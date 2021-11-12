طريقة عمل الدجاج المحشي في الفرن ألذ وجبة دجاج لأولادك أحلى من المطعم

هناك الكثير من الطرق الذي يمكن أن تستخدم لحشو الدجاج، ولكن جميعها تقليدي فأنت بحاجة للتنوع والتغيير في طريقة تحضيرك للطعام لذا حرصنا على أن نأتي لك اليوم سيدتي بواحدة من أسهل طرق حشو الدجاج الذي من الممكن لكل سيدة القيام باستعمالها للحصول على أشهى وجبة دجاج يتم تحضيرها على الغداء أو العشاء أو أيضاً في العزائم والولائم، ونحن سوف نقدم لك الخطوات التي يمكنك اتباعها لتحضير الدجاج المحشي في البيت.

طريقة عمل الدجاج المحشي في الفرن

نقدم إليكم أسهل طريقة لعمل الدجاج المحشي في البيت فأنت من الآن لن تكونين بحاجة إلى شراء الطعام أو تناوله بالمحلات الخاصة بإعداده فقط اتبعين التالي:

1 دجاجة كاملة نظيفة.

2/1 كوب أرز منقوع ساعة في الماء.

4/1 كوب فلفل أخضر مفروم ناعم.

4/1 كوب جزر مبشور.

4/1 كوب بطاطس مقشر ومفروم ناعم.

4/1 كوب كوسا مقطعة مكعبات صغيرة الحجم.

1 ملعقة كبيرة ثوم مفروم ناعم.

1 ملعقة كبيرة شبت مفروم ناعم.

1 حبة بصل مفروم ناعم.

4/1 ملعقة صغيرة مسحوق قرفة.

4/1 ملعقة صغيرة كمون.

4/1 ملعقة صغيرة كركم.

4/1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

2/ ملعقة صغيرة ملح.

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون.

2 ملعقة كبيرة ثوم مفروم ناعم.

1 كوب عصير طماطم.

1 ملعقة كبيرة (صلة صويا، صلصة صويا حلوة).

4/1 ملعقة صغيرة( ملح، فلفل، كمون).

أولاً يتم تنظيف الدجاجة جيداً ونقعها في الماء والملح ثم تصفى وتترك جانباً.

ثم عليك بتحضير الحشو عن طريق وضع الأرز المنقوع بعد تصفيته من الماء في وعاء ومعه الجميع الخضروات المقطعة والثوم والبصل ثم يضاف لها جميع البهارات والشبت المفروم وقلبيهم معاً.

قومي بحشو الدجاجة بالخليط واغلقيها بالخلة.

ثم يتم تحضير صوص الطماطم فضعي قدر على النار ضعي به زيت الزيتون والثوم المفروم وقلبيهم حتى يصبح أصفر اللون ويضاف عصير الطماطم وصوص الصويا والملح والفلفل والكمون.

قلبي المكونات وضيفي قليل من الماء وتركي الصوص لمدة 15 دقيقة.

ثم احضري صينية يوضع بها الدجاج المحشية وورق الغار وعود القرفة.

ويسكب عليها الصوص ثم تغطى بورق الألمنيوم وتوضع في الفرن وتترك لتنضج.

ثم اخرجيها وزينها بالبقدونس المفروم وقدميها بالهناء والشفاء.

مقادير حشو الدجاج:مقادير صوص الطماطم:طريقة التحضير: