تعرف على استخدامات الفانيلا البودرة الرائعة برائحتها الجذابة 5 استخدامات رائعة، حيث تعد من المنتجات التي تتواجد في كل منزل وذلك لكثرة استخدامها في العديد من أطباق الحلويات والطعام المختلفة، وهي عبارة عن نبات عطري يتم زراعته في المناطق الاستوائية وتعد إندونسيا هي من أكثر الدول التي تعمل على إنتاج الفانيليا وتحتل المرتبة الأولى في العالم، ونتنشر رائحة الفانيلا الفواحة عندما يجف القرن المزوع ويصبح ذو لون أسود هنا تننتشر رائحته، ولأن الفانيلا النباتية ذو ثمن غالي جدًا والكثير لا يقدر على شرائها لذلك قامت الشركات والعديد من العلماء باستخلاص الفانيلا الصناعية وسوف نقوم هنا بتوضيح استخدامات مستخلص الفانيليا.

استخدامات الفانيلا البودرة

هناك العديد من الاستخدامات لمستخلص الفانيلا وأهمها الطعام حيث أن من الاستخدامات الشائعة للفانيلا إضافتها إلى الكثير من اطباق الحلويات وخاصة الكيك، فضلاً عن استخداماتها المتعددة في صنع الكريمة الخاصة بالحلويات، لكن هناك عدد من الاستخدامات الأخرى للفانليا وهذا ما سوف نوضحه لحضراتكم في الشطور القادمة.

تستخدم كمادة يتم إضافتها إلى العديد من الروائح العالمية حيث إن رائحتها جذابة وخفيفة.

يمكن استخدامها ووضعها في الفريزر أو في باب الثلاجة لامتصاص الروائح الكريهة.

لها دور فعال في طرد الحشرات المنزلية خاصة في فصل الصيف.

تعمل على تعزيز مناعة الجسم ونشاطه عند تناولها أو استنشاقها.

استخدامات الفانيليا العامةفوائد الفانيلا البودرة للوجه

إن الفانيليا لها دور كبير في محاربة الشيخوخة والتخلص من التجاعيد، كما أنها تساعد على تبيض البشرة والتخلص من البقع الداكنة ولها دور فعال في توحيد لون البشرة والتخلص من التصبغات التي تظهر بسبب التعرض لأشعة الشمس الضارة، فضلاً عن أنها تعمل على نضارة وإشراق البشرة وتنعيمها.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا البودرة.

نصف ملعقة صغيرة من العسل الأبيض.

اغسلي الوجه جيدًا بالماء. ثم اخلطي المكونات الموجودة معًا. بعد ذلك افردي الماسك على الوجه والرقبة. ثم انتظري حتى يمر من الوقت 30 دقيقة. اغسلي وجهك بالماء. كرري الوصفة يوميًا. تلك الوصفة تعمل على تبيض سريع للبشرة وتجديد للخلايا.

قناع الفانيلا لتبيض البشرة وتنعيمهاطريقة استخدام ماسك الفانيلا والعسل