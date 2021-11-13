بملعقة خميرة افردي شعرك الخشن لخيوط حرير اقوي كيراتين طبيعي خلال ساعتين

بملعقة خميرة افردي شعرك الخشن لخيوط حرير، عندما يتعلق الأمر بالبشرة أو الشعر فإن المواد الطبيعية هي الحل الأفضل والأكثر أمناَ، لذلك إذا كنتي ترغبين في الحصول على شعر ناعم وأملس، فلا ننصحك باستخدام المواد الكيميائية المنتشرة مؤخراً في اغلب صالونات التجميل مثل الكيراتين أو البروتين وغيرها من مواد الفرد لأن جميع هذه المواد تسبب أضرار صعب التخلص منها مثل التساقط والهيشان والتقصف.

بملعقة خميرة افردي شعرك الخشن لخيوط حرير

يمكن فرد الشعر بطرق طبيعية بسيطة في المنزل، ومن المواد الفعالة جدا في عملية فرد الشعر مادة الخميرة، تلك المادة التي لا يخلو منزل أي منزل، ولاستخدامها لفرد الشعر نحتاج الآتي:

كيس خميرة فورية.

ربع كوب من الحليب السائل.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من الحليب البودرة.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

حبة من البيض.

نقوم بخلط جميع المكونات السابقة جيداً حتى نحصل على خليط متجانس، نقوم بتوزيع الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف، ثم نغطيه بكيس بلاستيكي ونتركه لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

ثم نغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو الطبي، وعند تجفيفه نلاحظ تغير كبير فى شكل وملمس الشعر، نكرر هذا الخليط مرتين كل أسبوع للحفاظ على الشعر ناعم وأملس.

كما يمكن عمل خليط كيراتين طبيعي آخر باستخدام الخميرة وذلك بالمكونات التالية

ربع كوب من الزبادي.

ربع كوب من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من جل الصبار.

نخلط جميع المكونات السابقة جيداً ونوزعها على كامل الشعر، نغطي الشعر ونتركه ما يقارب النصف ساعة، ثم نغسله بالماء الفاتر والشامبو الطبي، ومع تطبيق هذا الخليط مرتين في الاسبوع، نلاحظ تغيير كبير في شكل الشعر.

طريقة تحضير الخميرة لفرد الشعركريم الخميرة اقوي كيراتين طبيعيطريقة عمل كريم الخميرة لفرد الشعر

كما يمكن استخدام خليط أخر يعتمد على الخميرة أيضاَ، وهذا الخليط يتكون من: