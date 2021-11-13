طريقة عمل السينابون الهش والطري

السينابون من الحلويات اللذيذة والسهلة التحضير والمحببة لدى الجميع و عند الرغبة في تناولها نتناولها جاهزة وهذا ليس حل لكي تحافظي على صحة أسرتك تجب تجهيزها فالبيت لضمان نظافتها وجودتها واليوم سوف نتناول طريقة سهلة لعمل السينابون الهش الطري. مقاديير السينابون: 2 كوب دقيق.

1 كوب حليب.

علبة زبادي صغيرة.

ملعقة قشطة.

خميرة.

نصف كوب سكر.

ربع كوب زيت.

ورق زبذة. لتجهيز الحشوة: 3عالق كبيرة سكر ناعم.

3معالق كبيرة زبدة.

3معالق كبيرة قرفة. لتجهيز الصوص الأبيض : 1 كوب سكر ناعم.

نصف كوب كريمة لباني.

200جرام شيكولاتة بيضاء.

4معالق حليب.

ملعقة فانيليا.

مكسرات حسب الرغبة لتزين السينابون. طريقة عمل السينابون الهش الطري اللذيذ بالصوص الأبيض: نضع في كوب صغير الخميرة والسكر في ربع كوب ماء دافئ ونغطيها ونتركها ل١٠ دقائق لتخمر. في وعاء كبير نضع الدقيق والزبادي والزيت والقشطة والخميرة ونعجن جيداً حتى نحصل على عجينة متماسكة ونتركها لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمها. نقوم نتجهيز حشوة السينابون نضع السكر والقرفة والزبدة ونقلبهم معاً للحصول على حشوة متماسكة. نقوم بفرد العجينة وندهنها بالزبدة ونضع الحشوة بشكل متساوي. نلف العجينة على الحشوة بشكل رول ونقطعها قطع متساوية. نحضر صينية ونضع بها ورقة زبدة ونرص قطع السينابون بالصينية وندخلها الفرن على الرف الأوسط على درجة حرارة متوسطة حتى يكتمل النضج. نقوم نتجهيز الصوص الأبيض: في وعاء على النار نضع الحليب والكريمة اللباني حتى تغلي. نطفي النار ونضيف الشيكولاتة البيضاء السائحة(في الميكرويف أو بخار ماء) والسكر والفانيليا ونقلب حتى نحصل على صوص كريمي. نضع الصوص الأبيض على السينابون بعد خروجه من الفرن ونزين الوجة بالمكسرات. مقاديير السينابون:لتجهيز الحشوة:لتجهيز الصوص الأبيض :طريقة عمل السينابون الهش الطري اللذيذ بالصوص الأبيض:نقوم نتجهيز الصوص الأبيض: يوجد العديد من أنواع الصوص لتزين السينابون سوف نتناول صوص الشيكولاتة اللذيذ. تجهيز صوص الشيكولاتة لتزين السينابون: نصف كوب حليب.

2 ملعقة كبيرة كاكاو.

شيكولاتة خام حوالي 100 جرام.

ملعقة زبدة.

ملعقة قرفة.

ربع كوب سكر ناعم. طريقة تحضير صوص الشيكولاتة: في وعاء نضع الحليب والكاكاو والقرفة والزبدة والشيكولاتة السائحة(بالميكرويف أو بخار ماء) والسكر ونقلب جيداً ونرفعهم على نار هادئة ونستمر في التقليب حتى نحصل على قوام متماسك. نتركة حتى يبرد ونضعة على السينابون ونزين بالمكسرات. صوص السكر بالقرفة لتزين السينابون: كوب حليب.

كوب سكر بودرة.

ملعقة كبيرة قرفة.

ملعقة فانيليا.

ربع كوب زيت نباتي. طريقة تحضير صوص السكر بالقرفة: في الخلاط الكهربائي نضع المكونات السابقة ونضربها جيداً حتى تتجانس وتكون خليط كريمي. نضع الخليط السابق علي السينابون بعد خروجة من الفرن وهو ساخن ويزين الوجة بالمكسرات حسب الرغبة. عمل صوص الكراميل الأقتصادي لتزين السينابون: كوب سكر أبيض.

كوب حليب.

ربع كوب ماء.

فانيليا.

ملعقة صغيرة نشأ.

