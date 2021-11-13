التراميسو حلوى سريعة حضريها على البارد في 10 دقايق

حلي التيراميسو الايطالي، تعتبر تارت التيراميسو واحدة من الحلويات التي يفضلها الكثير من الأشخاص خصوصاً الأطفال فيكثر تناول تلك الحلوى في الطقس الحار، فترغب الكثير من الأمهات في تقديم كل جديد إلى أطفالها ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم خطوات تحضير تارت التيراميسو. مقادير تحضير تارت التيراميسو: ثلاثة ملاعق كبيرة من السكر.

ملعقتان كبيرتان من الحليب السائل.

كأس ونصف من الدقيق.

كمية صغيرة من الملح.

نصف كأس من الزبدة.

نصف ملعقة كبيرة من الفانيلا.

صفار بيضة. مقادير خليط الكيك: ثلاثة بيضات.

نصف كأس من الدقيق.

ملعقة من الفانيلا.

نصف ملعقة من الزبدة.

ملعقة صغيرة من الملح. مقادير شراب القهوة: ملعقتان كبيرتان من النسكافيه.

كأس واحد من المياه الساخنة.

ملعقتان كبيرتان من السكر. طريقة تحضير تارت التيراميسو: القيام بتسخين الفرن. بعد ذلك يتم الحصول على خمسة قوالب فردية ويتم وضعهم في صينية تحضير العجينة. القيام بوضع الدقيق والسكر والملح والزبدة في الخلاط وخلطهم لحين أن يتكون إليكم خليط مفتت. بعد ذلك يتم إضافة الفانيليا مع صفار البيض مع معلقة كبيرة من المياه ويتم خلطهم علة سرعة متوسطة لحين أن يتشكل لديكم عجينة متماسكة. الحصول على قطعة من العجينة ويتم الضغط عليها ففي حالة إذا كانت مفتتة يتم إضافة المياه. بعد ذلك يتم تقسيم العجينة إلى خمسة قطع ويتم وضعهم في كل قالب وتركهم لمدة ربع ساعة. يتم ترك القوالب لحين أن تبرد. طريقة تحضير خليط الكيك: الحصول على صينية ويتم وضع فيها ورق الزبدة. القيام بنخل الطحين والملح والسكر والبيض والفانيليا ثم وضعهم في إناء به مياه ورفعهم على النار. يتم تحريك البيض لحين أن يسخن. بعد ذلك يتم وضع خليط البيض في الخلاط ويتم الخلط. يتم وضع الخليط في إناء ثم إضافة البيض بعد ذلك يتم إضافة الزبدة مع التقليب. يتم وضع الخليط في صينية ويتم الخبز لمدة ربع ساعة. ترك الكيك لحين أن ينضج. هنا يتم تحضير شراب القهوة من خلال وضع القهوة والمياه والسكر في كأس ويتم التحريك لحين أن يذوب السكر. مقادير الكريمة: ملعقتان كبيرتان من السكر.

كأس واحد من الكريمة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

مائة جرام من الشوكولاتة.

ربع كأس من بودرة الكاكاو للتزيين. طريقة تحضير الكريمة. يتم وضع السكر والكريمة في إناء ورفعهم على النار ثم الشوكولاتة والفانيليا ثم وضع الكريمة في الخلاط. وضع الكريمة في الخلاط والخلط لحين أنتصبح هشة. ثم يتم تشكيل التارت ويتم تقطيع الكيك إلى خمسة قطع. بعدها يتم وضع دوائر الكيك في التارت ثم توزيع شراب القهوة ثم يتم وضع الكريمة على الكيك ثم وضع بودرة الكاكاو على الوجه. يام بتحضير شراب القهوة من خلال وضع القهوة والمياه والسكر في إناء والتقليب لحين أن يذوب السكر. مقادير تحضير تارت التيراميسو:مقادير خليط الكيك:مقادير شراب القهوة:طريقة تحضير تارت التيراميسو:طريقة تحضير خليط الكيك:مقادير الكريمة:طريقة تحضير الكريمة. الوسوم

حلي التيراميسو الايطالي، تعتبر تارت التيراميسو واحدة من الحلويات التي يفضلها الكثير من الأشخاص خصوصاً الأطفال فيكثر تناول تلك الحلوى في الطقس الحار، فترغب الكثير من الأمهات في تقديم كل جديد إلى أطفالها ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم خطوات تحضير تارت التيراميسو. مقادير تحضير تارت التيراميسو: ثلاثة ملاعق كبيرة من السكر.

