كيفية عمل ستيك الدجاج المشوي بطريقة سهلة في المنزل ،ستيك الدجاج المشوي من أشهر الأطباق الغربية الرئيسية ، حيث يمكن اعتمادها كوجبة صحية مناسبة للأشخاص الذين يتبعون حميات غذائية ، لأن الدجاج مصدر جيد للبروتين ، ولا يحتاج إلى كمية كبيرة من الزيت النباتي في طعامه. التحضير ، سنقدم في هذا المقال طريقة سهلة وسريعة لتحضير ستيك الدجاج المشوي



ستيك الدجاج المشوي من أفضل الوجبات التي يحبها الكبار والصغار ، حيث يمكن تقديمها كأحد الأطباق الرئيسية أو المقبلات ، حيث تشتهر بمذاقها الجيد ، كما أنها سهلة التحضير ولذيذة ، وهي كذلك لا يكلفك الكثير من المكونات. عائلتك.

طريقة تحضير ستيك الدجاج المشوي

طريقة تحضير ستيك الدجاج المشوي حيث أن هذا الطبق سهل التحضير ولا يتطلب الكثير من الوقت والجهد. فيما يلي خطوات تناول ستيك الدجاج المشوي: ضعي صدور الدجاج في وعاء. اخلطي جميع المكونات معًا في وعاء الخلاط الكهربائي حتى تمتزج جيدًا. أضيفي التتبيلة إلى وعاء صدور الدجاج ، وافركي التتبيلة في اللحم حتى يغطى بالتساوي. أغلق الوعاء بإحكام وضعه في الثلاجة لمدة 4 ساعات على الأقل أو طوال الليل. سخني الشواية على نار عالية ودهنها بقليل من الزيت. ضعي صدور الدجاج على الشواية واتركيها مغطاة لمدة ثلاث دقائق لكل جانب. انقلي ستيك الدجاج المشوي إلى طبق التقديم وقدميه على الفور.

ستيك الدجاج المشوي بالمايونيز

طريقة تحضير ستيك الدجاج المشوي بالمايونيز حيث يعتبر هذا الطبق طبق سهل التحضير ولا يتطلب الكثير من الوقت والجهد. فيما يلي خطوات شرائح الدجاج المشوية بالمايونيز: