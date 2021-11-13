بملعقة من الأرز اصنعي كريم سحري لتفتيح وشد البشرة وإزالة التصبغات بشكل فوري

يعد كريم الأرز المطحون من الكريمات السحرية التي تعمل على شد البشرة وتفتيحها بشكل فوري وإزالة التصبغات، وكثير من الفتيات يبحثن عن طرق طبيعية وغير مكلفة للتخلص من مشاكل البشرة مثل الكلف والنمش والتصبغات، وهنا سوف نقدم خلطة سحرية لتفتيح البشرة وإزالة الكلف، وهي تتكون من الليمون والزبادي والأرز المطحون حيث أنه يزيل خلايا الجلد الميتة ويعمل على تفتيح البشرة ويعالج حب الشباب وينتج الكولاجين الذي يجعل البشرة وردية ولامعة، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل كريم الأرز المطحون لشد البشرة وتفتيحها.

فوائد الأرز المطحون للبشرة

هناك عدة فوائد للأرز المطحون على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

يساعد الأرز على تبييض البشرة والتخلص من حب الشباب وتنعيم البشرة وتلطيفها. يزيل خلايا الجلد الميتة ويعطي نضارة للبشرة. يخفف من علامات الشيخوخة والعلامات والتجاعيد بسبب وجود مضادات الأكسدة بالأرز. يغلق المسامات ويحافظ على رطوبة البشرة وينتج الكولاجين.

مكونات عمل خلطة الأرز لشد البشرة

تتكون خلطة الأرز المطحون لشد البشرة من مكونات بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

ملعقة من الأرز المطحون.

عبوة من الزبادي.

ملعقة من دقيق الحمص.

قطرات من الليمون.

القليل من زيت اللوز الحلو.

طريقة التحضير والإعداد

سوف نقدم طريقة تحضير بسيطة لتحضير خلطة الأرز المطحون لشد البشرة في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

نحضر وعاء صغير من البلاستيك ونقوم بوضع ملعقة كبيرة من الأرز المطحون مع إضافة القليل من الزبادي ونقلبهم جيدا حتى يتجانس الخليط. بعد ذلك نقوم بإضافة ملعقة من دقيق الحمص مع التقليب المستمر حتى نحصل على خليط كريمي. ثم نقوم بإضافة قطرات من عصير الليمون والقليل من زيت اللوز الحلو ونقلبهم جيداً حتى يصبح الخليط جاهز للاستخدام

خطوات الاستخدام

سوف نقدم خطوات سهلة لتطبيق خلطة الأرز لشد البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-