أصول طريقة عمل فطائر اللحم لجميع المناسبات العائلية بطعم ورائحة جذابة

طريقة عمل فطائر اللحم ممتعة الطعم، تعد هذه الفطائر من اشهى الأكلات التي يفضلها الأطفال الصغار والكبار وهي من الوجبات اللذيذة التي يمكن تناولها دائما بدون ملل، وهي سريعة التحضير ومناسبة لجميع المناسبات العائلية والخروجات والمدارس وذلك لأنها تتميز بتعدد طريقة حشوها حيث ان لا تشترط على وجود اللحم فقط، فمن الممكن حشوها بالبطاطس المسلوقة أو الجبنة والزيتون أو أو الفراخ المقطع وغيرهم، ومن خلال هذه المقالة المختصرة سوف نتعرف على مكونات عمل فطائر اللحم وطريقة تحضيرها على أصولها ببساطة عبر موقعنا الإخباري موقع ثقفني.

مكونات عمل فطائر اللحم

تعد مكونات عمل فطائر اللحم من الفطائر من المكونات البسيطة وهذه الوجبة تعد من الوجبات الشهية السريعة والآن سوف نتعرف عليها بالتفصيل وهي كما يلي:

ربع كيلو جرام من اللحم.

٣ ملاعق كبيرة من دبس الرمان.

رشة من الفلفل الأسود.

حبة كبيرة من البصل.

رشة من البهارات.

مكونات العجينة

نصف ملعقة من الخميرة الفورية.

٣ ملاعق كبيرة من الزيت.

نصف كيلو من الدقيق.

٢ ملعقة كبيرة من اللبن.

قليل من الماء الدافئ.

ملعقة كبيرة من السكر.

رشة صغيرة من الملح.

طريقة إعداد وتحضير الفطائر

تعتبر طريقة تحضير هذه الفطائر من أفضل الطرق وأكثرها سرعة فهيا بنا نتعرف على طريقتها وهي كما يلي: