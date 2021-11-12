طريقة عمل السميت التركي في المنزل بأسهل الطرق ، تعتبر طريقة السميت التركية بالطريقة الأصلية من أكثر الطرق المرغوبة من قبل النساء في العالم العربي ، بعد انتشار الفطائر التركية على الإنترنت. السميت التركي من الأطباق اللذيذة واللذيذة في تركيا ، وعادة ما يأكله الأتراك مع كوب من الشاي الساخن على الإفطار أو كوجبة جانبية.

طريقة عمل السميت التركي

يتميز الخبز التركي بطعمه اللذيذ والمميز وخاصة إذا قدم مع كوب من الشاي الساخن.

لمعرفة تفاصيل طريقة عمل السميت التركي بالسمسم يجب اتباع الخطوات التالية:

ينخل الدقيق جيداً للتخلص من أي تكتلات.

نحضر وعاء عميق ونضع الدقيق مع كمية الملح والبيكنج باودر ونخلطهم.

تحضير الخميرة للعجن عن طريق وضع السكر والماء الدافئ والخميرة جانبًا لمدة 10 دقائق على الأقل حتى يتضاعف حجمها.

أضف إلى الخليط المكونات السائلة (خليط الخميرة بالماء – الزيت – الحليب – البيض) واخلطهم جيدًا حتى تصبح المكونات متجانسة وتحصل على عجينة متماسكة.

افردي العجينة على سطح مرشوشة بالقليل من الدقيق ، ثم قطعيها إلى أقراص صغيرة ، ثم شكليها على شكل أسطواني أو حسب الرغبة.

أحضر صينية بحجم مناسب ودهنها بقليل من الزيت ، ثم رصها بجانب بعضها ، مع الحرص على ترك مسافة لا تقل عن 1 سم.

نضع صفار البيض بالحليب ثم نرسم وجه السميت به.

نضع السمسم فوق السميت ثم نضع الصينية في الفرن لمدة 15 إلى 20 دقيقة حتى تنضج تماما

يمكنك بسهولة تحضير الخبز التركي في المنزل باتباع الخطوات التالية: