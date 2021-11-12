طريقة عمل القرص بالعجوة في المنزل بطريقة سهلة ومكونات بسيطة

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القرص بالعجوة ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة مكوناتها، كما أن طريقة تحضيره سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من الوقت أو المجهود أثناء تحضيره، كما يمكن تزيينه بالعديد من أنواع المكسرات.
كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل القرص بالعجوة.مكونات القرص بالعجوة
تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت كما أنها رخيصة الثمن وليست مكلفة وسنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها كالتالي:
- ملعقة كبيرة خميرة فورية.
- ملعقتين كبار سكر
- كيلو دقيق.
- كوب سمن
- رشة ملح.
- ملعقة كبيرة بيكنج بودر.
- كوبين من الحليب تقريبا أو حسب حاجة العجين.
- عجوة للحشو.
سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل القرص بالعجوة وطريقة تحضيرها كالتالي:
- نقوم بخلط السكر والخميرة الفورية ونصف كوب الحليب الدافئ ونمزجهم جيدا مع بعضهم البعض جيدا ونتركهم جانبا.
- بعد ذلك نقوم بمزج الدقيق ورشة الملح مع كوب السمن حتي يندمج السمن مع الدقيق جيدا.
- ثم نقوم بإضافة البيكنج بودر إلي الدقيق المخلوط مع السمن ونقلبهم مع بعضهم البعض.
- بعد ذلك نقوم بإضافة خليط الخميرة ونقلبه مع الدقيق ثم نقوم بإضافة الكمية المتبقية من الحليب ونستمر في العجن جيدا.
- وبعدما يتم عجن العجينة جيدا وتصبح بقوام ناعم نقوم بوضعها في إناء ونغطيها ونتركها جانبا لمدة نصف ساعة حتى تختمر.
- وبعدما تختمر العجينة نقوم بتقطيعها إلي كرات صغيرة بحجم مناسب ونقوم برصها علي الصاج ونتركها ترتاح قليلا.
- بعد ذلك نقوم بدب كرات العجين حتي يصبح كل قرص بسمك أقل من ١سم.
- ثم نشكل العجوة علي شكل دائري رقيق ونضعها عجينة القرص ونغطيها بالعجين من جميع الجهات.
- ثم نترك القرص بعد حشوها وفردها حتي تختمر لمدة نصف ساعة.
- بعد ذلك نقوم بإدخال القرص الفرن لمدة تتراوح ما بين نصف ساعة و٣٥ دقيقة وفي آخر المدة نشعل الفرن من الأعلي حتي يتحمر الوجه.
- وبعدما تتم تسويتها نقوم بإخراجها وندهن وجه كل القرص بالسمن ونغطيها لمدة دقيقتين.
- وتكون القرص بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.
الوسوم
القرص بالعجوة ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة مكوناتها، كما أن طريقة تحضيره سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من الوقت أو المجهود أثناء تحضيره، كما يمكن تزيينه بالعديد من أنواع المكسرات.
كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل القرص بالعجوة.مكونات القرص بالعجوة
تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت كما أنها رخيصة الثمن وليست مكلفة وسنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها كالتالي:
- ملعقة كبيرة خميرة فورية.
- ملعقتين كبار سكر
- كيلو دقيق.
- كوب سمن
- رشة ملح.
- ملعقة كبيرة بيكنج بودر.
- كوبين من الحليب تقريبا أو حسب حاجة العجين.
- عجوة للحشو.
سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل القرص بالعجوة وطريقة تحضيرها كالتالي:
- نقوم بخلط السكر والخميرة الفورية ونصف كوب الحليب الدافئ ونمزجهم جيدا مع بعضهم البعض جيدا ونتركهم جانبا.
- بعد ذلك نقوم بمزج الدقيق ورشة الملح مع كوب السمن حتي يندمج السمن مع الدقيق جيدا.
- ثم نقوم بإضافة البيكنج بودر إلي الدقيق المخلوط مع السمن ونقلبهم مع بعضهم البعض.
- بعد ذلك نقوم بإضافة خليط الخميرة ونقلبه مع الدقيق ثم نقوم بإضافة الكمية المتبقية من الحليب ونستمر في العجن جيدا.
- وبعدما يتم عجن العجينة جيدا وتصبح بقوام ناعم نقوم بوضعها في إناء ونغطيها ونتركها جانبا لمدة نصف ساعة حتى تختمر.
- وبعدما تختمر العجينة نقوم بتقطيعها إلي كرات صغيرة بحجم مناسب ونقوم برصها علي الصاج ونتركها ترتاح قليلا.
- بعد ذلك نقوم بدب كرات العجين حتي يصبح كل قرص بسمك أقل من ١سم.
- ثم نشكل العجوة علي شكل دائري رقيق ونضعها عجينة القرص ونغطيها بالعجين من جميع الجهات.
- ثم نترك القرص بعد حشوها وفردها حتي تختمر لمدة نصف ساعة.
- بعد ذلك نقوم بإدخال القرص الفرن لمدة تتراوح ما بين نصف ساعة و٣٥ دقيقة وفي آخر المدة نشعل الفرن من الأعلي حتي يتحمر الوجه.
- وبعدما تتم تسويتها نقوم بإخراجها وندهن وجه كل القرص بالسمن ونغطيها لمدة دقيقتين.
- وتكون القرص بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.
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