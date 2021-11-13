سر تحضير أصابع التمر بالسمسم بنفسك في المنزل مثل المخابز

يعتبر التمر من المكونات التي يزداد الإقبال عليها أثناء شهر رمضان وكذلك في مناسبات الأعياد وغيرهم ولكن بعض الأشخاص لا يخلو التمر من المنزل بسبب تناوله بإستمرار والإعتماد عليه من بين عناصر الغذاء بإعتباره مفيد للصحة وبه نسبة من السكريات المفيدة للجسم على عكس الحلويات الأخرى، وعادةً ما يؤثر التمر على صحة الأسنان بسبب أنه ضمن الحلويات والفواكه التي تحتوي على السكر لذلك أصبح البعض يبدع في طريقة الاستفادة من التمر دون حدوث آثار جانبية مثل أصابع التمر بالسمسم التي يتم تحضيرها في مختلف الأوقات فلا يحتاج إلي مكونات مكلفة بل جميع المكونات تتوفر في المنزل كما أنه يتم تحضيره دون جهد في وقت مختصر مع الوجبات الأساسية وللتعرف على طريقة التحضير يمكنك متابعة هذا المقال. خطوات تحضير أصابع التمر بالسمسم خطوات تحضير أصابع التمر بالسمسم مكونات التحضير: ثلاث أكواب من الدقيق.

كيس من البيكنج باودر.

ملعقة من الفانيليا السائلة.

بيضة.

ملعقة من القرفة.

ملعقة من مسحوق الخميرة.

كوب من الزيت النباتي النقي.

ملعقة من مسحوق السكر.

عبوة تمر ناعم خالي من النواة.

كوب من السمسم. طريقة التحضير: الخطوة الأولي تحضير المنخل ونقوم بنخل الدقيق مع البيكنج باودر وإضافة بعض من المكونات الجافة مثل الملح والقرفة وتقلبهم بملعقة خشبية. ونقوم بتحضير كوب ماء صغير مع الخميرة والسكر كما هو معروف حتى تختمر. الإنتقال مرة أخرى إلي الدقيق ووضع الزيت ثم خليط ماء الخميرة بعد مرور بضع دقائق والعجن باليدين حتى نعرف قوام العجين.

٤-في النهاية نحصل على عجينة ناعمة نقوم بتقطيع العجين إلي قطع متساوية وتشكيلها إلي دوائر منفوخة ثم نتركها بعد التشكيل لمدة ثلاثون دقيقة حتى يزداد حجمها نوعاً ما. في تلك الخطوة نقوم بفرد الدوائر ووضع بها قطع صغيرة من التمر وإغلاق العجينة على التمر على أن تكون بشكل أصابع. تشكيل أصابع التمر بشكل مناسب ورصها في القالب المدهون بالزبدة ورش عليها السمسم ثم وضعها بالفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية لمدة ربع ساعه أو أقل، بعد ذلك يتم إخراج أصابع السمسم وتقديمها بشكل بارد أو دافئ. طريقة التحضير: الوسوم

يعتبر التمر من المكونات التي يزداد الإقبال عليها أثناء شهر رمضان وكذلك في مناسبات الأعياد وغيرهم ولكن بعض الأشخاص لا يخلو التمر من المنزل بسبب تناوله بإستمرار والإعتماد عليه من بين عناصر الغذاء بإعتباره مفيد للصحة وبه نسبة من السكريات المفيدة للجسم على عكس الحلويات الأخرى، وعادةً ما يؤثر التمر على صحة الأسنان بسبب أنه ضمن الحلويات والفواكه التي تحتوي على السكر لذلك أصبح البعض يبدع في طريقة الاستفادة من التمر دون حدوث آثار جانبية مثل أصابع التمر بالسمسم التي يتم تحضيرها في مختلف الأوقات فلا يحتاج إلي مكونات مكلفة بل جميع المكونات تتوفر في المنزل كما أنه يتم تحضيره دون جهد في وقت مختصر مع الوجبات الأساسية وللتعرف على طريقة التحضير يمكنك متابعة هذا المقال. خطوات تحضير أصابع التمر بالسمسم خطوات تحضير أصابع التمر بالسمسم مكونات التحضير: ثلاث أكواب من الدقيق.

كيس من البيكنج باودر.

ملعقة من الفانيليا السائلة.

بيضة.

ملعقة من القرفة.

ملعقة من مسحوق الخميرة.

كوب من الزيت النباتي النقي.

ملعقة من مسحوق السكر.

عبوة تمر ناعم خالي من النواة.

كوب من السمسم. طريقة التحضير: الخطوة الأولي تحضير المنخل ونقوم بنخل الدقيق مع البيكنج باودر وإضافة بعض من المكونات الجافة مثل الملح والقرفة وتقلبهم بملعقة خشبية. ونقوم بتحضير كوب ماء صغير مع الخميرة والسكر كما هو معروف حتى تختمر. الإنتقال مرة أخرى إلي الدقيق ووضع الزيت ثم خليط ماء الخميرة بعد مرور بضع دقائق والعجن باليدين حتى نعرف قوام العجين.

٤-في النهاية نحصل على عجينة ناعمة نقوم بتقطيع العجين إلي قطع متساوية وتشكيلها إلي دوائر منفوخة ثم نتركها بعد التشكيل لمدة ثلاثون دقيقة حتى يزداد حجمها نوعاً ما. في تلك الخطوة نقوم بفرد الدوائر ووضع بها قطع صغيرة من التمر وإغلاق العجينة على التمر على أن تكون بشكل أصابع. تشكيل أصابع التمر بشكل مناسب ورصها في القالب المدهون بالزبدة ورش عليها السمسم ثم وضعها بالفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية لمدة ربع ساعه أو أقل، بعد ذلك يتم إخراج أصابع السمسم وتقديمها بشكل بارد أو دافئ. طريقة التحضير:

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سر تحضير أصابع التمر بالسمسم بنفسك في المنزل مثل المخابز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.