٢ ملعقة كبيرة زبدة طريقة عمل صوص الكراميل الأقتصادي: في وعاء علي النار نضع كوب السكر وربع كوب الماء ونتركة حتي يأخد اللون البني الفاتح. نقلب النشأ مع الحليب علي البارد. نضع على السكر المتكرمل الزبدة والفانيليا والنشأ المذابة فالحليب. ونقلب جيدا حتى نحصل على صوص الكراميل ذات القوام الكريمي. قوام الصوص نتحكم بيه حسب كمية اللبن المضاف. صوص الجبنة لتزين السينابون: ٢ كوب جبنة كريمي.

ربع كوب زبدة.

ربع كوب حليب.

ربع كوب حليب. كوب ونصف سكر بودرة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

رشة ملح. طريقة تحضير صوص الجبنة اللذيذ: في الخلاط الكهربائي نضع الجبنة الكريمي والسكر البودرة والفانيليا ورشة الملح والزبدة ونضرب حتى يتجانس المكونات ويصبح الخليط قوامه كريمي. نزين السينابون بصوص الجبنة ونضع علية المكسرات حسب الرغبة. كرات السينابون اللذيذة بالقرفة والسكر: ٢ ونصف كوب دقيق أبيض.

١ كوب ماء.

ربع كوب زيت.

ربع كوب لبن بودرة.

ملعقة صغيرة خميرة.

٣ معالق كبيرة سكر.

رشة ملح.

علبة جبنة مثلثات.

٢ ملعقة قرفة.

٢ ملعقة كاكاو محلى. طريقة التحضير: في ربع كوب ماء نضع الخميرة وملعقة سكر ونقلب ونتركها تخمر. في وعاء نضع الدقيق ورشه الملح واللبن البودرة والخميرة والزيت ونعجن جيداً حتى نحصل علي عجينة متماسكة. نترك العجينة تخمر لمدة ساعة. نفرد العجينة ونشكلها على شكل دوائر صغيرة ونحشي هذة الدوائر بالجبن المثلثات. نكورها على شكل كورات صغيرة حجم (عين الجمل)وندهنها بالزيت ونقلبها في القرفة والكاكاو والسكر. نرصها في صينية وندخلها الفرن. نزين كرات السينابون بصوص الكراميل. تجهيز صوص الشيكولاتة لتزين السينابون:طريقة تحضير صوص الشيكولاتة:صوص السكر بالقرفة لتزين السينابون:طريقة تحضير صوص السكر بالقرفة:عمل صوص الكراميل الأقتصادي لتزين السينابون:طريقة عمل صوص الكراميل الأقتصادي:صوص الجبنة لتزين السينابون:طريقة تحضير صوص الجبنة اللذيذ:كرات السينابون اللذيذة بالقرفة والسكر:طريقة التحضير: سوف نتناول عمل الصوص الأبيض بطريقة جديدة سهلة وبسيطة وبمكونين فقط. المكونات: لبن مكثف.

جبنة كريمي مثلثات. طريقة التحضير: نقوم نتجهيز اللبن المكثف في المنزل

نضع ملعقة سمنة وكوب سكر وكوب لبن بودرة ونصف كوب ماء مغلي ونقلبهم معاً حتى يصبح قوامه كريمي. في الخلاط نضع اللبن المكثف ونضيف له ٧ قطع جبنة كريمي مثلثات أي نوع. نضرب المكونات حتى يمتزج اللبن المكثف مع الجبن الكريمي تماماً طريقة عمل سينابون المج: ٤ معالق دقيق أبيض.

ربع ملعقة بيكينج بودر.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة زيت.

٢ ملعقة كبيرة سكر.

٤ معالق حليب.

ربع ملعقة صغيرة قرفة. المكونات:طريقة التحضير:طريقة عمل سينابون المج: هذة المقادير تكفي لعمل مج واحد. طريقة عمل سينابون المج في الميكرويف : نجهز حشوة السينابون (ملعقة صغيرة زبدة وملعقة كبيرة سكر ونصف ملعقة قرفة). نقلب مكونات الحشوة حتى تمتزج. في المج نضع نصف نص خليط عجينة السينابون ثم نص خليط الحشوة ثم باقي خليط عجينة السينابون ثم باقي خليط الحشوة. تدخل المج في الميكرويف دقيقة ونصف.

