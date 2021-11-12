بأبسط المكونات اعملي منين بالعجوة بطريقة سهلة وطعم ولا أروع

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يعد المنين بالعجوة من المخبوزات الشهية التي يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل، وهي من الحلويات الشهية والمغذية للأطفال والكبار حيث تعطيهم الكثير من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم كما تعطيهم الطاقة والحيوية، ايضاً تتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل، وهي الدقيق والتمر ويعرف عن التمر بفوائده الكثيرة المفيدة لصحة الجسم، ايضاً يمكن تحضير حلويات كثيرة ومختلفة باستخدام التمر، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل المنين بالعجوة في المنزل.مقادير عمل منين بالعجوة
يحتوي المنين بالعجوة على مقادير بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- كوب ونصف من السمن.
- ملعقة كبيرة من الخميرة.
- نصف كوب من الماء.
- ملعقة صغيرة من السكر.
- كيلو من الدقيق الأبيض.
- ملعقة صغيرة من الملح.
للحشو
- نصف كيلو من التمر المطحون.
- ملعقة صغيرة ونصف من القرفة.
- ٣ ملاعق كبيرة من السمسم المحمص.
- ملعقة كبيرة من الزبدة.
سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير منين بالعجوة في المنزل:-
- لتحضير العجينة نقوم بإحضار نصف كوب من الماء ونضع به الخميرة والسكر ونقلبهم ونتركهم قليلا.
- بعد ذلك نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بخلط الدقيق مع الملح ومزيج الخميرة ونقلبهم جيداً.
- ثم نقوم بإضافة الزبدة مع الماء بشكل تدريجي حتى نحصل على عجينة متماسكة.
- نغطي العجينة ونتركها جانبا لمدة لا تقل عن ساعة كاملة حتى تخمر وترتاح.
- لتحضير الحشو نضع التمر مع السمسم والقرفة والزبدة ونعجنهم جيداً.
- بعد ذلك نحضر العجينة ونفردها ونقطعها على شكل مستطيلات طويلة ومتوسطة الحجم.
- ثم نحشي العجينة بالعجوة ونلفها ونضعها في صينية مفروشة بورق الزبدة، ثم نغطي الصينية ونتركها لمدة لا تقل عن ساعتين ونصف حتى تخمر.
- بعد مرور الوقت ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة ١٧٠ درجة مئوية ونتركها حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي.
- ثم نخرجها من الفرن ووضعها على طبق التقديم وتصبح جاهزة للتقديم.
- وبهذا نكون قد قدمنا أحلى منين بالعجوة أو كعب الغزال لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا.
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يعد المنين بالعجوة من المخبوزات الشهية التي يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل، وهي من الحلويات الشهية والمغذية للأطفال والكبار حيث تعطيهم الكثير من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم كما تعطيهم الطاقة والحيوية، ايضاً تتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل، وهي الدقيق والتمر ويعرف عن التمر بفوائده الكثيرة المفيدة لصحة الجسم، ايضاً يمكن تحضير حلويات كثيرة ومختلفة باستخدام التمر، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل المنين بالعجوة في المنزل.مقادير عمل منين بالعجوة
يحتوي المنين بالعجوة على مقادير بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- كوب ونصف من السمن.
- ملعقة كبيرة من الخميرة.
- نصف كوب من الماء.
- ملعقة صغيرة من السكر.
- كيلو من الدقيق الأبيض.
- ملعقة صغيرة من الملح.
للحشو
- نصف كيلو من التمر المطحون.
- ملعقة صغيرة ونصف من القرفة.
- ٣ ملاعق كبيرة من السمسم المحمص.
- ملعقة كبيرة من الزبدة.
سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير منين بالعجوة في المنزل:-
- لتحضير العجينة نقوم بإحضار نصف كوب من الماء ونضع به الخميرة والسكر ونقلبهم ونتركهم قليلا.
- بعد ذلك نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بخلط الدقيق مع الملح ومزيج الخميرة ونقلبهم جيداً.
- ثم نقوم بإضافة الزبدة مع الماء بشكل تدريجي حتى نحصل على عجينة متماسكة.
- نغطي العجينة ونتركها جانبا لمدة لا تقل عن ساعة كاملة حتى تخمر وترتاح.
- لتحضير الحشو نضع التمر مع السمسم والقرفة والزبدة ونعجنهم جيداً.
- بعد ذلك نحضر العجينة ونفردها ونقطعها على شكل مستطيلات طويلة ومتوسطة الحجم.
- ثم نحشي العجينة بالعجوة ونلفها ونضعها في صينية مفروشة بورق الزبدة، ثم نغطي الصينية ونتركها لمدة لا تقل عن ساعتين ونصف حتى تخمر.
- بعد مرور الوقت ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة ١٧٠ درجة مئوية ونتركها حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي.
- ثم نخرجها من الفرن ووضعها على طبق التقديم وتصبح جاهزة للتقديم.
- وبهذا نكون قد قدمنا أحلى منين بالعجوة أو كعب الغزال لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا.
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