ملعقتان كبيرتان من الحليب السائل.

كأس ونصف من الدقيق.

كمية صغيرة من الملح.

نصف كأس من الزبدة.

نصف ملعقة كبيرة من الفانيلا.

صفار بيضة. مقادير خليط الكيك: ثلاثة بيضات.

نصف كأس من الدقيق.

ملعقة من الفانيلا.

نصف ملعقة من الزبدة.

ملعقة صغيرة من الملح. مقادير شراب القهوة: ملعقتان كبيرتان من النسكافيه.

كأس واحد من المياه الساخنة.

ملعقتان كبيرتان من السكر. طريقة تحضير تارت التيراميسو: القيام بتسخين الفرن. بعد ذلك يتم الحصول على خمسة قوالب فردية ويتم وضعهم في صينية تحضير العجينة. القيام بوضع الدقيق والسكر والملح والزبدة في الخلاط وخلطهم لحين أن يتكون إليكم خليط مفتت. بعد ذلك يتم إضافة الفانيليا مع صفار البيض مع معلقة كبيرة من المياه ويتم خلطهم علة سرعة متوسطة لحين أن يتشكل لديكم عجينة متماسكة. الحصول على قطعة من العجينة ويتم الضغط عليها ففي حالة إذا كانت مفتتة يتم إضافة المياه. بعد ذلك يتم تقسيم العجينة إلى خمسة قطع ويتم وضعهم في كل قالب وتركهم لمدة ربع ساعة. يتم ترك القوالب لحين أن تبرد. طريقة تحضير خليط الكيك: الحصول على صينية ويتم وضع فيها ورق الزبدة. القيام بنخل الطحين والملح والسكر والبيض والفانيليا ثم وضعهم في إناء به مياه ورفعهم على النار. يتم تحريك البيض لحين أن يسخن. بعد ذلك يتم وضع خليط البيض في الخلاط ويتم الخلط. يتم وضع الخليط في إناء ثم إضافة البيض بعد ذلك يتم إضافة الزبدة مع التقليب. يتم وضع الخليط في صينية ويتم الخبز لمدة ربع ساعة. ترك الكيك لحين أن ينضج. هنا يتم تحضير شراب القهوة من خلال وضع القهوة والمياه والسكر في كأس ويتم التحريك لحين أن يذوب السكر. مقادير الكريمة: ملعقتان كبيرتان من السكر.

كأس واحد من الكريمة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

مائة جرام من الشوكولاتة.

ربع كأس من بودرة الكاكاو للتزيين. طريقة تحضير الكريمة. يتم وضع السكر والكريمة في إناء ورفعهم على النار ثم الشوكولاتة والفانيليا ثم وضع الكريمة في الخلاط. وضع الكريمة في الخلاط والخلط لحين أنتصبح هشة. ثم يتم تشكيل التارت ويتم تقطيع الكيك إلى خمسة قطع. بعدها يتم وضع دوائر الكيك في التارت ثم توزيع شراب القهوة ثم يتم وضع الكريمة على الكيك ثم وضع بودرة الكاكاو على الوجه. يام بتحضير شراب القهوة من خلال وضع القهوة والمياه والسكر في إناء والتقليب لحين أن يذوب السكر. مقادير تحضير تارت التيراميسو:مقادير خليط الكيك:مقادير شراب القهوة:طريقة تحضير تارت التيراميسو:طريقة تحضير خليط الكيك:مقادير الكريمة:طريقة تحضير الكريمة.

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