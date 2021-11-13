بدون فرن الذ واحلي طريقة عمل خبز الطاسة البيتي الهش في دقائق بطريقة سهلة وبمكونات بسيطة

يعتبر خبز الطاسة من أسهل وأنظف أنواع الخبز، حيث أنه يتكون من مكونات بسيطة، وموجودة في كل منزل مما يجعله سهل في عمله، وتقوم الأمهات بعمله في المنزل، لأنهم يضمنون نظافة مكوناته ونظافة من يقوم بخبزه، فتقوم الأمهات بالبحث عن طرق بسيطة لعمل الخبز في المنزل، لذلك وفرنا عليك الجهد، وسوف يقوم باخبارك بطريقة عمل خبز الطاسة في المنزل في هذا المقال.

طريقة عمل خبز الطاسة

يمكنك صنع خبز الطاسة في المنزل بكل سهولة، وبمكونات بسيطة جداً، وسوف نقوم بعرض طريقته فيما يلي:

المكونات:

كيلو من الدقيق الأبيض.

كيس من الخميرة الفورية.

خمسة ملاعق كبيرة من زيت الذرة النقي.

ملعقة ونصف كبيرة مملوءة من السكر.

ملعقتان كبيرتان مملوءتان من اللبن البودر، أو لبن نيدو.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الخل الأبيض.

بولة لعجن المكونات.

طاسة للخبز.

ملعقة خشبية للتقليب.

كوب من الزجاج.

ماء دافئ للعجن.

في الكوب الزجاجي قومي بوضع ربع كوب من الماء، وأضيفي إليه الخميرة الفورية، والسكر، وقلبي جيداً، ثم قومي بتغطيتها إلى أن تختمر.

في بوله عميقه قومي بوضع الدقيق بعد نخله.

اضيفي الملح، وقلبي جيداً.

قومي باضافة الخل الأبيض المكونات، وقومي بالتقليب جيداً.

اضيفي اللبن البودر، أو النيدو حسب المتوفر لديك.

قلبي المكونات جيداً حتى تمتزج.

تأكدى أن الخميرة اختمرت، و قومي بسكبها على الدقيق، وقلبي جيداً.

قومي باضافة زيت الذرة، وقلبي مرة أخرى جيداً.

اضيفي الماء الدافئ تدريجياً واعجني الخليط.

اتركي العجين مغطى حتى يتضاعف كميته.

بعد التأكد من خمر العجين قومي بتقطيع العجين الى كور صغيرة.

اتركيها ربع ساعة.

رشي الرخام بالدقيق حتى لايلتصق العجين بها بعد تنظيفها جيداً.

افردي كل كرة على حدا.

احضري الطاسة، وقومي بوضع كل العجين المفرود بداخل الطاسة بعد أن تسخن جيداً.

غطي الطاسة بطبق صغير.

بعد دقائق قومي برفع الطبق، ولاحظي العيش عندما ينتفخ.

اكملي باقي الكمية.

الخبز الذي يتم خبزه ضعيه في بولة، وقومي بتغطيته حتى لايجف.

قومي بتقديمه مع أي نوع من الوجبات.

الطريقة

الخبز من أهم الأطعمة في حياتنا فهو من الأكلات الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها ولو يوم واحد فقط، وهناك الكثير من الأمهات تفضل تحضير الخبز البلدي في البيت، واليوم توفيرًا على كل أم من الجهد المبذول في ذلك فقد جئنا لكم بطريقة خبز الطاسة السهلة التي لا تحتاج سوى دقائق معدودة ويكون جاهز الذي خبز بلدي