نزين بالحليب المكثف وصوص الكراميل والمكسرات وهو ساخن. طريقة عمل سينابون المج في الميكرويف : الوسوم

السينابون من الحلويات اللذيذة والسهلة التحضير والمحببة لدى الجميع و عند الرغبة في تناولها نتناولها جاهزة وهذا ليس حل لكي تحافظي على صحة أسرتك تجب تجهيزها فالبيت لضمان نظافتها وجودتها واليوم سوف نتناول طريقة سهلة لعمل السينابون الهش الطري. مقاديير السينابون: 2 كوب دقيق.

1 كوب حليب.

علبة زبادي صغيرة.

ملعقة قشطة.

خميرة.

نصف كوب سكر.

ربع كوب زيت.

ورق زبذة. لتجهيز الحشوة: 3عالق كبيرة سكر ناعم.

3معالق كبيرة زبدة.

3معالق كبيرة قرفة. لتجهيز الصوص الأبيض : 1 كوب سكر ناعم.

نصف كوب كريمة لباني.

200جرام شيكولاتة بيضاء.

4معالق حليب.

ملعقة فانيليا.

مكسرات حسب الرغبة لتزين السينابون. طريقة عمل السينابون الهش الطري اللذيذ بالصوص الأبيض: نضع في كوب صغير الخميرة والسكر في ربع كوب ماء دافئ ونغطيها ونتركها ل١٠ دقائق لتخمر. في وعاء كبير نضع الدقيق والزبادي والزيت والقشطة والخميرة ونعجن جيداً حتى نحصل على عجينة متماسكة ونتركها لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمها. نقوم نتجهيز حشوة السينابون نضع السكر والقرفة والزبدة ونقلبهم معاً للحصول على حشوة متماسكة. نقوم بفرد العجينة وندهنها بالزبدة ونضع الحشوة بشكل متساوي. نلف العجينة على الحشوة بشكل رول ونقطعها قطع متساوية. نحضر صينية ونضع بها ورقة زبدة ونرص قطع السينابون بالصينية وندخلها الفرن على الرف الأوسط على درجة حرارة متوسطة حتى يكتمل النضج. نقوم نتجهيز الصوص الأبيض: في وعاء على النار نضع الحليب والكريمة اللباني حتى تغلي. نطفي النار ونضيف الشيكولاتة البيضاء السائحة(في الميكرويف أو بخار ماء) والسكر والفانيليا ونقلب حتى نحصل على صوص كريمي. نضع الصوص الأبيض على السينابون بعد خروجه من الفرن ونزين الوجة بالمكسرات. مقاديير السينابون:لتجهيز الحشوة:لتجهيز الصوص الأبيض :طريقة عمل السينابون الهش الطري اللذيذ بالصوص الأبيض:نقوم نتجهيز الصوص الأبيض: يوجد العديد من أنواع الصوص لتزين السينابون سوف نتناول صوص الشيكولاتة اللذيذ. تجهيز صوص الشيكولاتة لتزين السينابون: نصف كوب حليب.

2 ملعقة كبيرة كاكاو.

شيكولاتة خام حوالي 100 جرام.

ملعقة زبدة.

ملعقة قرفة.

ربع كوب سكر ناعم. طريقة تحضير صوص الشيكولاتة: في وعاء نضع الحليب والكاكاو والقرفة والزبدة والشيكولاتة السائحة(بالميكرويف أو بخار ماء) والسكر ونقلب جيداً ونرفعهم على نار هادئة ونستمر في التقليب حتى نحصل على قوام متماسك. نتركة حتى يبرد ونضعة على السينابون ونزين بالمكسرات. صوص السكر بالقرفة لتزين السينابون: كوب حليب.

كوب سكر بودرة.

ملعقة كبيرة قرفة.

ملعقة فانيليا.

ربع كوب زيت نباتي. طريقة تحضير صوص السكر بالقرفة: في الخلاط الكهربائي نضع المكونات السابقة ونضربها جيداً حتى تتجانس وتكون خليط كريمي. نضع الخليط السابق علي السينابون بعد خروجة من الفرن وهو ساخن ويزين الوجة بالمكسرات حسب الرغبة. عمل صوص الكراميل الأقتصادي لتزين السينابون: كوب سكر أبيض.

كوب حليب.

ربع كوب ماء.

فانيليا.

ملعقة صغيرة نشأ.

