليب الرهيب للقضاء على التجاعيد وتفتيح البشرة ١٠ درجات

كريم النشا والحليب ، من أجمل الكريمات الطبيعية التي تساعد على تبييض البشرة بشكل طبيعي، وهو أمن تماماً على البشرة، ويساعد على تغذيتها لأن مكونه الأساسي هو الحليب الذي يمنح البشرة النضارة والحيوية، كما يحمي البشرة من الجفاف ويحافظ على ترطيبها ولمعانها، ويحارب البكتيريا والفطريات التي تتراكم داخل المسام الواسعة التي تسبب البثور والحبوب، وله القدرة على شد تجاعيد الوجه بشكل رائع، مما يجعل الوجه يبدو أصغر في السن، وسوف نقدم لكم اليوم من خلال موقع ثقفني الإخباري، طريقة عمل كريم النشا والحليب الرهيب في تبييض البشرة وإزالة التجاعيد بشكل رائع بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل. مكونات كريم النشا والحليب مكونات كريم النشا والحليب سوف نتعرف على مكونات الكريم الطبيعية التي تساعد على تبييض البشرة وحمايتها من الجفاف بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كما يلي:- ملعقة كبيرة من النشا.

نصف كوب من الحليب السائل.

ملعقة كبيرة من الفازلين الطبي.

ملعقة كبيرة من عسل النحل. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا والحليب الرهيب لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد بكل سهولة بالمنزل وهى كالتالي:- نحضر نصف كوب الحليب، ثم نضيف إليه النشا ونقلب باستمرار حتى يذوب النشا تماماً. نحضر وعاء كبير ونضع به كمية مناسبة من الماء الساخن، ثم نضع كوب الحليب في المنتصف ونقلب باستمرار حتى يتجانس الخليط ويصبح ثقيل القوام. نضيف الفازلين وزيت جوز الهند للخليط، ثم نقلب برفق حتى تمتزج جميع المكونات ونحصل على قوام كريمي رائع. نرفع الكوب من الماء الساخن، ثم نقوم بتفريغه في علبة متوسطة الحجم، ونتركه حتى يبرد تماماً. نغلق العلبة جيداً ونضعها في الثلاجة لمدة ربع ساعة حتى يتماسك الكريم جيداً. بعد ذلك نقوم باستخدام الكريم مرتين يومياً قبل النوم وفي الصباح، حتى نحصل على بشرة بيضاء وأكثر نضارة. فوائد كريم النشا والحليب للبشرة سوف نتعرف على فوائد الكريم الرهيب التي يحتوي عليها وهى كما يأتي:- يمنح الكريم البشرة نضارة وحيوية ويحافظ على ترطيبها.

يجعل البشرة أكثر نعومة ولمعان ويحميها من الجفاف.

يقلل من ظهور التجاعيد المبكرة وعلامات تقدم العمر التي تشوه مظهر الوجه.

يتغلغل داخل مسام الوجه بسرعة مذهلة مما يساعد في التخلص من البكتيريا والفطريات المسببة للبثور والحبوب.

يقضي على اسمرار البشرة نهائياً ويزيل الخطوط الرفيعة.

يعمل على تغذية البشرة وحمايتها من عوامل الطبيعية الضارة.

يساعد في التخلص من الجلد الميت ويجدد الخلايا التالفة. طريقة عمل كريم النشا والأرز طريقة عمل كريم النشا والأرز سوف نتعرف مع حضراتكم على طريقة تحضير كريم النشا والأرز الرائع في تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد وهى كما يأتي:- نحضر وعاء ونضع به ملعقة كبيرة من النشا، وملعقة كبيرة من الأرز المطحون، ثم نقوم بإضافة نصف كوب من ماء الورد، أو ماء الأرز المسلوق، ثم نقوم بعجن جميع المكونات جيداً حتى يصبح الخليط سميك القوام. نقوم بغسل البشرة جيداً، ثم نقوم بفرد الكريم عليها ونتركه نصف ساعة. نغسل البشرة بالماء الدافئ، ثم نقوم بغسلها بالماء البارد لسد المسام. نستخدم الكريم ثلاث مرات في الأسبوع، حتى نحصل على بشرة خالية من التجاعيد وبيضاء مثل الثلج. الوسوم

