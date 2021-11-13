سر نجاح عمل كيكة التمر مثل المحلات والتعرف على بعض من فوائدها

سر نجاح عمل كيكة التمر في المنزل مثل المحلات، الكيكة الهشة الصحية المفيدة جداً للكبار والصغار وذلك لوجود مكون التمر الشافي من كثير من الأمراض، وتعد مكونات هذه الكيكة من المكونات البسيطة السهلة التي تتواجد في جميع الأماكن، حتى لا تكون هناك حجة لست البيت في القيام بعملها لأولادها وجميع أفراد أسرتها، وننصح جميع الأمهات بتنوع الحلويات التي تقوم بإعدادها باستمرار حتى يكون هناك رغبة في الحلويات المنزلية وعدم النظر للخارج، والآن سوف نعرض على مشاهدينا مكونات عمل كيكة التمر وطريقة تحضيرها.

مكونات عمل كيكة التمر

مكونات عمل كيكة التمر من المكونات المعتادة المتوفرة بكثرة ولا أحد يغلب عليه الحصول عليها فهيا بنا نتعرف على هذه المكونات وهى كالآتي:

ربع كيلو من التمر ( خالي من النواه ).

ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا.

2 كوب من الدقيق.

ربع كيلو من الزبدة.

2 حبة من البيض.

كوب الا ربع من السكر .

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب ونصف من الماء المغلي.

الصوص

ربع كوب من الزبدة مقطعة قطع صغيرة.

كوب من السكر.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب وربع من الكريمة المخفوقة.

طريقة الإعداد والتحضير

تعد هذه الكيكة من أنواع الكيك المغذي المفيد والآن سوف نقدم لكم طريقة تحضيرها بكل تفصيل وبساطة والطريقة هي كما يلي:

نحضر وعاء ونضع به التمر وبيكربونات الصودا ثم نضيف الماء المغلي ونتركه جانبا لمدة 20 دقيقة. ثم نقوم بوضع السكر والزبد والفانيليا في وعاء العجن ونضرب هذه المكونات بالمضرب الكهربائي حتى يتكون لدينا قوام كريمي. بعد ذلك نضيف حبات البيض الواحدة تلو الأخرى ونستمر في الخفق حتى تتجانس المكونات. ننخل الدقيق بالمنخل ونضيفه على المكونات السابقة وخليط التمر والماء ونضربهم مع بعض جيداً. نسكب العجين في صينية مدهونة بالزيت أو الزبدة، وندخلها الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونترك الصينية بها لمدة 45 دقيقة حتى تنضج تماماً. بعد ذلك نقوم بتحضير الصوص وذلك من خلال وضع السكر والكريمة والفانيليا والزبدة في وعاء على نار متوسطة الحرارة. ونقلب هذا الخليط لمدة ثلاث دقائق باستمرار حتى يغلي الخليط. نقوم بتهدئة النار ونترك الصوص لمدة دقيقتين بعد ذلك نرفعه من على النار. نترك الصوص لمدة 10 دقائق حتى يبرد، نخرج الصينية من الفرن ونتركها قليلاً حتى تهدأ. بعد ذلك نقوم بتوزيع الصوص عليها ونقدمها بألف هنا وشفا.

طريقة عمل كيكة التمر بالشوفان

كيكة التمر بالشوفان الصحية والمغذية للجميع والطريقة هي كما يلي:

المكونات

كوب ونصف دقيق.

ملعقة صغيرة قرفة.

كوب زيت.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

٢ كوب تمر مخلى.

نصف كوب سكر.

٣ حبات بيض.

نصف كوب شوفان.

رشة ملح.

٢ كوب ماء.

الطريقة

نقوم بنقع التمر في الماء لمدة نصف ساعة. ثم نضع البيض والسكر والزيت في وعاء ونضربهم جيداً. نقلب الدقيق مع البيكنج بودر والشوفان والملح والقرفة ونضعهم على الخليط السابق. ثم نضيف عليهم التمر المنقوع ونستمر في الضرب حتى تتجانس المكونات. نسكب الخليط في صينية مدهونة وندخلها الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة لمدة ٤٥ دقيقة.

طريقة تحضير كيكة التمر بالبسكويت

كيكة التمر بالبسكويت لأطفالنا الحلوين بمكونات قليلة والطريقة كما يلي:

المكونات

علبة بسكويت سادة.

نصف ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون.

قالب زبدة.

مغلف تمر مطحون.

ربع كوب سمسم.

ملعقة صغيرة قرفة مطحونة.

الطريقة