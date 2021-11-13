بديل المكياج .. بملعقة خميرة اصنعي كريم اساس طبيعي عالي التغطية خافي للعيوب يناسب جميع أنواع البشرة

بملعقة خميرة اعملي كريم اساس عالي التغطية كريم الأساس من أهم مستحضرات التجميل لأنه هو الأساس الذي يبنى عليه طريقة المكياج بشكل كامل، وتوجد العديد من أنواع كريمات الأساس الخاصة بشركات التجميل الكبيرة ولكن المشكلة التي تواجه أغلب الفتيات في أنواع كريمات الأساس هي أن الأنواع المناسبة للبشرة والتي لا تسبب أي أضرار يكون سعرها مرتفع جدًا مقارنة بأسعار باقي أنواع كريمات الأساس، لذلك فإن الفتيات يبحثن عن طرق طبيعية يمكن من خلالها صنع كريم الأساس بشكل طبيعي وصحي ولا يسبب للبشرة أي أضرار، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على طريقة لعمل كريم الأساس في المنزل بواسطة الخميرة.

استخدام الخميرة لإعداد كريم الأساس

تستخدم الخميرة في الكثير من الخلطات الخاصة بتبييض البشرة وصنع كريمات التفتيح وذلك يعود إلى مفعولها القوي وأنها لا تسبب أي أضرار محتملة للبشرة لكونها من المواد الطبيعية، ومن المعتاد أن تترك مستحضرات التجميل آثار جفاف وحبوب على البشرة لكن ما يحدث مع الخميرة عكس ذلك لأنها تقدم للبشرة ترطيبًا كاملًا وتغطية كاملة للبشرة دون أن تظهر أي آثار سلبية، كما تتميز الخميرة أيضًا أنها خفيفة على البشرة كما أن ثباتها سريع ويمكن الاعتماد عليها دون استخدام أي مثبتات أخرى.

طريقة صناعة كريم الأساس بواسطة الخميرة

فيما يلي جميع المكونات التي تحتاجينها لإعداد كريم الأساس من خلال الخميرة:

ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

ستة ملاعق صغيرة من النشا.

بعض من فيتامين E.

ملعقة صغيرة من مسحوق الزنجبيل.

ثمان ملاعق صغيرة من الكاكو المطحون.

قطرات من زيت اللافندر.

ملعقة كبيرة من طين البنتونيت.

يمكنك التعرف على طريقة تحضير كريم الأساس بالخميرة من خلال الخطوات التالية: