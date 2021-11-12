بقوام مظبوط كالجاهز طريقة عمل الطحينة البيضاء بالسمسم بمكونات غير مكلفة بطعم لذيذ

كثيراً منا يحب الطحينة بجانب بعض الأطعمة، فلا غنى عن وجود سلطة الطحينة بجانب اللحوم المشوية، أو بجانب الكفتة المشوية، أوبجانب السمك المقلي، فهي تعطي مذاق لا يقاوم للطعام، وطعمها دائمًا في المطاعم يختلف عن طعمها في المنزل، لذلك تبحث دائماً الامهات عن طريقة عملها في المنزل مثل المطاعم، و لذلك سنساعدك للحصول على أفضل طحينة مثل المطاعم في هذا المقال. طريقة عمل الطحينة البيضاء فى المنزل طريقة عمل الطحينة البيضاء فى المنزل يمكنك صنع الطحينة البيضاء فى المنزل بكل سهولة، وسوف نخبرك بطريقتها. طريقة عمل الطحينة البيضاء مثل المطاعم قومي بعمل الطحينة البيضاء التي تقدمها المطاعم في المنزل بسهولة، وإليك الطريقة فيما يلي: المكونات: كوب كبير السمسم الفاتح.

كوب الا ربع من الماء الفاتر.

أربعة فصوص من الثوم.

ثلث كوب من عصير الليمون الطازج.

ملح طعام حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من البقدونس.

ربع كوب من زيت الذرة النقي.

مطحنة كهربائية.

ملعقة للتقليب.

مفرمة لفرم الثوم.

برطمان زجاجي محكم الغلق.

ملعقة معدنية للتقليب.

مضرب كهربائى. الطريقة: قومي بفرم الثوم باستخدام المفرمة.

اطحني السمسم، واجعليه ناعماً.

افرمي البقدونس فرماً جيداً.

احضري بولة بلاستيكية.

قومي بوضع السمسم المطحون بها.

أضيفي إليه الثوم المفروم.

قلبية جيداً.

قومي بإضافة عصير الليمون.

قلبي جيداً.

قومي بإضافة الزيت تدريجياً.

اضيفي الماء، حتى الحصول على قوام مناسب.

قومي بخلط البقدونس المفروم معها.

ضعيها في البرطمان، و اغلقيه جيداً. طريقة الطحينة البيضاء بزيت الزيتون طريقة الطحينة البيضاء بزيت الزيتون هناك عدة أنواع من الطحينة مثل الطحينة الحمراء، والبيضاء، ولكن الطحينة البيضاء تعد من أفضل أنواع الطحينة، حيث يتم تقديمها في المطاعم بجانب المشويات كالكفتة واللحم المشوى، ويبحث أفراد العائلة عن نفس الطعم اللذيذ الذي يقدم في المطاعم، وذلك لضمان نظافة وجودة المكونات، لذلك سنقوم بمساعدتك بخطوات تحضيرها في المنزل بكل سهولة. يمكنك عمل الطحينة البيضاء بزيت الزيتون، وإليك الطريقة فيما يلي: المكونات: ربع كوب كبير زيت زيتون

نصف كوب سمسم أبيض.

سبعة ملاعق كبيرة من الدقيق الأبيض.

نصف ملعقة من ملح الطعام.

ملعقة خشبية لمزج المكونات.

مطحنة كهربائية. الطريقة: قومي بتنقية السمسم من أي زوائد.

حمصي السمسم على النار مع استمرار التقليب، حتي يصبح لونه ذهبياً.

انتظري حتى يبرد السمسم المحمص.

قومي بوضع السمسم في المطحنة الكهربائية.

اضيفي الدقيق وقلبي جيداً باستخدام الملعقة.

قومي بإضافة ملح الطعام، وقلبي مرة أخرى.

أضيفي زيت الزيتون تدريجياً، واستمري في الخلط.

