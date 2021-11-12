صبغة للشعر بمواد طبيعية لإخفاء الشيب

نقدم اليوم لكل زوار موقعنا ثقفني أفضل الوصفات الطبيعية التي تعمل على اخفاء الشيب بسرعة فائقة بدون مواد كيميائيّة التي قد ترهق الشعر أكثر، حيث تعتبر وصفات اليوم من أكثر الطرق الآمنة التي تصبغ الشعر الأبيض نهائيا، وذلك عن طريق اتباعها لفترة ستجدين نتيجة مبهرة من الاستخدام الاول.

وصفات فعالة لصبغ الشيب من اول استعمال

وصفة البرتقال المذهلة من أقوي الوصفات التي تقوم بصبغ الشعر بسهولة فقط عليكي اخذ كمية من عصير البرتقال وتوزيع الخلطة على شعرك ثم تركه لمدة ساعة على الشعر قبل ان تقومي بشطفه بالماء الفاتر، احرصي على تكرار تلك الوصفة مرة كل شهر لنتيجة.

وصفة قشور البطاطا لصبغ شيب الشعر

تعتبر وصفة قشور البطاطا من أقوي الوصفات التي تصبغ الشعر باللون البني الذي يعطيكي اخفاء مذهلة للشعرعليكي أخذ كمية قليلة من قشور البطاطا ويضاف إليها كوبين من الماء البارد، توضع على نار هادئة حتي خمس دقائق، ثم يوضع على جانب حتي يبرد ويصفي ويضاف عليه كمية قليلة من زيت خشب الصندل، يوضع على الشعر بعد غسله، احرصي على تكرار تلك الوصفة مرة من كل اسبوع.

صبغ الشعر الأبيض بالشاي الاسود

مع صبغة الشاي الأسود التي لديها القدرة على صبغ شيب الشعر سريعا بعد استخدام الوصفة، عليكي اولا أخذ كمية من الشاي الأسود ثم وضعها مع ثلاث اكواب من الماء وتوضع في وعاء على النار ويترك لدقائق حتي يغلي ثم يبرد قليلا ويوزع الخليط على الشعر وهو مبلل ويترك حتي يجف ثم يدلك ويترك على الشعر لمدة ساعة قبل شطفه بالماء الدفيء فقط، احرص على اتباع تلك الوصفة يوم او يومين من كل اسبوع وستلاحظين الفرق بنفسك.