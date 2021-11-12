ألذ وأسهل طريقة لعمل الشيش طاووق في البيت زي برا بالضبط وبخطوات بسيطة وغير مكلفة

يعتبر الشيش طاووق من الأكلات المحببة للعديد من الأشخاص، حيث يتميز بطعمة المختلف والشهي، فهو من الأكلات المغذية للأطفال، ولذلك نبحث عن طرق إعدادة مثل المحلات حتي يقومون بتناولة ويحبوة مثل تناولة من الخارج، لذلك نتحدث الان عن طريقة عمل الشيش طاووق بطريقة سهلة جداً وغير مكلفة ومكونات تتنبيلتة متوفرة في المنزل.

1/4 كوب من عصير الليمون.

1/4 كوب من الخل.

1/2 كيلو من صدور الدجاج.

1/2 كوب من زيت الزيتون.

كوب واحد من الزبادي.

ملعقة واحدة من الحبهان.

ملعقة واحدة من الكزبرة.

ملعقة واحدة من الثوم البودر.

ملعقة واحدة من البصل البودر.

ملعقة واحدة من الشطة.

ملعقة واحدة من الفلفل الاسود.

ملعقة واحدة من الكركم.

ملعقتين من صويا صوص.

ملعقتين من الملح.

ملعقتين من صلصة الطماطم.

2 حبة من البصل، ويتم تقطيعة مكعبات.

2 حبة من الفلفل الالوان، ويتم تقطيعة مكعبات.

أسياخ خشبية.

نقوم بتجهيز صدور الفراخ، ثم يتم غسلها وتقطيعها علي شكل مكعبات.

نجهز وعاء كبير، ونضع فية الزبادي، ثم يتم إضافة زيت الزيتون، والخل، وعصير الليمون، وصلصة الطماطم، والصويا صوص، ثم نخلطهم مع بعض حتي تمام التجانس.

نضيف جميع التوابل وهي الثوم والبصل بودر، والفلفل الأسود والملح والحبهان والبابريكا والكزبرة و الكركم، ثم نخلطهم جيداً مع خليط الزبادي.

نضع الدجاج في الخليط الذي تم تجهيزة، مع الحرص علي دعك قطع الدجاج جيدا بالتتبيلة، ثم يتم تغطية الوعاء، ووضعة داخل الثلاجة.

نترك الدجاج في الثلاجة لمدة ثلاثة ساعات علي الاقل، ويفضل تركها ليلة كاملة، حتي تتشرب الفراخ من التتبيلة.

نقوم بتشغيل الشواية الخاصة بالفرن، ونجهز الصينية ونضع بها ورقة زبدة.

نضع قطع الدجاج ثم الفلفل والبصل، ونكرر رصهم مرة اخري في الاسياخ.

يتم إحضار زيت الزيتون وندهن بيه الشيش، ثم يتم وضع الصينية داخل الفرن ونتركها لمدة لا تقل عن ربع ساعة، مع التقليب من الجهتين لضمان سوا الشيش جيدا من الجانبين.

مكونات عمل الشيش طاووقطريقة التحضير

وفي النهاية نكون قد ذكرنا لكم طريقة عمل الشيش طاووق في البيت وبطريقة بسيطة وغير مكلفة وسهلة في إعدادها.