كنز في الصدلية.. أقوي كريم تبييض للجسم وتحت الابطين والاماكن الغامقة في 3 أيام

أقوي كريم تبييض للجسم وتحت الابطين والاماكن الغامقة كريم البانثينول للتفتيح له فاعلية كبيرة في تفتيح البشرة والقضاء على الأماكن الغامقة في الجسم، كما أنه يدخل في الكثير من الوصفات الاخرى التي تساعد على التفتيح وخاصة الاماكن الحساسة، حيث يتم إضافة بعض المكونات الأخرى التي تعمل على تقشير الطبقة الخارجية من الجلد، والتي تحتوي على طبقة الخلايا الميتة، حيث يتم وضع بعض من الخلطات على المناطق الحساسة، كما أنه يعمل كواقي للشمس، حيث يقوم على تكوين طبقة عازلة على الجلد تعمل على حمايته من أشعة الشمس الضارة.

أقوي كريم تبييض للجسم وتحت الابطين والاماكن الغامقة

يمكن عمل وصفة باستخدام كريم البانثينول لتفتيح البشرة، حيث تعمل هذه الوصفة على إزالة طبقة الجلد الميتة، إلى جانب أنها تقوم على تقشير البشرة، حيث تتكون من:

كريم بانثينول.

ملعقة كبيرة من كريم موندو.

ملعقة كبيرة من كريم كيتوفين.

2 ملعقة صغيرة من الفازلين.

ملعقة من الشبة البيضاء.

نقاط قليلة من زيت اللافندر.

ملعقة كبيرة من كريم بيور وايت.

ملعقة كبيرة من كريم بيبانثين.

يمكن تحضير وصفة كريم البانثينول للتفتيح ، من خلال الخطوات التالية:

، من خلال الخطوات التالية: يتم خلط الكريمات التي تم ذكرها في السابق مع بعضها البعض.

إلى جانب ذلك، يتم إضافة ملعقة من الشبة البيضاء.

كما يتم إضافة زيت اللافندر، كما يمكن إضافة ملعقة من زيت جوز الهند على الوصفة.

يتم وضع هذه الوصفة في علبة زجاج معقمة ونظيفة، وذلك حتى يتم الحفاظ عليها من التلف.

إلى جانب ذلك، يتم وضع نقاط من هذه الوصفة على المكان المراد تفتيحه 3 مرات في اليوم.

يتم الاستمرار على هذه الوصفة لمدة شهرين على الأقل، وبعد ذلك يتم ملاحظة فرق في درجة البشرة خلال الاستخدام.