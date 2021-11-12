طريقة عمل السميت التركي في المنزل بأسهل الطرق ، تعتبر طريقة السميت التركية بالطريقة الأصلية من أكثر الطرق المرغوبة من قبل النساء في العالم العربي ، بعد انتشار الفطائر التركية على الإنترنت. السميت التركي من الأطباق اللذيذة واللذيذة في تركيا ، وعادة ما يأكله الأتراك مع كوب من الشاي الساخن على الإفطار أو كوجبة جانبية.طريقة عمل السميت التركي
يتميز الخبز التركي بطعمه اللذيذ والمميز وخاصة إذا قدم مع كوب من الشاي الساخن.
لمعرفة تفاصيل طريقة عمل السميت التركي بالسمسم يجب اتباع الخطوات التالية:
- ينخل الدقيق جيداً للتخلص من أي تكتلات.
- نحضر وعاء عميق ونضع الدقيق مع كمية الملح والبيكنج باودر ونخلطهم.
- تحضير الخميرة للعجن عن طريق وضع السكر والماء الدافئ والخميرة جانبًا لمدة 10 دقائق على الأقل حتى يتضاعف حجمها.
- أضف إلى الخليط المكونات السائلة (خليط الخميرة بالماء – الزيت – الحليب – البيض) واخلطهم جيدًا حتى تصبح المكونات متجانسة وتحصل على عجينة متماسكة.
-
افردي العجينة على سطح مرشوشة بالقليل من الدقيق ، ثم قطعيها إلى أقراص صغيرة ، ثم شكليها على شكل أسطواني أو حسب الرغبة.
-
أحضر صينية بحجم مناسب ودهنها بقليل من الزيت ، ثم رصها بجانب بعضها ، مع الحرص على ترك مسافة لا تقل عن 1 سم.
-
نضع صفار البيض بالحليب ثم نرسم وجه السميت به.
-
نضع السمسم فوق السميت ثم نضع الصينية في الفرن لمدة 15 إلى 20 دقيقة حتى تنضج تماما
يمكنك بسهولة تحضير الخبز التركي في المنزل باتباع الخطوات التالية:
- نحضر وعاء ، ثم نضيف كمية الماء مع الخميرة والسكر ونتركهم لمدة 5 إلى 10 دقائق حتى تتفاعل الخميرة مع السكر.
- نحضر وعاءً لعجن المكونات ، ثم نضيف كمية الدقيق الأبيض ودقيق الذرة والملح.
- أضف الماء تدريجيًا إلى الخليط السابق مع العجن لمدة 15 دقيقة على الأقل حتى تحصل على عجينة متماسكة يمكن تشكيلها.
- دهن سطح العجين بالقليل من الزيت واتركه يتخمر لمدة ساعة في مكان دافئ.
- تقسم العجينة إلى كرات صغيرة متساوية الحجم وتشكلها حسب الرغبة.
- أحضر صينية خبز وابدأ في تكديس كرات العجين ، ثم ادهن وجه العجين بالبيض ورشها بحبة البركة أو السمسم.
-
ضع الصينية في الفرن على حرارة 300 أو 250 درجة لمدة 20 دقيقة على الأقل وهكذا وصلنا إلى نهاية مقالتنا بعد أن تعلمنا كيفية تحضير السميت التركي اللذيذ بأسهل طريقة وبمكونات بسيطة متوفرة في كل منزل.
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طريقة عمل السميت التركي في المنزل بأسهل الطرق ، تعتبر طريقة السميت التركية بالطريقة الأصلية من أكثر الطرق المرغوبة من قبل النساء في العالم العربي ، بعد انتشار الفطائر التركية على الإنترنت. السميت التركي من الأطباق اللذيذة واللذيذة في تركيا ، وعادة ما يأكله الأتراك مع كوب من الشاي الساخن على الإفطار أو كوجبة جانبية.طريقة عمل السميت التركي
يتميز الخبز التركي بطعمه اللذيذ والمميز وخاصة إذا قدم مع كوب من الشاي الساخن.
لمعرفة تفاصيل طريقة عمل السميت التركي بالسمسم يجب اتباع الخطوات التالية:
- ينخل الدقيق جيداً للتخلص من أي تكتلات.
- نحضر وعاء عميق ونضع الدقيق مع كمية الملح والبيكنج باودر ونخلطهم.
- تحضير الخميرة للعجن عن طريق وضع السكر والماء الدافئ والخميرة جانبًا لمدة 10 دقائق على الأقل حتى يتضاعف حجمها.
- أضف إلى الخليط المكونات السائلة (خليط الخميرة بالماء – الزيت – الحليب – البيض) واخلطهم جيدًا حتى تصبح المكونات متجانسة وتحصل على عجينة متماسكة.
-
افردي العجينة على سطح مرشوشة بالقليل من الدقيق ، ثم قطعيها إلى أقراص صغيرة ، ثم شكليها على شكل أسطواني أو حسب الرغبة.
-
أحضر صينية بحجم مناسب ودهنها بقليل من الزيت ، ثم رصها بجانب بعضها ، مع الحرص على ترك مسافة لا تقل عن 1 سم.
-
نضع صفار البيض بالحليب ثم نرسم وجه السميت به.
-
نضع السمسم فوق السميت ثم نضع الصينية في الفرن لمدة 15 إلى 20 دقيقة حتى تنضج تماما
يمكنك بسهولة تحضير الخبز التركي في المنزل باتباع الخطوات التالية:
- نحضر وعاء ، ثم نضيف كمية الماء مع الخميرة والسكر ونتركهم لمدة 5 إلى 10 دقائق حتى تتفاعل الخميرة مع السكر.
- نحضر وعاءً لعجن المكونات ، ثم نضيف كمية الدقيق الأبيض ودقيق الذرة والملح.
- أضف الماء تدريجيًا إلى الخليط السابق مع العجن لمدة 15 دقيقة على الأقل حتى تحصل على عجينة متماسكة يمكن تشكيلها.
- دهن سطح العجين بالقليل من الزيت واتركه يتخمر لمدة ساعة في مكان دافئ.
- تقسم العجينة إلى كرات صغيرة متساوية الحجم وتشكلها حسب الرغبة.
- أحضر صينية خبز وابدأ في تكديس كرات العجين ، ثم ادهن وجه العجين بالبيض ورشها بحبة البركة أو السمسم.
-
ضع الصينية في الفرن على حرارة 300 أو 250 درجة لمدة 20 دقيقة على الأقل وهكذا وصلنا إلى نهاية مقالتنا بعد أن تعلمنا كيفية تحضير السميت التركي اللذيذ بأسهل طريقة وبمكونات بسيطة متوفرة في كل منزل.
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