انتظري، حتى تحصلي على قوام مناسب. الوسوم

كثيراً منا يحب الطحينة بجانب بعض الأطعمة، فلا غنى عن وجود سلطة الطحينة بجانب اللحوم المشوية، أو بجانب الكفتة المشوية، أوبجانب السمك المقلي، فهي تعطي مذاق لا يقاوم للطعام، وطعمها دائمًا في المطاعم يختلف عن طعمها في المنزل، لذلك تبحث دائماً الامهات عن طريقة عملها في المنزل مثل المطاعم، و لذلك سنساعدك للحصول على أفضل طحينة مثل المطاعم في هذا المقال. طريقة عمل الطحينة البيضاء فى المنزل طريقة عمل الطحينة البيضاء فى المنزل يمكنك صنع الطحينة البيضاء فى المنزل بكل سهولة، وسوف نخبرك بطريقتها. طريقة عمل الطحينة البيضاء مثل المطاعم قومي بعمل الطحينة البيضاء التي تقدمها المطاعم في المنزل بسهولة، وإليك الطريقة فيما يلي: المكونات: كوب كبير السمسم الفاتح.

كوب الا ربع من الماء الفاتر.

أربعة فصوص من الثوم.

ثلث كوب من عصير الليمون الطازج.

ملح طعام حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من البقدونس.

ربع كوب من زيت الذرة النقي.

مطحنة كهربائية.

ملعقة للتقليب.

مفرمة لفرم الثوم.

برطمان زجاجي محكم الغلق.

ملعقة معدنية للتقليب.

مضرب كهربائى. الطريقة: قومي بفرم الثوم باستخدام المفرمة.

اطحني السمسم، واجعليه ناعماً.

افرمي البقدونس فرماً جيداً.

احضري بولة بلاستيكية.

قومي بوضع السمسم المطحون بها.

أضيفي إليه الثوم المفروم.

قلبية جيداً.

قومي بإضافة عصير الليمون.

قلبي جيداً.

قومي بإضافة الزيت تدريجياً.

اضيفي الماء، حتى الحصول على قوام مناسب.

قومي بخلط البقدونس المفروم معها.

ضعيها في البرطمان، و اغلقيه جيداً. طريقة الطحينة البيضاء بزيت الزيتون طريقة الطحينة البيضاء بزيت الزيتون هناك عدة أنواع من الطحينة مثل الطحينة الحمراء، والبيضاء، ولكن الطحينة البيضاء تعد من أفضل أنواع الطحينة، حيث يتم تقديمها في المطاعم بجانب المشويات كالكفتة واللحم المشوى، ويبحث أفراد العائلة عن نفس الطعم اللذيذ الذي يقدم في المطاعم، وذلك لضمان نظافة وجودة المكونات، لذلك سنقوم بمساعدتك بخطوات تحضيرها في المنزل بكل سهولة. يمكنك عمل الطحينة البيضاء بزيت الزيتون، وإليك الطريقة فيما يلي: المكونات: ربع كوب كبير زيت زيتون

نصف كوب سمسم أبيض.

سبعة ملاعق كبيرة من الدقيق الأبيض.

نصف ملعقة من ملح الطعام.

ملعقة خشبية لمزج المكونات.

مطحنة كهربائية. الطريقة: قومي بتنقية السمسم من أي زوائد.

حمصي السمسم على النار مع استمرار التقليب، حتي يصبح لونه ذهبياً.

انتظري حتى يبرد السمسم المحمص.

قومي بوضع السمسم في المطحنة الكهربائية.

اضيفي الدقيق وقلبي جيداً باستخدام الملعقة.

قومي بإضافة ملح الطعام، وقلبي مرة أخرى.

أضيفي زيت الزيتون تدريجياً، واستمري في الخلط.

انتظري، حتى تحصلي على قوام مناسب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بقوام مظبوط كالجاهز طريقة عمل الطحينة البيضاء بالسمسم بمكونات غير مكلفة بطعم لذيذ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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