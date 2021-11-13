طريقة عمل البط المحشي أفضل من المطاعم

البط المحشي من أفضل وأشهي المأكولات، وأصبحت الوجبة الرئيسية فى أول أيام رمضان، وكذلك فى المناسبات الكبري مثل الزواج والولادة، وهو يرتبط دائما بالمناسبات السعيدة، والبط من الأكلات الرائعة والتى تذهب العقول من روعة طعمه ومذاقه، وله العديد من الطرق التي يتم عمله بها، والبط المحشي لها العديد من الطرق وله أكثر من نوع من الحشو، وتختلف طريقة عمله من مكان لآخر ومن بلد لأخري، ونعرض فى هذا التقرير طريقة عمل البط المحشى بطريقة رائعة ولا أحسن شيف فى الدنيا وأفضل من المطاعم ويعطى طعم ساحر ورائعة ونفس قمة فى الجمال. طريقة عمل البط المحشي طريقة عمل البط المحشي أولا يتم تجهيز المقادير والمتطلبات الآتية : بطة

بصل

لحم مفروم

زيت

أرز

حبهان

ورق لورا

مرقة

أعشاب

ثوم

كمون

جوزة الطيب

صلصة طماطم

ملح وفلفل طريقة عمل البط المحشي فرم الثوم مع البصل مع الكرفس مع الجزر فى الكبة وإضافة قليل من الزيت على المخلوط ووضعه على نار هادئة. وضع مكعب مرق دجاج للخليط ثم إضافة ورق اللورا، وجوزة الطيب، والحبهان، والملح والكمون، والفلفل، والأعشاب للخليط وهو على نار هادئة. إضافة ملعقتين صلصة طماطم، ثم إضافة اللحم المفروم، ثم الأزر بعد غسله وتصفيته جيداً مع قليل من الماء. يُترك المخلوط على نار هادئه حتى تنضج. حشو البطة بالخليط السابق، ثم غلق البطه بخيط. سلق البطة فى ماء وبصل وملح وملعقة صلصة وفلفل وجزر وكرفس. بعد سلق البطة يتم وضعها فى صينية مدهونة بالزيت، ويتم وضعها فى الفرن حتى تحمر وتكون باللون الذهبي. بعد تحميرها يتم وضعها طبق مع الأرز، وعودين كرفس، وحبة طماطم، لتقديمه مع البطة. ويتم تناولها بالهناء والشفاء. طريقة عمل البط المحشي الوسوم

البط المحشي من أفضل وأشهي المأكولات، وأصبحت الوجبة الرئيسية فى أول أيام رمضان، وكذلك فى المناسبات الكبري مثل الزواج والولادة، وهو يرتبط دائما بالمناسبات السعيدة، والبط من الأكلات الرائعة والتى تذهب العقول من روعة طعمه ومذاقه، وله العديد من الطرق التي يتم عمله بها، والبط المحشي لها العديد من الطرق وله أكثر من نوع من الحشو، وتختلف طريقة عمله من مكان لآخر ومن بلد لأخري، ونعرض فى هذا التقرير طريقة عمل البط المحشى بطريقة رائعة ولا أحسن شيف فى الدنيا وأفضل من المطاعم ويعطى طعم ساحر ورائعة ونفس قمة فى الجمال. طريقة عمل البط المحشي طريقة عمل البط المحشي أولا يتم تجهيز المقادير والمتطلبات الآتية : بطة

بصل

لحم مفروم

زيت

أرز

حبهان

ورق لورا

مرقة

أعشاب

ثوم

كمون

جوزة الطيب

صلصة طماطم

ملح وفلفل طريقة عمل البط المحشي فرم الثوم مع البصل مع الكرفس مع الجزر فى الكبة وإضافة قليل من الزيت على المخلوط ووضعه على نار هادئة. وضع مكعب مرق دجاج للخليط ثم إضافة ورق اللورا، وجوزة الطيب، والحبهان، والملح والكمون، والفلفل، والأعشاب للخليط وهو على نار هادئة. إضافة ملعقتين صلصة طماطم، ثم إضافة اللحم المفروم، ثم الأزر بعد غسله وتصفيته جيداً مع قليل من الماء. يُترك المخلوط على نار هادئه حتى تنضج. حشو البطة بالخليط السابق، ثم غلق البطه بخيط. سلق البطة فى ماء وبصل وملح وملعقة صلصة وفلفل وجزر وكرفس. بعد سلق البطة يتم وضعها فى صينية مدهونة بالزيت، ويتم وضعها فى الفرن حتى تحمر وتكون باللون الذهبي. بعد تحميرها يتم وضعها طبق مع الأرز، وعودين كرفس، وحبة طماطم، لتقديمه مع البطة. ويتم تناولها بالهناء والشفاء. طريقة عمل البط المحشي

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