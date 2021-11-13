طريقه عمل الكنافه بالقشطه بكل اسرارها وتكاتها مثل الحلواني

الكنافة بالقشطة من أكثر الحلويات الشرقية التي يتم تناولها طوال السنة، وتشتهر بشكل كبير في رمضان بالأخص، فأصبح يوجد العديد من الطرق التي يمكن من خلالها تحضير الكنافة، ولكن تظل الكنافة بالقشطة من أكثر الطرق المحببة والمفضلة لدى الجميع، ولهذا سنقدم لكم من خلال هذا المقال أسرار وتكتلات عمل الكنافة بالقشطة مثل الحلواني. مكونات الكنافة بالقشطة نصف كيلو كنافه مجمد.

كوب واحد من السمن السائحة.

نصف كوب سكر بودرة. مكونات طبقة الكريمة 3 أكواب لبن.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

3 معالق كبيرة من الدقيق.

2 ملعقة كبيرة قشطة البلدي.

ملعقة واحدة كبيرة من السكر. مقادير عمل الشربات 2 كوب من السكر.

كوب ونصف من الماء.

ملعقة من عصير الليمون. طريقة تحضير الكنافة بالقشطة ستقدم لكم خطوات عمل الكنافة بالقشطة بطريقة الحلواني بالخطوات وهي: يشترط لنجاح الكنافة أن تكون مجمدة في الفريزر، لكي يسهل تقطيعها.

إذا كانت مجمدة قومي بيدك بفرمها حتى تحصلين على كنافة ناعمة ويمكنك استخدام الكبة.

نحضر طبق كبير ونضع به الكنافة، وناتي بالسمن بعد أن يتم تسخينها قليلاً لكي تسيح فقط.

نبدأ باضافتها على الكنافة و نضيف ربع كوب من السحر.

نحرص على دمج السمن والسكر والكنافة بشكل جيد حتى يتم تغليف الكنافة بالسمن.

نحضر الآن صينية التحضير مقاس 28 أو 30 ونقوم بتوزيع السمن بداخلها وجميع جوانبها.

نقوم بتقسيم الكنافة إلى نصفين ونقوم بوضع نصف في الصينية ونبدأ بالضغط عليه جيدا ويفضل في هذه الخطوة استخدام شئ ثقيل لكي تتماسك تمامًا.

نحضر طبقة الكريمة نضع كمية المكونات من اللبن والدقيق والسكر والقشطة والنشا في وعاء ونقلبهم جيدا، ثم نضعهم على نار متوسطة ونستمر في التقليب حتى يصبح قوامها كريمي.

نضعها على الكنافة وهي ساخنة ويتم توزيعها وتترك حتى تبرد القشطة.

نضيف الآن النصف الاخر من الكنافة و نبدأ بتوزيعه حتى يتم تغطية جميع الجوانب.

نضغط عليها بشكل خفيف لكي تتماسك قليلًا.

بفرشة التوزيع نقوم بوضع القليل من السمن البلدي على وجة الصينية.

ندخل صينية الكنافة بالقشطة داخل الفرن في الرف الوسط على درجة حرارة 200 درجة.

تترك لمدة 20 دقيقة حتى تاخذ اللون الذهبي.

يتم قلبها في طبق ثم توجعها مرة ثانية في الفرن لكي يتم تسويتها من الجانب الآخر.

بعد ذلك نخرجها من الفرن ونتركها لمدة 10 دقائق تبرد قليلاً.

نحضر الشربات نضع السكر والماء في وعاء ونتركهم حتى يتم الغليان ثم نضيف الليمون ويترك 5 دقائق ثم يغلق عليه.

نضيف الشربات البارد على الكنافة بعد أن تهدئ قليلاً وبتم توزيع الشربات في جميع جوانب صينية الكنافة بالقشطة.

تترك بعد ذلك حتي تتشرب الشربات ثم تقطع وتقدم للطعام. الوسوم

الكنافة بالقشطة من أكثر الحلويات الشرقية التي يتم تناولها طوال السنة، وتشتهر بشكل كبير في رمضان بالأخص، فأصبح يوجد العديد من الطرق التي يمكن من خلالها تحضير الكنافة، ولكن تظل الكنافة بالقشطة من أكثر الطرق المحببة والمفضلة لدى الجميع، ولهذا سنقدم لكم من خلال هذا المقال أسرار وتكتلات عمل الكنافة بالقشطة مثل الحلواني. مكونات الكنافة بالقشطة نصف كيلو كنافه مجمد.

كوب واحد من السمن السائحة.

نصف كوب سكر بودرة. مكونات طبقة الكريمة 3 أكواب لبن.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

3 معالق كبيرة من الدقيق.

2 ملعقة كبيرة قشطة البلدي.

ملعقة واحدة كبيرة من السكر. مقادير عمل الشربات 2 كوب من السكر.

كوب ونصف من الماء.

ملعقة من عصير الليمون. طريقة تحضير الكنافة بالقشطة ستقدم لكم خطوات عمل الكنافة بالقشطة بطريقة الحلواني بالخطوات وهي: يشترط لنجاح الكنافة أن تكون مجمدة في الفريزر، لكي يسهل تقطيعها.

إذا كانت مجمدة قومي بيدك بفرمها حتى تحصلين على كنافة ناعمة ويمكنك استخدام الكبة.

نحضر طبق كبير ونضع به الكنافة، وناتي بالسمن بعد أن يتم تسخينها قليلاً لكي تسيح فقط.

نبدأ باضافتها على الكنافة و نضيف ربع كوب من السحر.

نحرص على دمج السمن والسكر والكنافة بشكل جيد حتى يتم تغليف الكنافة بالسمن.

نحضر الآن صينية التحضير مقاس 28 أو 30 ونقوم بتوزيع السمن بداخلها وجميع جوانبها.

نقوم بتقسيم الكنافة إلى نصفين ونقوم بوضع نصف في الصينية ونبدأ بالضغط عليه جيدا ويفضل في هذه الخطوة استخدام شئ ثقيل لكي تتماسك تمامًا.

نحضر طبقة الكريمة نضع كمية المكونات من اللبن والدقيق والسكر والقشطة والنشا في وعاء ونقلبهم جيدا، ثم نضعهم على نار متوسطة ونستمر في التقليب حتى يصبح قوامها كريمي.

نضعها على الكنافة وهي ساخنة ويتم توزيعها وتترك حتى تبرد القشطة.

نضيف الآن النصف الاخر من الكنافة و نبدأ بتوزيعه حتى يتم تغطية جميع الجوانب.

نضغط عليها بشكل خفيف لكي تتماسك قليلًا.

بفرشة التوزيع نقوم بوضع القليل من السمن البلدي على وجة الصينية.

ندخل صينية الكنافة بالقشطة داخل الفرن في الرف الوسط على درجة حرارة 200 درجة.

تترك لمدة 20 دقيقة حتى تاخذ اللون الذهبي.

يتم قلبها في طبق ثم توجعها مرة ثانية في الفرن لكي يتم تسويتها من الجانب الآخر.

بعد ذلك نخرجها من الفرن ونتركها لمدة 10 دقائق تبرد قليلاً.

نحضر الشربات نضع السكر والماء في وعاء ونتركهم حتى يتم الغليان ثم نضيف الليمون ويترك 5 دقائق ثم يغلق عليه.

نضيف الشربات البارد على الكنافة بعد أن تهدئ قليلاً وبتم توزيع الشربات في جميع جوانب صينية الكنافة بالقشطة.

تترك بعد ذلك حتي تتشرب الشربات ثم تقطع وتقدم للطعام.

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