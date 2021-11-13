بيتزا رول نوع لطيف وعملي اووي من أنواع البيتزا للعشاء

تعتبر بيتزا رول ، من أنواع المخبوزات الشهية واللذيذة، متنوعة الطرق والمعروفة في جميع أنحاء العالم، كما تعتبر من الأطباق الجانبية التي تقدم علي سفرة الطعام، بجانب من الأصناف المختف من الأطعمة، تعد أيضاً من أحد الوجبات المفضلة عند عدد كبير من الناس، حيث توجد وصفات وحشوات كثيرة لتحضيرها، من المعجنات الشهية التي يعشق تناولها الكبار والصغار، حضريها في المنزل بأبسط الخطوات، ليتمتع طفلك بوجبة مدرسية شهية ومحببة له، من المخبوزات الخفيفة والشهية وسريعة التحضير، سوف نقدم لكم مشاهدين الكرام، من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل بيتزا رول اللذيذة في المنزل بخطوات بسيطة في متناول الجميع.

مكونات عمل بيتزا رول

هيا بنا نذكر لكم مقادير عمل هذه الأكلة السريعة وهي كما يلي:-

2 كوب من الدقيق.

معلقة كبيرة خميرة فورية.

2 معلقة كبيرة للبن بودرة.

3 ملاعق من زيت الزيتون.

نصف كوب من الزبادي.

ماء دافئ للعجن.

رشة ملح.

للحشو:-

كوب من الجبنة الموتزريلا.

خضار مشكل مقطع صغير.

زيتون مقطع.

شرائح من الفراخ أو للحمه مستويه.

كاتشب أو صوص بيتزا.

طريقة التحضير

سوف نتعرف من خلال السطور الأتية علي خطوات تحضير بيتزا رول اللذيذة في المنزل وهي كالاتي:-

نقوم أولاً بإحضار بولة عميقة، ونضع به الدقيق والخميرة، واللبن البودرة، ونخلطهم جيداً. ثم نضيف عليهم الزيت، والزبادي ونخلط جيداً، حتي تتجانس، المكونات جيداً. بعد ذلك نضيف الماء بالتدريج، حتي تتكون عجينة سهلة التشكيل، ونعجن حتي عشر دقائق. ثم نضعها في بوله، ونغطيها ونتركها تتخمر، لمدة نصف ساعة تقريباً. بعد التخمير نقوم بفرد العجينة، علي شكل مستطيل، ثم نوزع في البداية، صوص البيتزا. ثم نصف مقدار الموتزريلا، ونوزعه ثم باقي مكونات الحشو، ونختم بباقي الموتزريلا، ونلف رول ونقفل كويس من تحت. بعد ذلك نقطع بالتساوي بحجم 2 سم تقريباً، ثم نرصصها في صينية مدهونه ومرشوشه بالدقيق، ونغطيها ونتركها ربع ساعة ترتاح. ثم ندخلها فرن مسخن مسبقا،ً علي درجة حرارة 200 مئوية، ونتركها لمدة ربع ساعة، حتي يحمر الوجه وتنضج، ثم تقدم ساخنه بالهناء والشفاء.

أسرار نجاح البيتزا

من هنا سوف نذكر لكم سر نجاح الوصفة وهي كما يلي:-