٢ ملعقة كبيرة زبدة طريقة عمل صوص الكراميل الأقتصادي: في وعاء علي النار نضع كوب السكر وربع كوب الماء ونتركة حتي يأخد اللون البني الفاتح. نقلب النشأ مع الحليب علي البارد. نضع على السكر المتكرمل الزبدة والفانيليا والنشأ المذابة فالحليب. ونقلب جيدا حتى نحصل على صوص الكراميل ذات القوام الكريمي. قوام الصوص نتحكم بيه حسب كمية اللبن المضاف. صوص الجبنة لتزين السينابون: ٢ كوب جبنة كريمي.

ربع كوب زبدة.

ربع كوب حليب.

ربع كوب حليب. كوب ونصف سكر بودرة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

رشة ملح. طريقة تحضير صوص الجبنة اللذيذ: في الخلاط الكهربائي نضع الجبنة الكريمي والسكر البودرة والفانيليا ورشة الملح والزبدة ونضرب حتى يتجانس المكونات ويصبح الخليط قوامه كريمي. نزين السينابون بصوص الجبنة ونضع علية المكسرات حسب الرغبة. كرات السينابون اللذيذة بالقرفة والسكر: ٢ ونصف كوب دقيق أبيض.

١ كوب ماء.

ربع كوب زيت.

ربع كوب لبن بودرة.

ملعقة صغيرة خميرة.

٣ معالق كبيرة سكر.

رشة ملح.

علبة جبنة مثلثات.

٢ ملعقة قرفة.

٢ ملعقة كاكاو محلى. طريقة التحضير: في ربع كوب ماء نضع الخميرة وملعقة سكر ونقلب ونتركها تخمر. في وعاء نضع الدقيق ورشه الملح واللبن البودرة والخميرة والزيت ونعجن جيداً حتى نحصل علي عجينة متماسكة. نترك العجينة تخمر لمدة ساعة. نفرد العجينة ونشكلها على شكل دوائر صغيرة ونحشي هذة الدوائر بالجبن المثلثات. نكورها على شكل كورات صغيرة حجم (عين الجمل)وندهنها بالزيت ونقلبها في القرفة والكاكاو والسكر. نرصها في صينية وندخلها الفرن. نزين كرات السينابون بصوص الكراميل. تجهيز صوص الشيكولاتة لتزين السينابون:طريقة تحضير صوص الشيكولاتة:صوص السكر بالقرفة لتزين السينابون:طريقة تحضير صوص السكر بالقرفة:عمل صوص الكراميل الأقتصادي لتزين السينابون:طريقة عمل صوص الكراميل الأقتصادي:صوص الجبنة لتزين السينابون:طريقة تحضير صوص الجبنة اللذيذ:كرات السينابون اللذيذة بالقرفة والسكر:طريقة التحضير: سوف نتناول عمل الصوص الأبيض بطريقة جديدة سهلة وبسيطة وبمكونين فقط. المكونات: لبن مكثف.

جبنة كريمي مثلثات. طريقة التحضير: نقوم نتجهيز اللبن المكثف في المنزل

نضع ملعقة سمنة وكوب سكر وكوب لبن بودرة ونصف كوب ماء مغلي ونقلبهم معاً حتى يصبح قوامه كريمي. في الخلاط نضع اللبن المكثف ونضيف له ٧ قطع جبنة كريمي مثلثات أي نوع. نضرب المكونات حتى يمتزج اللبن المكثف مع الجبن الكريمي تماماً طريقة عمل سينابون المج: ٤ معالق دقيق أبيض.

ربع ملعقة بيكينج بودر.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة زيت.

٢ ملعقة كبيرة سكر.

٤ معالق حليب.

ربع ملعقة صغيرة قرفة. المكونات:طريقة التحضير:طريقة عمل سينابون المج: هذة المقادير تكفي لعمل مج واحد. طريقة عمل سينابون المج في الميكرويف : نجهز حشوة السينابون (ملعقة صغيرة زبدة وملعقة كبيرة سكر ونصف ملعقة قرفة). نقلب مكونات الحشوة حتى تمتزج. في المج نضع نصف نص خليط عجينة السينابون ثم نص خليط الحشوة ثم باقي خليط عجينة السينابون ثم باقي خليط الحشوة. تدخل المج في الميكرويف دقيقة ونصف.

نزين بالحليب المكثف وصوص الكراميل والمكسرات وهو ساخن. طريقة عمل سينابون المج في الميكرويف :

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