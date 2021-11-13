طريقة عمل بسكويت الأوريو بالطعم الأصلي وبمكونات سهلة جدا ومفيد لأطفال

طريقة عمل بسكويت الأوريو، من السهل تحضير وصفة البسكويت الأوريو في المنزل حتى يسعد بها أولادك، اتبعي الخطوات التالية جيدًا حتي تنجح معك الوصفة وتكون مثل الخارج، لكن انتبهي إلى أن سر نجاح هذه الوصفة هي أن تتركي البسكويت يبرد قليلًا قبل حشوه حتى تستطيعي حشوه بدون أن يتكسر معك، يمكنك أيضا استبدال الحشو الكريمة إلى حشو الشيكولاتة وفى مقالنا هذا قد بينا لكى كيفية تحضير الاوريو بكل سهولة. طريقة عمل بسكويت الأوريو طريقة عمل بسكويت الأوريو تبحث الأمهات على تحضير افضل الحلويات وبسكوت الاوريو محبوب لدى الأطفال وقد قدمنا لكم كيفية تحضيره مكونات بسكويت الأوريو كوب كبير كاكاو خام

أربعة أكواب دقيق

ربع معلقة صغيرة ملح

نص كوب زبدة

كوب سكر

بيضة

معلقة فانيليا

معلقة صغيرة بيكنج باودر مكونات الحشو بسكويت الأوريو ربع كوب زبدة

معلقة فانيليا

نصف كوب سكر بودرة مكونات بسكويت الأوريومكونات الحشو بسكويت الأوريو طريقة تحضير بسكويت الأوريو يتم خلط كل من الكاكاو والملح والبيكنج بودر جيدًا.

ويتم خفق الزبدة حتى تصبح كريمي.

يتم إضافة السكر للزبدة والاستمرار في الخفق ثم يتم إضافة البيض عليهم والفانيليا.

ثم يتم إضافة كافة المكونات الجافة عليهم حتى تتجانس المكونات.

يتم تغطية العجينة بالفويل ويتم وضعها في الثلاجة لمدة نصف نصف ساعة.

و يتم تسخين الفرن على درجة حرارة 190 درجة.

يتم تشكيل العجينة مثل بسكويت الاوريو ويتم رصها في في صينية وتدخل في الفرن من ٦ إلى ٧دقائق.

ثم يبرد الاوريو وبعد ذلك يتم حشوه. طريقة تحضير بسكويت الأوريو طريقة اخرى لتحضير بسكوت الاوريو مكونات تحضير بسكوت الاوريو بيضتين

معلقة صغيرة ملح

نصف معلقة صغيرة فانيليا

معلقتين كبار من البيكنج بودر

ربع كوب زيت

نصف كوب زبدة

كوب سكر بودر

ربع كوب من الكاكاو

كوبان دقيق طريقة تحضير بسكوت الاوريو يتم خفق الزبدة جيدا ثم يضاف إليها السكر والاستمرار بالخفق ثم أضافه الفانيليا والبيكنج بودر والبيض والاستمرار في الخفق.

ويتم إضافة عليهم الدقيق والكاكاو واستمرار في التقليب حتى تتجانس العجينة وتتماسك.

يتم حفظها في الثلاجة لمدة ساعة.

ويتم تشكيل العجينة إلى دوائر ثم يتم بثها في الصينية وإدخالها الفرن.

بعد خروجها اتركها حتى تبرد ثم يتم حشوها بالكريمة. طريقة تحضير بسكوت الاوريو الوسوم

طريقة عمل بسكويت الأوريو، من السهل تحضير وصفة البسكويت الأوريو في المنزل حتى يسعد بها أولادك، اتبعي الخطوات التالية جيدًا حتي تنجح معك الوصفة وتكون مثل الخارج، لكن انتبهي إلى أن سر نجاح هذه الوصفة هي أن تتركي البسكويت يبرد قليلًا قبل حشوه حتى تستطيعي حشوه بدون أن يتكسر معك، يمكنك أيضا استبدال الحشو الكريمة إلى حشو الشيكولاتة وفى مقالنا هذا قد بينا لكى كيفية تحضير الاوريو بكل سهولة. طريقة عمل بسكويت الأوريو طريقة عمل بسكويت الأوريو تبحث الأمهات على تحضير افضل الحلويات وبسكوت الاوريو محبوب لدى الأطفال وقد قدمنا لكم كيفية تحضيره مكونات بسكويت الأوريو كوب كبير كاكاو خام

أربعة أكواب دقيق

ربع معلقة صغيرة ملح

نص كوب زبدة

كوب سكر

بيضة

معلقة فانيليا

معلقة صغيرة بيكنج باودر مكونات الحشو بسكويت الأوريو ربع كوب زبدة

معلقة فانيليا

نصف كوب سكر بودرة مكونات بسكويت الأوريومكونات الحشو بسكويت الأوريو طريقة تحضير بسكويت الأوريو يتم خلط كل من الكاكاو والملح والبيكنج بودر جيدًا.

ويتم خفق الزبدة حتى تصبح كريمي.

يتم إضافة السكر للزبدة والاستمرار في الخفق ثم يتم إضافة البيض عليهم والفانيليا.

ثم يتم إضافة كافة المكونات الجافة عليهم حتى تتجانس المكونات.

يتم تغطية العجينة بالفويل ويتم وضعها في الثلاجة لمدة نصف نصف ساعة.

و يتم تسخين الفرن على درجة حرارة 190 درجة.

يتم تشكيل العجينة مثل بسكويت الاوريو ويتم رصها في في صينية وتدخل في الفرن من ٦ إلى ٧دقائق.

ثم يبرد الاوريو وبعد ذلك يتم حشوه. طريقة تحضير بسكويت الأوريو طريقة اخرى لتحضير بسكوت الاوريو مكونات تحضير بسكوت الاوريو بيضتين

معلقة صغيرة ملح

نصف معلقة صغيرة فانيليا

معلقتين كبار من البيكنج بودر

ربع كوب زيت

نصف كوب زبدة

كوب سكر بودر

ربع كوب من الكاكاو

كوبان دقيق طريقة تحضير بسكوت الاوريو يتم خفق الزبدة جيدا ثم يضاف إليها السكر والاستمرار بالخفق ثم أضافه الفانيليا والبيكنج بودر والبيض والاستمرار في الخفق.

ويتم إضافة عليهم الدقيق والكاكاو واستمرار في التقليب حتى تتجانس العجينة وتتماسك.

يتم حفظها في الثلاجة لمدة ساعة.

ويتم تشكيل العجينة إلى دوائر ثم يتم بثها في الصينية وإدخالها الفرن.

بعد خروجها اتركها حتى تبرد ثم يتم حشوها بالكريمة. طريقة تحضير بسكوت الاوريو

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