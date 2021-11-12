طريقة عمل الفطائر التركية اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبساطة

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الفطائر التركية ، تعتبر من الوجبات السريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت لتحضيرها ويحبها الكثير من الصغار والكبار، وتختلف طريقة تحضيرها من بلد إلى آخر، وتبحث دائماً السيدات على وجبات خفيفة وسهلة التحضير وغير مكلفة لعملها لأبنائها عند الذهاب إلى المدرسة، ويرجع أصل هذه الفطائر الي المطبخ التركي، وتعتبر من الوجبات الخفيفة واللذيذة والهشة، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير الفطائر التركية اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.مكونات عمل الفطائر التركية
- 4 أكواب من الدقيق.
- ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.
- نصف كوب من الزيت.
- كوب من الماء حسب العجن.
- ملعقة صغيرة من السكر.
- كوب من الحليب الدافئ.
- نصف ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- ملعقة ونصف صغيرة من الملح.
- 300 جرام من الجبنة الكريمي.
هناك بعض المكونات التي تدهن بها الوجه وهي كالتالي:-
- كوب من الجبنة البيضاء.
- ملعقة كبيرة من حبة البركة.
- 2 صفارة بيض.
- ملعقة كبيرة من السمسم.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير الفطائر التركية اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-
- تحضير إناء ونضع به الخميرة والسكر والحليب ونقلب المكونات جيداً.
- ثم نضيف الملح والزيت والماء والجبنة الكريمي ونقلب المكونات جيداً.
- نضيف الدقيق والبيكنج بودر ونعجن جيدا حتى الحصول على عجينة متماسكة.
- نغطي العجينة ونتركها لمدة ساعة حتي تختمر ويتضاعف حجمها جيداً.
- تشكيل العجينة على شكل كرات البرتقال ونفرد الكرة باليد جيداً.
- نضع بعد ذلك الجبنة على الأطراف ونلفها مثل ما نلف الرول.
- تحضير صينية الفرن ونبطنها بورق الزبدة ونضع بها العجينة.
- نترك الصينية جيداً ونتركها لمدة من 15 الي 20 دقيقة تخمر مرة أخرى.
- نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتي تسخن.
- ندهن الوجه بصفار البيض ونرش عليها السمسم وحبة البركة.
- ندخل الصينية في الفرن على درجة حرارة متوسطة.
- نترك الصينية في الفرن لمدة ربع ساعة حتي تتحمر.
- نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد جيداً.
- نضع الفطائر في طبق التقديم وتقدم بالهنا والشفا.
الوسوم
الفطائر التركية ، تعتبر من الوجبات السريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت لتحضيرها ويحبها الكثير من الصغار والكبار، وتختلف طريقة تحضيرها من بلد إلى آخر، وتبحث دائماً السيدات على وجبات خفيفة وسهلة التحضير وغير مكلفة لعملها لأبنائها عند الذهاب إلى المدرسة، ويرجع أصل هذه الفطائر الي المطبخ التركي، وتعتبر من الوجبات الخفيفة واللذيذة والهشة، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير الفطائر التركية اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.مكونات عمل الفطائر التركية
- 4 أكواب من الدقيق.
- ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.
- نصف كوب من الزيت.
- كوب من الماء حسب العجن.
- ملعقة صغيرة من السكر.
- كوب من الحليب الدافئ.
- نصف ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- ملعقة ونصف صغيرة من الملح.
- 300 جرام من الجبنة الكريمي.
هناك بعض المكونات التي تدهن بها الوجه وهي كالتالي:-
- كوب من الجبنة البيضاء.
- ملعقة كبيرة من حبة البركة.
- 2 صفارة بيض.
- ملعقة كبيرة من السمسم.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير الفطائر التركية اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-
- تحضير إناء ونضع به الخميرة والسكر والحليب ونقلب المكونات جيداً.
- ثم نضيف الملح والزيت والماء والجبنة الكريمي ونقلب المكونات جيداً.
- نضيف الدقيق والبيكنج بودر ونعجن جيدا حتى الحصول على عجينة متماسكة.
- نغطي العجينة ونتركها لمدة ساعة حتي تختمر ويتضاعف حجمها جيداً.
- تشكيل العجينة على شكل كرات البرتقال ونفرد الكرة باليد جيداً.
- نضع بعد ذلك الجبنة على الأطراف ونلفها مثل ما نلف الرول.
- تحضير صينية الفرن ونبطنها بورق الزبدة ونضع بها العجينة.
- نترك الصينية جيداً ونتركها لمدة من 15 الي 20 دقيقة تخمر مرة أخرى.
- نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتي تسخن.
- ندهن الوجه بصفار البيض ونرش عليها السمسم وحبة البركة.
- ندخل الصينية في الفرن على درجة حرارة متوسطة.
- نترك الصينية في الفرن لمدة ربع ساعة حتي تتحمر.
- نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد جيداً.
- نضع الفطائر في طبق التقديم وتقدم بالهنا والشفا.
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