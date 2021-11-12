إليكي أسهل طريقة لعمل بان كيك بالشوكولاتة بدون بيض أسرع وجبة للأطفال والكبار

لكل سيدة وربة منزل تعشق أطفالها وترغب بأن تقدم إليهم حلوي شهية ولذيذة في البيت بأقل التكاليف، فلك طريقة عمل بان كيك بالشوكولاتة بدون بيض في البيت فالبان كيك من أحد أنواع الحلويات اللذيذة والشهية التي تستطيعين تقديمها بنفسك دون الحاجة لبذل أي مجهود أو تعب، فكل ما عيك هو أن تتبعين قليل من الخطوات واستعمال بعض المكونات التي يكون معظمها موجود في مطبخك.

طريقة عمل بان كيك بالشوكولاتة بدون بيض

نقدم لكم اليوم أسهل طريقة لعمل البان كيك بالشوكولاتة بدون أن تضيفي له البيض فالبعض لا يحب وجود البيض في الحلويات ويفضلون تحضيره بدونه، وهذا لا يجعل الحلوى تفقد قيمتها لأنها تكون مليئة بمكونات أخرى غنية بالعناصر الغذائية المهمة جداً لصحة أولادنا وجميع أفراد الأسرة ويتم تحضير بان كيك بالشوكولاتة بدون بيض بهذه الطريقة التي تتمثل فيما يلي:

كيلو وربع دقيق.

3 ملاعق كبيرة زبدة طرية.

ثلاث أرباع كوب حليب.

ربع ملعقة بكينج صودا.

ثلث كوب مسحوق كاكاو.

5 ملعقة بكينج بودر.

في وعاء يتم وضع الدقيق والبكينج بودر والكاكاو والبكينج صودا وقلبي المكونات مع بعضها حتى تتجانس.

بعدها يتم إضافة الزبدة الطرية والحليب وقلبي المكونات مع بعضها يفضل أن تقومين باستعمال المضرب اليدوي ليتم خلط المكونات بشكل جيد.

بعدها يجب أن تقومي باستعمال طاسة غير لاصقة وادهنيها بقليل من الزيت ثم ضعيها على النار.

بعدها يتم سكب مجرفة من الخليط وتركها حتى تتماسك وتتحمر.

استمري على ذلك حتى نهاية الكمية.

قومي برص قطع البان كيك فوق بعدها وتزينها بصوص الشوكولاتة وقطع الفاكهة.

يتم تقديمها لعائلتك وضيوفك وبالهناء والشفاء.

مكونات عمل بان كيك الشوكولاتة بدون بيض:طريقة تحضير بان كيك الشوكولاتة بدون بيض: