بأبسط المكونات طريقة عمل الجبنة الرومي في المنزل وبخطوات سهلة بطعم زي الجاهز تماماً

الجبنة الرومي من افضل الاكلات التي تستخدم في إعداد الساندوتشات، فهي يحبها الكثير من الأطفال، والكبار وتعتبر من أهم الأطعمة التي تستخدم كوجبة إفطار لذيذة ومغذية، والجبنة الرومي في أغلب الأوقات يتم شرائها من الخارج وذلك اظن الكثير من ربات البيوت صعوبة تحضيرها في المنزل، على الرغم من أنها سهلة التجهيز ولكن باتباع خطوات محددة، وهذا ما سوف نتعرف عليه الآن من خلال هذا المقال.فوائد الجبن الرومي الصحية
الجبنة الرومي من أهم أنواع الجبنات المعروفة جدًا في الكثير من بلاد العالم، فهي لها طعم وشكل مختلف تمامًا عن الجبنات الأخرى، يحبها الكثير من الناس ولكنها من الجبنات مرتفعة السعر، لذلك تكون تكلفة كبيرة على كل ربة منزل إذا تم شرائها بشكل مستمر، ولذلك فقد جئنا لكم بطريقة تجهيزها في البيت بخطوات بسيطة وبتكلفة أيضًا بسيطة، وهي ماسوف نتعرف عليه الآن.
الجبنة الرومي لها العديد من الفوائد للجسم وهي كالاتي:
- تحتوي الجبن الرومي على فيتامين أ الذي يساعد على حماية العين وتحسين صحتها.
- كما أنها تحتوي على نسبة كبيرة من فيتامين ب ايضًا، وهو مفيد جدًا للجسم.
- تساعد الجبن الرومي في زيادة الوزن لمن يعانون من النحافة.
طريقة تحضير الجبنة الرومي يتم ذلك بخطوات بسيطة وهي كالأتي:
المكونات
- ٢كيلو من اللبن الحليب.
- كوب ونصف من الزبادي كبير الحجم.
- ملعقة من الملح.
- ملعقة من الفلفل الأسود.
- كوب من القشطة.
- كوب من الماء المثلج.
- قطعة من الشاش.
طريقة التجهيز
- احضري وعاء مناسب أضيفي بداخله الحليب، ثم ارفعي الوعاء على النار، يترك الخليط حتى الغليان.
- اتركيه على نار هادئه لفترة بعد الغليان حتى التأكد من التخلص من كل الميكروبات.
- يضاف الان الى اللبن الحليب كوب ونصف من الزبادي البلدي الطبيعي.
- قومي بالتقليب الجيد بشكل مستمر.
- الآن ارفعي الوعاء من النار، ثم يضاف إليه نصف كوب من المياه المثلج أيضًا.
- أضيفي إلى الخليط الآن الملح والفلفل الأسود.
- قلبي المكونات مرة أخرى جيدًا حتى تتجانس.
- أضيفي إليه نصف كوب من القشطة الطبيعية.
- يخلط الخليط جيدًا حتى يمتزج تمامًا مرة أخرى ويصبح ثقيل القوام بعض الشئ.
- ضعي الخليط في قطعة من الشاش.
- ثم اعصريها جيدًا حتى تصفى من الماء نهائيًا.
- حتى تصبح عبارة عن كورة في قطعة الشاشة جافة تمامًا.
- احضري قوالب مناسبة الحب أو قالب واحد مناسب الحجم والشكل.
- ضعي بداخله الجبن، واضغطي بيدك حتى يأخذ شكل القالب.
- يوضع في الثلاجة لمدة يومين أو أكثر على حسب الوقت الذي يحتاج حتى يتجمد مثل الجاهزة، ثم قومي بتقطيعها حسب الشكل المناسب لها.
- يمكنك تقديمه الآن في الساندويتشات الفينو اللذيذة لاولادك والف هنا وشفا.
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الجبنة الرومي من افضل الاكلات التي تستخدم في إعداد الساندوتشات، فهي يحبها الكثير من الأطفال، والكبار وتعتبر من أهم الأطعمة التي تستخدم كوجبة إفطار لذيذة ومغذية، والجبنة الرومي في أغلب الأوقات يتم شرائها من الخارج وذلك اظن الكثير من ربات البيوت صعوبة تحضيرها في المنزل، على الرغم من أنها سهلة التجهيز ولكن باتباع خطوات محددة، وهذا ما سوف نتعرف عليه الآن من خلال هذا المقال.فوائد الجبن الرومي الصحية
الجبنة الرومي من أهم أنواع الجبنات المعروفة جدًا في الكثير من بلاد العالم، فهي لها طعم وشكل مختلف تمامًا عن الجبنات الأخرى، يحبها الكثير من الناس ولكنها من الجبنات مرتفعة السعر، لذلك تكون تكلفة كبيرة على كل ربة منزل إذا تم شرائها بشكل مستمر، ولذلك فقد جئنا لكم بطريقة تجهيزها في البيت بخطوات بسيطة وبتكلفة أيضًا بسيطة، وهي ماسوف نتعرف عليه الآن.
الجبنة الرومي لها العديد من الفوائد للجسم وهي كالاتي:
- تحتوي الجبن الرومي على فيتامين أ الذي يساعد على حماية العين وتحسين صحتها.
- كما أنها تحتوي على نسبة كبيرة من فيتامين ب ايضًا، وهو مفيد جدًا للجسم.
- تساعد الجبن الرومي في زيادة الوزن لمن يعانون من النحافة.
طريقة تحضير الجبنة الرومي يتم ذلك بخطوات بسيطة وهي كالأتي:
المكونات
- ٢كيلو من اللبن الحليب.
- كوب ونصف من الزبادي كبير الحجم.
- ملعقة من الملح.
- ملعقة من الفلفل الأسود.
- كوب من القشطة.
- كوب من الماء المثلج.
- قطعة من الشاش.
طريقة التجهيز
- احضري وعاء مناسب أضيفي بداخله الحليب، ثم ارفعي الوعاء على النار، يترك الخليط حتى الغليان.
- اتركيه على نار هادئه لفترة بعد الغليان حتى التأكد من التخلص من كل الميكروبات.
- يضاف الان الى اللبن الحليب كوب ونصف من الزبادي البلدي الطبيعي.
- قومي بالتقليب الجيد بشكل مستمر.
- الآن ارفعي الوعاء من النار، ثم يضاف إليه نصف كوب من المياه المثلج أيضًا.
- أضيفي إلى الخليط الآن الملح والفلفل الأسود.
- قلبي المكونات مرة أخرى جيدًا حتى تتجانس.
- أضيفي إليه نصف كوب من القشطة الطبيعية.
- يخلط الخليط جيدًا حتى يمتزج تمامًا مرة أخرى ويصبح ثقيل القوام بعض الشئ.
- ضعي الخليط في قطعة من الشاش.
- ثم اعصريها جيدًا حتى تصفى من الماء نهائيًا.
- حتى تصبح عبارة عن كورة في قطعة الشاشة جافة تمامًا.
- احضري قوالب مناسبة الحب أو قالب واحد مناسب الحجم والشكل.
- ضعي بداخله الجبن، واضغطي بيدك حتى يأخذ شكل القالب.
- يوضع في الثلاجة لمدة يومين أو أكثر على حسب الوقت الذي يحتاج حتى يتجمد مثل الجاهزة، ثم قومي بتقطيعها حسب الشكل المناسب لها.
- يمكنك تقديمه الآن في الساندويتشات الفينو اللذيذة لاولادك والف هنا وشفا.
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