بأبسط المكونات اعملي منين بالعجوة بطريقة سهلة وطعم ولا أروع

يعد المنين بالعجوة من المخبوزات الشهية التي يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل، وهي من الحلويات الشهية والمغذية للأطفال والكبار حيث تعطيهم الكثير من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم كما تعطيهم الطاقة والحيوية، ايضاً تتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل، وهي الدقيق والتمر ويعرف عن التمر بفوائده الكثيرة المفيدة لصحة الجسم، ايضاً يمكن تحضير حلويات كثيرة ومختلفة باستخدام التمر، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل المنين بالعجوة في المنزل.

مقادير عمل منين بالعجوة

يحتوي المنين بالعجوة على مقادير بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

كوب ونصف من السمن.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

نصف كوب من الماء.

ملعقة صغيرة من السكر.

كيلو من الدقيق الأبيض.

ملعقة صغيرة من الملح.

للحشو

نصف كيلو من التمر المطحون.

ملعقة صغيرة ونصف من القرفة.

٣ ملاعق كبيرة من السمسم المحمص.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير منين بالعجوة في المنزل:-