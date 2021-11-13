ألذ تتبيلة وطعم طريقة تحضير الشيش طاووق في الفرن وسر نجاحها في المنزل زي الجاهزة

يمكنك صناعة الشيش طاووق في المنزل بكل سهولة، و بتكاليف بسيطة، و يعتبر الشيش طاووق من الأكلات اللذيذة المصنوعة من صدور الدجاج، فعندما تجدين أن أطفالك لا يحبون صدور الدجاج المسلوقة قومي بعملها شيش طاووق، فستجعلين أطفالك يطلبونها دوماً، لذا عليك قراءة هذا المقال و نشير فيه الى طريقة عمل الشيش طاووق بطريقة لذيذة وسهلة.

طريقة عمل الشيش طاووق بسهولة في المنزل

اصنعي الشيش طاووق في المنزل بكل سهولة، وبطعم اكثر من رائع التي ستجعلك تقومين بعملها مرات عديدة ، وإليك الوصفة فيما يلي:

المكونات:

كيلو الا ربع من صدور الدجاج.

كوب كبير من الزبادي البلدي.

ربع كوب من زيت الزيتون.

ربع كوب من عصير الليمون الطازج.

ستة ملاعق من الخل الأبيض.

ملعقة كبيرة مملوءة من الصويا صوص، ويمكن الإستغناء عنه.

ملعقة كبيرة من الصلصة الجاهزة.

نصف ملعقة كبيرة من الحبهان.

نصف ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة كبيرة من الثوم البودر.

نصف ملعقة كبيرة من البصل البودر.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الناشفة.

ملعقة من ملح الطعام.

بولة لوضع الخليط بها.

ربع كيلو من البصل المقطع مكعبات متوسطة الحجم.

ربع كيلو من الفلفل الألوان المقطع.

أسياخ لوضعها في الفرن.

في بولة قومي بوضع الزبادي مع الخل الأبيض.

قومي بإضافة زيت الزيتون، وعصير الليمون.

قلبي جيداً المكونات.

أضيفي الصويا صوص للخليط السابق، وقلبي جيداً.

قومي بإضافة صلصة الطعام، واخلطي جيداً المكونات باكملها.

قومي بإضافة ملح الطعام، والفلفل الأسود، واخلطي مرة أخرى.

اضيفي الثوم البودر، والبصل البودر، وقلبي مرة ثانية.

قومي بإضافة الكزبرة الناشفة.

وقلبي، ثم قلبي معهم الحبهان بعد طحنه جيداً.

امزجي الخليط جيداً باستخدام المضرب اليدوي.

قومي بتقطيع صدور الفراخ إلى مكعبات سميكة.

واتركي صدور الفراخ المقطعة في التتبيلة ليلة كاملة، وضعيها في الثلاجة.

بعد مرور ليلة كاملة قومي بإخراج صدور الفراخ من الثلاجة.

احضري الأسياخ وخذي قطعة من صدور الفراخ ، وضعيها في السيخ.

قومي بوضع قطعة من البصل المقطع مكعبات.

ثم قومي بوضع الفلفل المقطع مكعبات.

سخني الفرن على درجة حرارة 180

ضعي الأسياخ على الشبكة، وضعي صينية تحت الأسياخ، واتركيها حتى تنضج.

قدميها مع مكرونة، أو في سندوتشات.

الطريقة