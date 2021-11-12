طريقة عمل الفطائر التركية اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبساطة

الفطائر التركية ، تعتبر من الوجبات السريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت لتحضيرها ويحبها الكثير من الصغار والكبار، وتختلف طريقة تحضيرها من بلد إلى آخر، وتبحث دائماً السيدات على وجبات خفيفة وسهلة التحضير وغير مكلفة لعملها لأبنائها عند الذهاب إلى المدرسة، ويرجع أصل هذه الفطائر الي المطبخ التركي، وتعتبر من الوجبات الخفيفة واللذيذة والهشة، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير الفطائر التركية اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

4 أكواب من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

نصف كوب من الزيت.

كوب من الماء حسب العجن.

ملعقة صغيرة من السكر.

كوب من الحليب الدافئ.

نصف ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة ونصف صغيرة من الملح.

300 جرام من الجبنة الكريمي.

مكونات عمل الفطائر التركيةمقادير الحشوة والتزيين

هناك بعض المكونات التي تدهن بها الوجه وهي كالتالي:-

كوب من الجبنة البيضاء.

ملعقة كبيرة من حبة البركة.

2 صفارة بيض.

ملعقة كبيرة من السمسم.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير الفطائر التركية اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-