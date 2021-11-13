طريقة عمل مكرونة بكرات اللحم وصلصة الطماطم

مكرونة بكرات اللحم من أفضل الوصفات السريعة التي يمكن تحضيرها وتقديمها كوجبة غداء أو عشاء خفيفة، فهي من الأكلات الشهية التي يفضلها كل أفراد الأسرة ، كما أنها مغذية جداً لاحتوائها على اللحم الذي يعد من المصادر الغنية بالبروتين الذي يساعد في بناء العضلات، كما يحتوي اللحم على الزنك الذي يحسن وظيفة الجهاز المناعي، والحديد الذي يساعد على تحسين الهيموجلوبين في الدم ومنع الإصابة بالأنيميا، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل مكرونة بكرات اللحم وصلصة الطماطم. مكونات عمل مكرونة بكرات اللحم

نصف كيلو لحم مفروم (٥٠٠ جرام).

بصلة مفرومة ناعم.

نصف كوب بقسماط مطحون.

بيضة.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة كبيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة زيت زيتون.

ملعقة صغيرة زبدة. لتحضير المكرونة نصف كيلو مكرونة إسباجتي.

2 ملعقة صغيرة زيت زيتون.

ملعقة صغيرة ملح. صلصة الطماطم ملعقة صغيرة ثوم مفروم.

3 ملاعق كبيرة من صلصة الطماطم.

2 كوب عصير طماطم.

2 ملعقة زيت زيتون.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود. طريقة التحضير نقوم بخلط نصف كيلو من اللحم المفروم مع بصلة مفرومة ناعم، نصف كوب بقسماط مطحون، بيضة، نصف ملعقة من الفلفل الأسود وملعقة صغيرة ملح ثم نعجن الخليط جيداً باليد. ثم نشكل اللحم إلى كرات صغيرة الحجم ثم نضعها في الثلاجة. ثم نقلي كرات اللحم في مقلاة بها ملعقة صغيرة من كلاً من الزبدة وزيت الزيتون على نار متوسطة مع التقليب حتى يصبح لونها ذهبي. نسلق المكرونة في قدر به ماء ساخن وملعقتين من زيت الزيتون على نار متوسطة حتى تنضج ثم تصفي جيداً من الماء. نضع ملعقتين من زيت الزيتون في قدر على نار متوسطة، ثم يضاف الثوم المفروم مع التقليب ثم إضافة 3 ملاعق من صلصة الطماطم، 2 كوب من عصير الطماطم، ملح وفلفل أسود. نترك الصلصة تغلي على النار حتى يثقل قوامها ثم نضيف كرات اللحم ونتركها لمدة 10 دقائق على نار هادئة حتى تنضج مع إضافة قليل من الماء عند الحاجة لذلك. نضع المكرونة في طبق التقديم ثم يضاف عليها صلصة الطماطم وكرات اللحم وتقدم وهى ساخنة بألف صحة وعافية. الوسوم

مكرونة بكرات اللحم من أفضل الوصفات السريعة التي يمكن تحضيرها وتقديمها كوجبة غداء أو عشاء خفيفة، فهي من الأكلات الشهية التي يفضلها كل أفراد الأسرة ، كما أنها مغذية جداً لاحتوائها على اللحم الذي يعد من المصادر الغنية بالبروتين الذي يساعد في بناء العضلات، كما يحتوي اللحم على الزنك الذي يحسن وظيفة الجهاز المناعي، والحديد الذي يساعد على تحسين الهيموجلوبين في الدم ومنع الإصابة بالأنيميا، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل مكرونة بكرات اللحم وصلصة الطماطم. مكونات عمل مكرونة بكرات اللحم

نصف كيلو لحم مفروم (٥٠٠ جرام).

بصلة مفرومة ناعم.

نصف كوب بقسماط مطحون.

بيضة.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة كبيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة زيت زيتون.

ملعقة صغيرة زبدة. لتحضير المكرونة نصف كيلو مكرونة إسباجتي.

2 ملعقة صغيرة زيت زيتون.

ملعقة صغيرة ملح. صلصة الطماطم ملعقة صغيرة ثوم مفروم.

3 ملاعق كبيرة من صلصة الطماطم.

2 كوب عصير طماطم.

2 ملعقة زيت زيتون.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود. طريقة التحضير نقوم بخلط نصف كيلو من اللحم المفروم مع بصلة مفرومة ناعم، نصف كوب بقسماط مطحون، بيضة، نصف ملعقة من الفلفل الأسود وملعقة صغيرة ملح ثم نعجن الخليط جيداً باليد. ثم نشكل اللحم إلى كرات صغيرة الحجم ثم نضعها في الثلاجة. ثم نقلي كرات اللحم في مقلاة بها ملعقة صغيرة من كلاً من الزبدة وزيت الزيتون على نار متوسطة مع التقليب حتى يصبح لونها ذهبي. نسلق المكرونة في قدر به ماء ساخن وملعقتين من زيت الزيتون على نار متوسطة حتى تنضج ثم تصفي جيداً من الماء. نضع ملعقتين من زيت الزيتون في قدر على نار متوسطة، ثم يضاف الثوم المفروم مع التقليب ثم إضافة 3 ملاعق من صلصة الطماطم، 2 كوب من عصير الطماطم، ملح وفلفل أسود. نترك الصلصة تغلي على النار حتى يثقل قوامها ثم نضيف كرات اللحم ونتركها لمدة 10 دقائق على نار هادئة حتى تنضج مع إضافة قليل من الماء عند الحاجة لذلك. نضع المكرونة في طبق التقديم ثم يضاف عليها صلصة الطماطم وكرات اللحم وتقدم وهى ساخنة بألف صحة وعافية.

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