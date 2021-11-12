الأعراض المصاحبة لمرض الكسل

الكثير من الأشخاص يصبح لديهم كسل بشكل مفاجئ أو لديهم صفة الكسل هذه من فترة كبيرة, ولذلك قد يعتقد البعض بأنها صفة في الإنسان أو هذا الشخص ويطلقون عليه الكسول, ولكن في بعض الأحيان لا تكون هذه صفة في هذا الشخص فيمكن أن يكون هذا الشخص مصاب بمرض ما يعرضه لهذا الكسل, حيث مرض الكسل لديه أعراض يمكن معرفتها.

الأعراض الخاصة بمرض الكسل

هناك بعض الأعراض التي يمكن أن تظهر علي الفرد عند إصابته بمرض الكسل.

إصابة الشخص بالضعف والإرهاق المستمر

ظهور بقع سوداء أسفل العين.

تحول لون البشرة إلي اللون الأصفر.

ملاحظة التعب والوهن علي وجه هذا الشخص.

ملاحظة أن الجسم يتعرق بشكل مبالغ فيه بفعل ابسط الأشياء.

شعور الشخص بأنه يرغب في النوم بشكل مستمر ولفترات طويلة من اليوم.

تحول الحالة النفسية للشخص إلي الحالة السيئة, حيث من أعراض شعور الشخص بمرض الكسل هو أحساسه بأن نفسيته غير مستقرة ومصاب بالاكتئاب المستمر.

أسباب إصابة الشخص بمرض الكسل

هناك بعض الأسباب التي قد تؤدي إلي شهور الشخص بالكسل والخمول بشكل مبالغ فيه وبصفه مستمرة, ومن ضمن الأسباب المصاحبة لمرض الكسل هي.