كريم النشا والحليب ، من أجمل الكريمات الطبيعية التي تساعد على تبييض البشرة بشكل طبيعي، وهو أمن تماماً على البشرة، ويساعد على تغذيتها لأن مكونه الأساسي هو الحليب الذي يمنح البشرة النضارة والحيوية، كما يحمي البشرة من الجفاف ويحافظ على ترطيبها ولمعانها، ويحارب البكتيريا والفطريات التي تتراكم داخل المسام الواسعة التي تسبب البثور والحبوب، وله القدرة على شد تجاعيد الوجه بشكل رائع، مما يجعل الوجه يبدو أصغر في السن، وسوف نقدم لكم اليوم من خلال موقع ثقفني الإخباري، طريقة عمل كريم النشا والحليب الرهيب في تبييض البشرة وإزالة التجاعيد بشكل رائع بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل. مكونات كريم النشا والحليب مكونات كريم النشا والحليب سوف نتعرف على مكونات الكريم الطبيعية التي تساعد على تبييض البشرة وحمايتها من الجفاف بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كما يلي:- ملعقة كبيرة من النشا.

نصف كوب من الحليب السائل.

ملعقة كبيرة من الفازلين الطبي.

ملعقة كبيرة من عسل النحل. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا والحليب الرهيب لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد بكل سهولة بالمنزل وهى كالتالي:- نحضر نصف كوب الحليب، ثم نضيف إليه النشا ونقلب باستمرار حتى يذوب النشا تماماً. نحضر وعاء كبير ونضع به كمية مناسبة من الماء الساخن، ثم نضع كوب الحليب في المنتصف ونقلب باستمرار حتى يتجانس الخليط ويصبح ثقيل القوام. نضيف الفازلين وزيت جوز الهند للخليط، ثم نقلب برفق حتى تمتزج جميع المكونات ونحصل على قوام كريمي رائع. نرفع الكوب من الماء الساخن، ثم نقوم بتفريغه في علبة متوسطة الحجم، ونتركه حتى يبرد تماماً. نغلق العلبة جيداً ونضعها في الثلاجة لمدة ربع ساعة حتى يتماسك الكريم جيداً. بعد ذلك نقوم باستخدام الكريم مرتين يومياً قبل النوم وفي الصباح، حتى نحصل على بشرة بيضاء وأكثر نضارة. فوائد كريم النشا والحليب للبشرة سوف نتعرف على فوائد الكريم الرهيب التي يحتوي عليها وهى كما يأتي:- يمنح الكريم البشرة نضارة وحيوية ويحافظ على ترطيبها.

يجعل البشرة أكثر نعومة ولمعان ويحميها من الجفاف.

يقلل من ظهور التجاعيد المبكرة وعلامات تقدم العمر التي تشوه مظهر الوجه.

يتغلغل داخل مسام الوجه بسرعة مذهلة مما يساعد في التخلص من البكتيريا والفطريات المسببة للبثور والحبوب.

يقضي على اسمرار البشرة نهائياً ويزيل الخطوط الرفيعة.

يعمل على تغذية البشرة وحمايتها من عوامل الطبيعية الضارة.

يساعد في التخلص من الجلد الميت ويجدد الخلايا التالفة. طريقة عمل كريم النشا والأرز طريقة عمل كريم النشا والأرز سوف نتعرف مع حضراتكم على طريقة تحضير كريم النشا والأرز الرائع في تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد وهى كما يأتي:- نحضر وعاء ونضع به ملعقة كبيرة من النشا، وملعقة كبيرة من الأرز المطحون، ثم نقوم بإضافة نصف كوب من ماء الورد، أو ماء الأرز المسلوق، ثم نقوم بعجن جميع المكونات جيداً حتى يصبح الخليط سميك القوام. نقوم بغسل البشرة جيداً، ثم نقوم بفرد الكريم عليها ونتركه نصف ساعة. نغسل البشرة بالماء الدافئ، ثم نقوم بغسلها بالماء البارد لسد المسام. نستخدم الكريم ثلاث مرات في الأسبوع، حتى نحصل على بشرة خالية من التجاعيد وبيضاء مثل الثلج.

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