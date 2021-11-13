بكيلو دقيق اعملي 50 قطعة من الكرواسون الهش الفرنسي الأصلي

الكرواسون بالشكولاتة يعتبر من أروع أنواع المخبوزات، التي تشتهر في معظم دول العالم، لأنه يتميز بمذاق شهي، ورائحة رهيبة، كما يجعل الجميع يقبلون عليها بكثرة، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل الكرواسون بالشكولاتة. طريقة عمل الكرواسون بالشوكولاتة طريقة عمل الكرواسون بالشوكولاتة المكونات العجينة ثلاث أكواب من الطحين.

بيضة متوسطة الحجم.

100 جرام من الزبدة.

200 جرام من السكر.

أربع ملاعق صغيرة من الخميرة البودر.

كأس إلا ربع كبير من الماء.

نصف ملعقة كبيرة من الملح.

كأس إلا ربع كبير من الحليب. مكونات الحشوة 100 جرام من الشيكولاتة السائلة.

50 جرام من الشيكولاتة المجروشة.

بيضة كبيرة الحجم. خطوات التحضير امزجي الحليب مع الماء، ومقدار البيض جيدا في وعاء مناسب للخلط، ثم ضيفي إليه مقدار الدقيق، والزبدة، والخميرة، والملح، ثم امزجي الخليط لمدة 9 دقائق، حتى تتكون عجينة ناعمة. اتركي العجينة جانبا لمدة نصف ساعة حتى تختمر، ثم قسمي العجينة إلى عدة كرات. قومي بفرد العجين جيدا، ثم قطعيها إلى عدة مثلثات، ثم وزعي الشيكولاتة السائلة فوق العجين بشكل متساوي، ثم قومي بلف العجين على هيئة رول. وزعي عجينة الكرواسون في وعاء حراري غير لاصق، ثم اتركيه جانبا لمدة 60 دقيقة، ثم اخفقي البيض مع الفانيلا، ثم وزعيهم فوق سطح العجين. طريقة عمل الكرواسون بالجبنة خطوات التحضيرطريقة عمل الكرواسون بالجبنة المكونات 600 جرام من الدقيق.

كأس كبير من السكر.

كوب إلا ربع كبير من الماء.

نصف ملعقة كبيرة من الملح.

40 جرام من الخميرة الفورية.

بيضة كبيرة الحجم.

150 جرام من الحليب.

100 جرام من الزبدة. مكونات الحشوة 100 جرام من الجبن الكريمي.

ربع كيلو من الجبن الأبيض.

بيضة كبيرة الحجم.

ربع كوب صغير من السمسم المحمص. خطوات التحضير امزجي الدقيق مع البيض، ومقدار الماء، والحليب، والزبدة جيدا في وعاء مناسب للخلط. ضيفي الملح إلى الخليط السابق، ثم امزجي جميع المكونات حتى تتكون عجينة متماسكة، ثم اتركيها جانبا حتى تتخمر. قسمي العجينة إلى عدة كرات، ثم افرديها وقطعيها إلى عدة مثلثات، ثم اخلطي جميع مكونات الحشوة مع بعضها البعض. وزعي خليط الحشوة على سطح العجينة، ثم قومي بلف العجين، ثم ضعيه في قالب حراري. خطوات التحضير الوسوم

الكرواسون بالشكولاتة يعتبر من أروع أنواع المخبوزات، التي تشتهر في معظم دول العالم، لأنه يتميز بمذاق شهي، ورائحة رهيبة، كما يجعل الجميع يقبلون عليها بكثرة، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل الكرواسون بالشكولاتة. طريقة عمل الكرواسون بالشوكولاتة طريقة عمل الكرواسون بالشوكولاتة المكونات العجينة ثلاث أكواب من الطحين.

بيضة متوسطة الحجم.

100 جرام من الزبدة.

200 جرام من السكر.

أربع ملاعق صغيرة من الخميرة البودر.

كأس إلا ربع كبير من الماء.

نصف ملعقة كبيرة من الملح.

كأس إلا ربع كبير من الحليب. مكونات الحشوة 100 جرام من الشيكولاتة السائلة.

50 جرام من الشيكولاتة المجروشة.

بيضة كبيرة الحجم. خطوات التحضير امزجي الحليب مع الماء، ومقدار البيض جيدا في وعاء مناسب للخلط، ثم ضيفي إليه مقدار الدقيق، والزبدة، والخميرة، والملح، ثم امزجي الخليط لمدة 9 دقائق، حتى تتكون عجينة ناعمة. اتركي العجينة جانبا لمدة نصف ساعة حتى تختمر، ثم قسمي العجينة إلى عدة كرات. قومي بفرد العجين جيدا، ثم قطعيها إلى عدة مثلثات، ثم وزعي الشيكولاتة السائلة فوق العجين بشكل متساوي، ثم قومي بلف العجين على هيئة رول. وزعي عجينة الكرواسون في وعاء حراري غير لاصق، ثم اتركيه جانبا لمدة 60 دقيقة، ثم اخفقي البيض مع الفانيلا، ثم وزعيهم فوق سطح العجين. طريقة عمل الكرواسون بالجبنة خطوات التحضيرطريقة عمل الكرواسون بالجبنة المكونات 600 جرام من الدقيق.

كأس كبير من السكر.

كوب إلا ربع كبير من الماء.

نصف ملعقة كبيرة من الملح.

40 جرام من الخميرة الفورية.

بيضة كبيرة الحجم.

150 جرام من الحليب.

100 جرام من الزبدة. مكونات الحشوة 100 جرام من الجبن الكريمي.

ربع كيلو من الجبن الأبيض.

بيضة كبيرة الحجم.

ربع كوب صغير من السمسم المحمص. خطوات التحضير امزجي الدقيق مع البيض، ومقدار الماء، والحليب، والزبدة جيدا في وعاء مناسب للخلط. ضيفي الملح إلى الخليط السابق، ثم امزجي جميع المكونات حتى تتكون عجينة متماسكة، ثم اتركيها جانبا حتى تتخمر. قسمي العجينة إلى عدة كرات، ثم افرديها وقطعيها إلى عدة مثلثات، ثم اخلطي جميع مكونات الحشوة مع بعضها البعض. وزعي خليط الحشوة على سطح العجينة، ثم قومي بلف العجين، ثم ضعيه في قالب حراري. خطوات التحضير

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