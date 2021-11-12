طاجن لسان عصفور باللحمة المفرومة والبشاميل بمكونات سهلة وبسيطة وبجميع أسرار المطاعم

طاجن لسان عصفور باللحمة المفرومة هو أحد الأكلات السريعة التي تلجأ إليها ربة المنزل لأسباب عديدة، حيث أنه يعتبر أكلة لذيذة ذات مذاق رائع بالإضافة إلى ذلك لا يستغرق وقت كبير في تحضيره، إذا كنتي من محبي الوجبات السريعة الخفيفة تابعي معنا في هذا المقال سوف نقدم لكي جميع الخطوات بالتفاصيل الكاملة.

مكونات التحضير

قبل أن نتعرف على طريقة تحضير طاجن لسان عصفور باللحمة المفرومة يجب أولاً أن تقومي بتجهيز مكونات التحضير كالتالي :

أولاً كوب من اللسان العصفور.

ربع كيلو من اللحم المفروم.

بصلة كبيرة مفرومة بالكبة الكهربائية.

أيضاً نصف كوب من الطماطم المبشورة.

ملعقة كبيرة من السمن وملعقة كبيرة من الزيت.

ثم 2 ملعقة من صلصة الطماطم الجاهزة.

2 قرن من الشطه الخضراء.

ملعقة صغيرة من الملح.

بالإضافة إلى ذلك ربع ملعقة من القرفة.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

رشة من جوزة الطيب.

نصف ملعقة من الشطه الحمراء.

كوب من شوربة اللحم.

نصف كوب من البسلة الخضراء.

نصف كوب من الجزر المبشور.

كوب من البشاميل.

علاوة على ذلك أي نوع جبن للوجه حسب الرغبة.

طاجن لسان عصفور باللحمة المفرومة والبشاميل

بعد أن تعرفنا على المكونات التي يلزم تحضيرها يمكنك تحضير لسان عصفور باللحمة المفرومة من خلال اتباع الخطوات التالية :