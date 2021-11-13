الفشار من المسليات التي نتناولها في الأوقات المختلفة حيث يمكن نتناوله أثناء الجلوس أمام شاشة التليفزيون أو أثناء الجلوس في النادي أو في أي مكان حيث يعد وجبة خفيفة لها العديد من القيمة الغذائية العالية وذلك إذا ما تم تحضيره بطريقة جيدة والحرص على تقليل كمية الزيت والملح ويمكن تحضير الفشار بالكراميل أو الجبنة كما يمكن تحضيره بنكهات مختلفة وجديدة ولذيذة ومن خلال هذا المقال سنطلعكم على طريقة تحضير الفشار بنكهة الفواكه.

حضري الفشار بنكهة الفواكه جددي وغيري واحصلي على ألذ طعم

يحتوي الفشار على عناصر غذائية مهمة كما انه يساعد في فقدان الوزن بشكل كبير ويحتوي أيضاً على الألياف الغذائية متعددة الفوائد للجسم ومن ضمنها المحافظة على صحة وعمل الجهاز الهضمي وغيرها ويجب أن نؤكد مجدداً بضرورة أن نقوم بتحضير الفشار بطريقة صحيحة وعدم الإكثار من استخدام الزيت والملح أثناء تحضيره لكي لا تتحول فوائده المتعددة إلى الكثير من الأضرار التي من الممكن أن تؤثر بالسلب على صحة الإنسان ويتم تحضير الفشار بطرق مختلفة ومتعددة فجربي وجددي واختاري الطعم الأمثل الذي تفضله عائلتك.

نصف كوب من ذرة الفشار. ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. نكهة البرتقال. نكهة مانجو. ملح.

يتم وضع إناء على النار ذات حجم مناسب لمراعاة زيادة الفشار ثم يتم وضع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وبعدها توضع كمية الذرة المتوفرة وبعد أن يسخن الزيت وتبدأ الذرة في التحول للفشار يتم قفل الإناء بإحكام ثم نقوم بتهدئة النار حتي تتحول كل حبات الذرة إلى فشار.

نقوم بوضع نكهة الفواكه الموجودة وهي عبارة عن نكهة البرتقال والمانجو البودر مثل التي نقوم بصنع العصير منها ثم نقلب النكهات ونمزجها مع بعضها.

بعد أن قمنا بصنع الفشار وهو ساخن نضع الملح عليه ونقلب ثم نقوم برش نكهة الفواكه على البرتقال ونقلبه جيداً بعدها يقدم الفشار في طبق التقديم المناسب واحصلي على أجمل طعم للفشار الممزوج بنكهة الفاكهة ويمكنك وضع نكهات الفاكهة المفضلة فهذا متروك حسب الرغبة.

أولاً: المكونات تحضير الفشار بنكهة الفواكهثانياً: طريقة التحضير