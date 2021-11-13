ماسك النعناع والشوفان الرهيب للتفتيح ونضارة وترطيب البشرة وجعلها مثل بشرة الأطفال

يعتبر ماسك النعناع والشوفان ، من أقوي أنواع المسكات التي تساعدك علي تفتيح البشرة بشكل كبير وسريع، لأن النعناع يحتوي علي مضادات الأكسدة، التي تزيل الخلايا الميتة من البشرة، وتجعلها أكثر إشراقاً ونضارة، يعمل هذا الماسك علي ترطيب البشرة ويكسبها النضارة والحيوية، مفيد جداً للبشرة الدهنية، لأنه يعمل علي تخليصها من الإفرازات والدهون، يحتوي النعناع علي مادة حمض الساليسيليك التي تمنع ظهور حب الشباب بفاعلية، يزيد من صحة البشرة وصفائها ويخفي عيوبها، سوف يجعل هذا الخليط بشرتك صافية وبيضاء، وخالية تماماً من أي عيوب أو مشاكل، يحارب التجاعيد وعلامات الشيخوخة المبكرة، كل سيدة أو فتاة تبحث عن وصفة فعالة للتفتيح، ننصح باستخدام هذه الوصفة الطبيعية، وسوف تلاحظين الفرق من بعد استخدامها، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل ماسك النعناع والشوفان بكل سهولة.

مكونات عمل ماسك النعناع والشوفان

من هنا سوف نتعرف علي مكونات عمل هذا الماسك السحري وهي كالاتي:-

2 معلقة من النعناع المطحون.

3 ملاعق من الشوفان المطحون.

معلقة صغيرة من كربونات الصوديوم.

علبة زبادي.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي طريقة عمل ماسك النعناع والشوفان الرهيب وهي كما يلي:-

نقوم أولاً بإحضار طبق ونضع به النعناع والشوفان ونخلطهم جيداً حتي تمتزج المكونات. ثم نضع عليهم كربونات الصوديوم والزبادي ونخلط جيداً حتي نحصل علي قوام متجانس. بعد ذلك نأخذ من الخليط ونقوم بفرده علي بشرة نظيفة وجافة ونتركه لمدة 30 دقيقة حتي يجف تماماً. ثم نقوم بإزالة الماسك بواسط اليد مع الفرك بحركة دائرية حتي نتخلص منه تماماً ثم يغسل الوجه بالماء البارد ويجفف. تكرر هذه الوصفة مره أو مرتين في الأسبوع للحصول علي أفضل النتائج.

فوائد النعناع للبشرة

من هنا سوف نذكر لكم بعض فوائد هذا النبات وهي كالاتي:-

يستخدم من أجل توحيد لون البشرة.

يساعد علي تنقية البشرة من الشوائب.

يجعل البشرة أكثر نعومه وترطيباً من قبل.

يساعد في التخلص من الرؤوس السوداء.

يعزز تغذية البشرة بحيث يحافظ عليها صحياً.

يعمل علي تفتيح البشرة بشكل سريع.

يقلل من ظهور حب الشباب.

مفيد جداً للجميع أنواع البشرة.

ماسك النشا والنعناع للترطيب البشرة والعناية بها

هيا نتعرف من خلال هذه المقالة علي خطوات تحضير هذا الماسك الرائع للبشرة وهي كالاتي:-

نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي، ونضع به 15 ورقة نعناع طازجة ومعلقة من العسل الأبيض، وعصير نصف لليمونة، ونقوم بخلطهم جيداً. ثم نضيف عليهم معلقة كبيرة من النشا، وحبة من الموز ونستمر في الخفق، حتي نحصل علي قوام متجانس وكريمي. بعد ذلك نضع الخليط علي بشرة نظيفة وجافة، ونتركه لمدة 30 دقيقة حتي يجف تماماً، ثم يغسل بالماء البارد. ثم تجفف البشرة تماماً وترطيب بكريم مرطب للبشرة، تكرر الوصفة مرتين في الاسبوع، للحصول علي أفضل النتائج.

طريقة عمل صابونة النعناع لتفتيح البشرة

سوف نتعرف علي طريقة تحضير صابونة النعناع في المنزل بكل بساطة وهي كما يلي:-