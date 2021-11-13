تحضير خلطة بهارات الطعمية (الفلافل) لإضافة النكهة اللذيذة الشهية للطعمية كالمطاعم

خلطة بهارات الطعمية ، أو الفلافل من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة مكوناتها، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من المجهود أو الوقت أثناء تحضيرها كما أنها تضيف للطعمية أو الفلافل مذاق خاص ولذيذ،.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل خلطة بهارات الطعمية أو الفلافل.

مكونات خلطة بهارات الطعمية

سنتعرف فيما يلي علي مكونات خلطة بهارات الطعمية ومكوناتها بسيطة للغاية ومتوفرة في أغلب البيوت ومكونات خلطة بهارات الطعمية كالتالي:

ملعقة كبيرة من الشمر أو البسباس.

ملعقة كبيرة كزبرة يابسة.

وملعقة صغيرة بابريكا.

نصف ملعقة صغيرة كمون.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة كبيرة سمسم.

ملعقة كبيرة حبة البركة أو الحبة السوداء.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل خلطة بهارات الطعمية أو الفلافل وطريقة تحضيرها كالتالي:

نقوم بطحن كلا من الكزبرة اليابسة والشمر والبابريكا والكمون والفلفل الأسود بواسطة مطحنة الخلاط جيدا.

بعد ذلك نقوم بخلط حبة البركة والسمسم مع خليط البهارات الذي قمنا بطحنه ونقلبهم مع بعضهم البعض.

وتكون خلطة بهارات الطعمية بعد ذلك جاهزة للاستخدام وبالهناء والشفاء.

ونقوم بإضافة ملعقتين كبار من بهارات الفلافل لكل كيلو من الفول المدشوش وبالهناء والشفاء.

كما يوجد العديد من خلطات البهارات المميزة واللذيذة الأخرى مثل خلطة بهارات الطعمية التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل بهارات الشاورما وبهارات الحواوشي وصوص الباربكيو.

طريقة عمل صوص الباربكيو

المكونات

كوب إلا ربع من الكاتشب.

ربع كوب سكر بني.

ملعقتين من العسل الأسود.

ملعقتين من الخل.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة بابريكا..

ملح.

ملعقة ثوم بودرة.

شطة حسب الرغبة.

طريقة التحضير

تتم طريقة التحضير باستخدام الخلاط وطريقة تحضيره كالتالي:

نقوم بوضع جميع المكونات في إناء.

ثم نقوم بخلط جميع المكونات جيدا مع بعضهم البعض حتي تتجانس جميع المكونات جيدا وتصبح مزيجا واحدا.

ثم يكون صوص الباربكيو بعد ذلك جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل المستردة

المكونات

المستردة كثير من الناس يفضل أكلها مع العديد من الأطعمة ومكوناتها كالتالي:

كوب إلا ربع من الخردل المطحون (ويجب أن تكون حبوب الخردل صغيرة وليست ذات مذاق مر).

ربع كوب من الخل.

وربع كوب من الماء.

نصف ملعقة صغيرة من بودرة البصل.

ملعقة صغيرة من الكركم.

كذلك ربع ملعقة صغيرة من الملح.

وأيضا ربع ملعقة صغيرة من السكر.

رشة من جنزبيل.

طريقة التحضير

أولا نقوم بتقليب جميع المكونات مع بعضها البعض.

ثم نقوم بعد ذلك بعد خلطهم جيدا بضربهم في الخلاط أو بالهاند بلندر ويكون بعد ذلك جاهز للإستخدام وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل المايونيز

يفضل بعض الناس تناول الطعام مع المايونيز ومكوناته كالتالي:

بيضة كاملة.

ربع ملعقة ملح.

نصف ملعقة مستردة بودرة (يمكن الاستغناء عنها).

كوب إلا ربع من الزيت.

ملعقة صغيرة من الخل وملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

طريقة تحضير المايونيز تتم باستخدام الهاند بلندر وطريقته كالتالي:

نقوم بوضع جميع المكونات في إناء صغير أو برطمان.

ثم نقوم بضربهم بالهاند بلندر حتي نحصل علي شكل وقوام المايونيز.

ثم يكون بعد ذلك جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل صوص الجبنة الرومي

المكونات:

١٥٠ جرام من الجبنة الرومي المبشورة.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

ملعقة كبيرة من الدقيق.

كوب من الحليب.

رشة من الملح.

نقوم بوضع ملعقة الزبدة في إناء على نار هادئة جدا مع ملعقة الدقيق.

وبعدما يمتزج الدقيق مع الزبدة وقبل أن يتغير لونه علي النار نقوم بإضافة كوب الحليب تدريجيا علي ثلاث مراحل.

ثم بعد ذلك نقوم بإضافة الملح.

ثم نقوم بإضافة الجبنة الرومي المبشورة ونستمر في التقليب جيدا حتى تذوب وتجانس جميع المكونات ونغلق النار بعد ذلك.

ويكون بعد ذلك الصوص جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.

طريقة التحضير