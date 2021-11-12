بمكونات بسيطة اعملي أحلى فطيرة بطاطس محشية بمذاق رائع ومختلف في المنزل

فطيرة البطاطس المحشية من الوجبات الشهية والسريعة التي يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل، وكثير من الأمهات والسيدات يردن تحضير وجبات مختلفة لتحضيرها بسهولة في المنزل، ايضاً تتكون هذه الوجبة من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل، وهي صدور الدجاج والبطاطس والتوابل ومكونات آخرى، ويمكن ايضاً تحضيرها عند الذهاب في نزهة، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل فطيرة البطاطس المحشية بطعم رائع في المنزل.

مقادير عمل فطيرة البطاطس المحشية

تتكون فطيرة البطاطس المحشية من مكونات بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

حبة من البصل المقطع صغير.

صدور دجاج مقطع مكعبات.

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

فلفل ألوان مقطع مكعبات.

ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود والملح.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

كيلو من البطاطس المقطعة مكعبات.

ربع كوب من الزيت.

كوب ونصف من الدقيق.

شرائح من الجبنة الصفراء.

جبنة موتزاريلا.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير فطيرة البطاطس المحشية في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-