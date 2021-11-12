طريقة عمل القرص بالعجوة في المنزل بطريقة سهلة ومكونات بسيطة

القرص بالعجوة ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة مكوناتها، كما أن طريقة تحضيره سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من الوقت أو المجهود أثناء تحضيره، كما يمكن تزيينه بالعديد من أنواع المكسرات.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل القرص بالعجوة.

مكونات القرص بالعجوة

تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت كما أنها رخيصة الثمن وليست مكلفة وسنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها كالتالي:

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ملعقتين كبار سكر

كيلو دقيق.

كوب سمن

رشة ملح.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

كوبين من الحليب تقريبا أو حسب حاجة العجين.

عجوة للحشو.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل القرص بالعجوة وطريقة تحضيرها كالتالي: