اسرار صبغ الشعر باللون الأشقر بطريقة جديدة مثل الكوافير بدون مواد ضارة ووداعا لشيب الشعر بدون تكلفة

اسرار صبغ الشعر باللون الأشقر بطريقة جديدة ، يوجد بعض الأشخاص التي تقوم لتغيير لون الشعر وشكله، في استخدام بعض أدوات التجميل ولكن جميع أدوات التجميل التي تعتبر ضارة جدا لبصيلات الشعر، لانها بها مواد كيماوية كثيرة ولهذا نجد أن اغلب الفتيات، يقومون باستخدام هذه المواد وبعد ذلك يتم تساقط الشعر بشكل فوري، ولهذا ينصح أطباء التجميل على استخدام بعض الوصفات الطبيعية للشعر، لان الوصفات الكيميائية خطأ كبير يقع فيه الكثيرون ولكن الوصفة الطبيعية تساعد على تغيير لون الشعر بطريقة صحية والعنايه به مما يجعلك تقوم باستخدام الوصفات الطبيعية من داخل المنزل.

اسرار صبغ الشعر باللون الأشقر بطريقة جديدة

سنقدم لكم افضل طريقة لصبغ الشعر باللون الاصفر وسوف توضح لكم كافة التفاصيل لصبغ الشعر بالشكل الصحيح ونتيجة مضمونة، ولهذا سنبدأ في تقديم المكونات أولاً التي يجب توافراها قبل البدء في الطريقة:

كوب الا ربع من الماء الدافئ.

خمس اكياس من الشاي الأخضر.

3 ملاعق من عصير الليمون.

قبعة استحمام.

أولا يجب أن نقوم بوضع كمية المياه الدافئة مع الشاي الاخضر.

ثم نضيف بعد ذلك عصير الليمون.

نترك هذا المزيج على النار مباشره لمده 3 دقائق.

ثم نقوم بوضع هذا المزيج على الشعر النظيف.

ويترك لمدة يومين على الأقل.

ثم نقوم بارتداء قبعة الاستحمام.

انتظري عزيزتي لمدة التي قمنا بالتحدث عنها.

ثم قومي بغسل البشرة والشعر جيدا.

وبعد ذلك قومي لتجفيف الشعر وسوف تلاحظين اللون المميز الأشقر الرائع.

يفضل أن تكرر هذه الوصفة عدة مرات لكي تحصلي على اللون التي ترغبي فيه.

المكوناتطريقةالتحضيرنصائح للحفاظ على صبغة الشعر

سوف نقدم لكم بعض النصائح التي ستساعدك في الحفاظ على لون الصبغة، والنصائح هي:

استخدام بعض الصبغات للشعر الكيميائية تؤثر على الشعر بشكل سلبي، لذلك يجب عزيزاتي يجب عليكي أن تقومي باستخدام وصفة طبيعية تناسب بصيلات شعرك.