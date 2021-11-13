بطعم هش ولذيذ طريقة عمل السمك الفيليه بخلطة وتتبيلة خطيرة مثل مطاعم الأسماك

طريقة عمل السمك الفيليه بخطوات بسيطة، ولكن يجب أن تتركي السمك في التتبيلة مدة نصف ساعة على الأقل حتى يتشرب منها ويصبح مذاقه لذيذ بعد طهيه، واستخدمي خليط القلي السائل لكي نجد بالسمك طبقة سميكة ولذيذة جدًا، وسمك الفيليه له قيم غذائية عالية لا يقتصر الأمر على مذاقه فقط، مثل تقليل مستوى السكر بالدم. طريقة عمل السمك الفيليه طريقة عمل السمك الفيليه المقادير: كيلو من السمك الفيليه. مقادير التتبيلة: فصين من الثوم المفروم.

ملعقة صغيرة من الملح والكمون والخل والفلفل الأسود.

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون طازج. مقادير خلطة القلي: ربع كيلو من الدقيق الأبيض.

½ كوب من الماء الدافئ.

ملعقتين ونصف كبار من النشا.

ملعقة صغيرة من الملح والكزبرة الناشفة والكمون والبيكنج بودر والفلفل الأسود. طريقة التحضير: نضع السمك الفيليه في وعاء ثم نضيف له التتبيلة وهي الملح والفلفل الأسود والكمون والخل والثوم وعصير الليمون ونخلطهم جيدًا حتى تصل التتبيلة لكل سمكة.

يُترك السمك لمدة لا تقل عن نصف ساعة حتى تتأكدي منه أنه امتص التتبيلة وتشرب منها.

نُجهز خليط القلي، بخلط الدقيق مع والبيكنج بودر والنشا والكمون والملح والفلفل الأسود.

نستخدم نصف كمية الخليط السابق في تكوين خليط سائل من خلال وضع بعض الماء الدافئ.

نضع قطعة السمك الفيليه أولًا في الخليط السائل ثم خليط القلي البودرة.

نقوم بتحريك السمك حتى يأخذ اللون الذهبي من الجانبين ثم يُقدم مع الأرز والسلطة العادية. طريقة طهي السمك الفيليه بالخضروات طريقة طهي السمك الفيليه بالخضروات المقادير: ½ كيلو من سمك الفيليه.

ثمرتين من الليمون.

ثمرتين كبيرتين من البصل مقطعين إلى شرائح.

ثمرتين من الفلفل الرومي الألوان.

ملعقة كبيرة من بهارات السمك.

½ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود والملح والكمون.

كوب واحد من سوتيه البسلة والجزر المطهيين. طريقة التحضير: بعد غسل السمك بالماء جيدًا، وقومي برص السمك في صينية الفرن وضعي عليه الملح والفلفل الأسود والكمون والليمون.

قلبي المكونات جيدًا، وبعدها أضيفي شرائح البصل والفلفل الألوان وباقي البهارات وتأكدي من وصولهم لجميع قطع السمك.

ادخلي الصينية إلى الفرن بعد تغطيتها بورق الفويل واتركيه في الفرن لمدة تلت ساعة ثم اخرجي السمك وقدميه مع الأرز الأصفر والخضروات من البسلة والجزر. الوسوم

طريقة عمل السمك الفيليه بخطوات بسيطة، ولكن يجب أن تتركي السمك في التتبيلة مدة نصف ساعة على الأقل حتى يتشرب منها ويصبح مذاقه لذيذ بعد طهيه، واستخدمي خليط القلي السائل لكي نجد بالسمك طبقة سميكة ولذيذة جدًا، وسمك الفيليه له قيم غذائية عالية لا يقتصر الأمر على مذاقه فقط، مثل تقليل مستوى السكر بالدم. طريقة عمل السمك الفيليه طريقة عمل السمك الفيليه المقادير: كيلو من السمك الفيليه. مقادير التتبيلة: فصين من الثوم المفروم.

ملعقة صغيرة من الملح والكمون والخل والفلفل الأسود.

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون طازج. مقادير خلطة القلي: ربع كيلو من الدقيق الأبيض.

½ كوب من الماء الدافئ.

ملعقتين ونصف كبار من النشا.

ملعقة صغيرة من الملح والكزبرة الناشفة والكمون والبيكنج بودر والفلفل الأسود. طريقة التحضير: نضع السمك الفيليه في وعاء ثم نضيف له التتبيلة وهي الملح والفلفل الأسود والكمون والخل والثوم وعصير الليمون ونخلطهم جيدًا حتى تصل التتبيلة لكل سمكة.

يُترك السمك لمدة لا تقل عن نصف ساعة حتى تتأكدي منه أنه امتص التتبيلة وتشرب منها.

نُجهز خليط القلي، بخلط الدقيق مع والبيكنج بودر والنشا والكمون والملح والفلفل الأسود.

نستخدم نصف كمية الخليط السابق في تكوين خليط سائل من خلال وضع بعض الماء الدافئ.

نضع قطعة السمك الفيليه أولًا في الخليط السائل ثم خليط القلي البودرة.

نقوم بتحريك السمك حتى يأخذ اللون الذهبي من الجانبين ثم يُقدم مع الأرز والسلطة العادية. طريقة طهي السمك الفيليه بالخضروات طريقة طهي السمك الفيليه بالخضروات المقادير: ½ كيلو من سمك الفيليه.

ثمرتين من الليمون.

ثمرتين كبيرتين من البصل مقطعين إلى شرائح.

ثمرتين من الفلفل الرومي الألوان.

ملعقة كبيرة من بهارات السمك.

½ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود والملح والكمون.

كوب واحد من سوتيه البسلة والجزر المطهيين. طريقة التحضير: بعد غسل السمك بالماء جيدًا، وقومي برص السمك في صينية الفرن وضعي عليه الملح والفلفل الأسود والكمون والليمون.

قلبي المكونات جيدًا، وبعدها أضيفي شرائح البصل والفلفل الألوان وباقي البهارات وتأكدي من وصولهم لجميع قطع السمك.

ادخلي الصينية إلى الفرن بعد تغطيتها بورق الفويل واتركيه في الفرن لمدة تلت ساعة ثم اخرجي السمك وقدميه مع الأرز الأصفر والخضروات من البسلة والجزر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بطعم هش ولذيذ طريقة عمل السمك الفيليه بخلطة وتتبيلة خطيرة مثل مطاعم الأسماك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.