بأبسط المكونات طريقة عمل الجبنة الرومي في المنزل وبخطوات سهلة بطعم زي الجاهز تماماً

الجبنة الرومي من افضل الاكلات التي تستخدم في إعداد الساندوتشات، فهي يحبها الكثير من الأطفال، والكبار وتعتبر من أهم الأطعمة التي تستخدم كوجبة إفطار لذيذة ومغذية، والجبنة الرومي في أغلب الأوقات يتم شرائها من الخارج وذلك اظن الكثير من ربات البيوت صعوبة تحضيرها في المنزل، على الرغم من أنها سهلة التجهيز ولكن باتباع خطوات محددة، وهذا ما سوف نتعرف عليه الآن من خلال هذا المقال.

فوائد الجبن الرومي الصحية

الجبنة الرومي من أهم أنواع الجبنات المعروفة جدًا في الكثير من بلاد العالم، فهي لها طعم وشكل مختلف تمامًا عن الجبنات الأخرى، يحبها الكثير من الناس ولكنها من الجبنات مرتفعة السعر، لذلك تكون تكلفة كبيرة على كل ربة منزل إذا تم شرائها بشكل مستمر، ولذلك فقد جئنا لكم بطريقة تجهيزها في البيت بخطوات بسيطة وبتكلفة أيضًا بسيطة، وهي ماسوف نتعرف عليه الآن.

الجبنة الرومي لها العديد من الفوائد للجسم وهي كالاتي:

تحتوي الجبن الرومي على فيتامين أ الذي يساعد على حماية العين وتحسين صحتها.

كما أنها تحتوي على نسبة كبيرة من فيتامين ب ايضًا، وهو مفيد جدًا للجسم.

تساعد الجبن الرومي في زيادة الوزن لمن يعانون من النحافة.

طريقة عمل الجبنة الرومي في المنزل

طريقة تحضير الجبنة الرومي يتم ذلك بخطوات بسيطة وهي كالأتي:

المكونات

٢كيلو من اللبن الحليب.

كوب ونصف من الزبادي كبير الحجم.

ملعقة من الملح.

ملعقة من الفلفل الأسود.

كوب من القشطة.

كوب من الماء المثلج.

قطعة من الشاش.

طريقة التجهيز