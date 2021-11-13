اصنعي بنفسك كريم القهوة الرهيب للقضاء على التجاعيد وتفتيح البشرة في أسبوع

يعتبر كريم القهوة أفضل كريم يمنح البشرة النضارة والحيوية ويزيل التجاعيد ويعمل على تفتيح البشرة، ويعطي نتائج سريعة من أول استعمال، لأنه يحتوي على مواد طبيعية تتغلغل داخل مسام الوجه بسرعة كبيرة، كما يحتوي على خصائص طبيعية رائعة تعمل على شد البشرة وإزالة الخطوط البيضاء الرفيعة بشكل رائع، وهو من الكريمات الخفيفة التي تستخدمها الكثير من السيدات والفتيات، وهو مرطب ممتاز للبشرة الجافة، وآمن تماماً على البشرة ولا يسبب أضرار جانبية، ويناسب جميع أنواع البشرة، وله رائحة جميلة ومنعشة تدوم طول اليوم، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم القهوة الرهيب في تبييض البشرة والقضاء على التجاعيد بشكل رائع بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل. مكونات كريم القهوة الرهيب مكونات كريم القهوة الرهيب يتكون الكريم من عدة مكونات بسيطة يجب التعرف عليها بدقة حتى نحصل على كريم رائع بالمنزل وهى كالتالي:- ملعقة كبيرة من القهوة الناعمة.

ملعقتين كبيرتين من الحليب السائل.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف معكم على طريقة تحضير كريم القهوة الرهيب في تبييض البشرة وإزالة التجاعيد بشكل رائع بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كما يلي:- نحضر وعاء صغير ونضع به جميع المكونات السابقة، ثم نخلطهم جيداً مع بعض. نضع الوعاء على حمام ماء من البخار، ثم نقلب برفق حتى تمتزج جميع المكونات وتصبح مثل الكريم تماماً. نرفع الإناء من على النار ونضعه جانباً حتى يبرد تماماً. نقوم بدهن الوجه جيداً بالكريم، ثم نقوم بالتدليك لمدة عشر دقائق، ثم نتركه حتى يجف تماماً. بعد ذلك نقوم بغسل الوجه بالماء البارد، وسوف نلاحظ الفرق من أول استعمال. نكرر وضع الكريم على البشرة مرة واحدة قبل النوم، وسوف نحصل على بشرة بيضاء وأن سواد السنين سوف يزول خلال أسبوع. فوائد كريم القهوة للبشرة سوف نتعرف على بعض الفوائد الجمالية الرائعة التي يحتوي عليها الكريم وهى كما يأتي:- من الكريمات الخفيفة التي يسهل على البشرة امتصاصها بكل سهولة.

يوحد لون البشرة ويجدد الخلايا الميتة ويقضي على الاسمرار نهائياً.

يرطب البشرة ويحميها من عوامل الطبيعية الضارة.

يحتوي على رائحة جميلة تساعد على انتعاش البشرة.

يمنح البشرة النضارة والنعومة ويجعلها تبدو أصغر سناً.

يقلل من ظهور البقع الداكنة والتصبغات التي تشوه مظهر الوجه.

يخلص البشرة من الحبوب والبثور بشكل رائع. الوسوم

يعتبر كريم القهوة أفضل كريم يمنح البشرة النضارة والحيوية ويزيل التجاعيد ويعمل على تفتيح البشرة، ويعطي نتائج سريعة من أول استعمال، لأنه يحتوي على مواد طبيعية تتغلغل داخل مسام الوجه بسرعة كبيرة، كما يحتوي على خصائص طبيعية رائعة تعمل على شد البشرة وإزالة الخطوط البيضاء الرفيعة بشكل رائع، وهو من الكريمات الخفيفة التي تستخدمها الكثير من السيدات والفتيات، وهو مرطب ممتاز للبشرة الجافة، وآمن تماماً على البشرة ولا يسبب أضرار جانبية، ويناسب جميع أنواع البشرة، وله رائحة جميلة ومنعشة تدوم طول اليوم، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم القهوة الرهيب في تبييض البشرة والقضاء على التجاعيد بشكل رائع بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل. مكونات كريم القهوة الرهيب مكونات كريم القهوة الرهيب يتكون الكريم من عدة مكونات بسيطة يجب التعرف عليها بدقة حتى نحصل على كريم رائع بالمنزل وهى كالتالي:- ملعقة كبيرة من القهوة الناعمة.

ملعقتين كبيرتين من الحليب السائل.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف معكم على طريقة تحضير كريم القهوة الرهيب في تبييض البشرة وإزالة التجاعيد بشكل رائع بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كما يلي:- نحضر وعاء صغير ونضع به جميع المكونات السابقة، ثم نخلطهم جيداً مع بعض. نضع الوعاء على حمام ماء من البخار، ثم نقلب برفق حتى تمتزج جميع المكونات وتصبح مثل الكريم تماماً. نرفع الإناء من على النار ونضعه جانباً حتى يبرد تماماً. نقوم بدهن الوجه جيداً بالكريم، ثم نقوم بالتدليك لمدة عشر دقائق، ثم نتركه حتى يجف تماماً. بعد ذلك نقوم بغسل الوجه بالماء البارد، وسوف نلاحظ الفرق من أول استعمال. نكرر وضع الكريم على البشرة مرة واحدة قبل النوم، وسوف نحصل على بشرة بيضاء وأن سواد السنين سوف يزول خلال أسبوع. فوائد كريم القهوة للبشرة سوف نتعرف على بعض الفوائد الجمالية الرائعة التي يحتوي عليها الكريم وهى كما يأتي:- من الكريمات الخفيفة التي يسهل على البشرة امتصاصها بكل سهولة.

يوحد لون البشرة ويجدد الخلايا الميتة ويقضي على الاسمرار نهائياً.

يرطب البشرة ويحميها من عوامل الطبيعية الضارة.

يحتوي على رائحة جميلة تساعد على انتعاش البشرة.

يمنح البشرة النضارة والنعومة ويجعلها تبدو أصغر سناً.

يقلل من ظهور البقع الداكنة والتصبغات التي تشوه مظهر الوجه.

يخلص البشرة من الحبوب والبثور بشكل رائع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اصنعي بنفسك كريم القهوة الرهيب للقضاء على التجاعيد وتفتيح البشرة في أسبوع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.