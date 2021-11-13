أسهل طريقة لعمل ماسكات طبيعية لترطيب البشرة في المنزل بدون اي تكاليف بمواد طبيعية 100%

نقدم لكم طريقة عمل ماسكات طبيعية لترطيب البشرة حيث يبحث الكثير من النساء عن الطرق المختلفة لعمل بعض المركبات الطبيعية في المنزل حيث إنها تتميز بعدم وجود أي نوع من أنواع المواد الكيماوية التي تساعد هدم صحة البشرة، وكما أن هناك الكثير من النساء يعانون من جفاف البشرة على مدار فضل الشتاء وهذا ما يجعل البحث عن هذه الوصفات كثير جدا، وتعتبر المركبات أيضا من أكثر الأشياء التي تساعد على زيادة جمال المرأة وتجعلها مميزة أيضا ومن خلال هذا المقال سنقوم بالتعرف على أفضل طريقة لعمل مرطبات في المنزل بدون تكاليف نهائيا وبمواد طبيعية ١٠٠٪.

هناك الكثير من الماسكات الطبيعية لتنظيف وتنعيم البشرة ومنها الآتي :

وصفة العسل لترطيب البشرة

يعتبر العسل من افضل المكونات التي تساعد على ترطيب البشرة كما أنها تعتبر من المواد الأساسية التي يحتاج إليها الجسم والبشرة للحفاظ على صحتهم، وعند تكرار هذه الوصفة عدة مرات خلال الأسبوع سوف يتم الحصول على أفضل نتائج ” وتستثني هذه الوصفة في حالة واحدة فقط وهي وجود أي حساسية من هذا المكون ‘

وتعد طريقة التحضير كالآتي :

يتم وضع طبقة كافية من العسل على البشرة.

ترك العسل على الوجه لمدة ٢٠.دقيقه.

بعد الانتهاء يتم غسل الوجه بالماء الفاتر ثم تجفيفه ووضع الكريم المرطب المناسب للبشرة.

ماسك الحليب لترطيب البشرة الدهنية

يعتبر الحليب من السوائل التي تحتوي على الكثير من أنواع الفيتامينات والمعادن التي يحتاج إليها الكثير من الأشخاص وخاصة لترطيب البشرة حيث يعتبر الحليب من المواد التي تحتوي على فيتامين أ وهذا يعتبر العنصر الأساسي التي تحتاج إليه البشرة.

وطريقة الاستخدام الخاصة به كالآتي :

يتم إحضار وعاد صغير به كمية من الحليب وإحضار قطنة جافة.

وضع القطنة في الحليب تدليك الوجه بها من جميع الجهات.

تركه علي البشرة لمدة ربع ساعة ومن بعد يُغسل الوجه.

تعد هذه الوصفات السابقة من افضل الوصفات التي يمكن تحضيرها في المنزل كما أنها تعتبر من أكثر الوصفات الأمنة والتي لا تستدعي الي أي قلق نهائيا أثناء وضعها على البشر حين أنه الحيدر بالذكر أن العسل والحليب من العناصر الغذائية اللازمة لجميع أجزاء الجسم ولا تقتصر على البشرة والرقبة فقط.