طريقة عمل كريم القهوة والنشا المعجزة لتفتيح البشرة وتقشيرها وإزالة الجلد الميت نهائيا

طريقة عمل كريم القهوة والنشا المعجزة لتفتيح البشرة، تركيب القهوة كمكون من المكونات الطبيعية يصلح لأن يدخل ضمن التركيبة الأساسية لأي خليط يعمل على التصفية للبشرة، وخليط القهوة على وجه التحديد يعد من بين أقوى الخلطات والتي تعمل بشكل أساسي على إضعاف الطبقة السطحية من الجلد الميت والتي تكون متواجدة على البشرة، وتتسبب في شحوبها، وتلك الخلطة من القهوة مع بعض المكونات الأخرى من الممكن أن يتم تطبيقها بشكل مستمر على الجلد، ومن الممكن الاستفادة من خصائص لقهوة في مد خلايا البشرة بالمغذيات الطبيعية المبيضة للجلد، وكافة الخصائص التي توفر للجلد الحماية الكاملة من التجاعيد وحبوب الشباب، وفيما يلي أهم المكونات الأساسية للخليط، مع بيان الطريقة التي من الممكن أن تستخدم للتحضير لتلك الخلطة الطبيعية.

طريقة عمل كريم القهوة والنشا المعجزة لتفتيح البشرة

من الممكن أن يتم التطبيق لوصفة طبيعية من القهوة على الجلد فتعمل على إزالة كاملة لكل خلايا الجلد الميت، وتستطيع الوصفة أن تزيل اصفرار البشرة وبهتانها وهذا ما يجعل الوجه معزز بالنضارة، والخلايا الجلدية تصبح أكثر بياض، والخليط يكون أكثر فعالية في الحالة التي يكون فيها البن ممتزج بالآتي من المكونات القادمة:

مكونات كريم القهوة لتقشير الجلد:

المكونات الأساسية للوصفة تكون على هذا النحو الآتي:

ملعقتان من البن.

ملعقتان ماء الورد.

ملعقتان من الحليب.

ملعقة من عصير الليمون.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقتان من النشا.

ملعقة من الفازلين.

طريقة التحضير لمقشر القهوة الطبيعي

من الممكن أن يتم التحضير لتلك الخلطة الطبيعية المنظفة للجلد من خلال الاتباع للآتي من الخطوات في النقاط القادمة: