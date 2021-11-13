اصنعي بنفسك كريم القرنفل والنشا المبهر لفرد وتنعيم وتطويل الشعر المجعد

كريم القرنفل والنشا ، من أقوي الكريمات الطبيعية التي تساعد على فرد الشعر المجعد بطريقة رهيبة بدون إضافة مواد كيميائية ضارة تسبب تلف الشعر على مد استخدامه، كما يساعد على التخلص من القشرة المزعجة نهائياً، ويقضي على حكة الرأس التي تسبب الالتهابات المزعجة، ويعالج تقصف الشعر ويمنع تساقطه ويمنحه النعومة والترطيب ويجعلها مثل الحرير، كما يساعد على التخلص من البكتيريا والفطريات المسببة لرائحة الشعر الكريهة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كريم القرنفل والنشا المبهر لفرد الشعر المجعد بكل سهولة بالمنزل. مكونات كريم القرنفل والنشا مكونات كريم القرنفل والنشا سوف نتعرف على مكونات الكريم الطبيعية التي تساعد على تنعيم الشعر بكل سهولة بالمنزل وهى كالتالي:- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية. علبة كبيرة من الزبادي. كوب من مغلي القرنفل. ملعقتين كبيرتين من النشا. ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون. ملعقتين من زيت جوز الهند. ملعقة كبيرة من زيت جاجوبا. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم القرنفل والنشا المبهر لفرد الشعر المجعد بكل سهولة بالمنزل وهى كما يلي:- نحضر ماء القرنفل ونضيف إليه النشا ونقلب باستمرار حتى يذوب النشا تماماً.

نضع الوعاء على نار هادئة حتى يصبح الخليط ثقيل القوام.

نرفع الإناء من على النار ونضع جانباً حتى يبرد تماماً.

ثم نضيف الخميرة والزبادي للخليط ونقلب باستمرار حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضها وتصبح مثل الكريم تماماً.

ثم نضيف باقي الزيوت للخليط ونقلب برفق حتى تمتزج جيداً.

نقوم بغسل الشعر جيداً بالماء الدافئ ونجففه جيداً من الماء.

ندهن الكريم على الشعر بالتساوي ونمشطه بواسطة مشط خشبي.

ثم نلف الشعر بكيس من البلاستيك ونتركه لمدة يوم كامل.

بعد ذلك نقوم بغسل الشعر بالماء الدافئ وسوف تلاحظين النتائج بنفسك.

ثم نكرر وضع الكريم على الشعر مرتين في الأسبوع حتى نحصل على شعر طويل وناعم مثل الحرير. فوائد القرنفل والنشا للشعر سوف نتعرف على طريقة بعض الفوائد الهائلة التي التي يحتوي عليها الكريم وهى كالتالي:- يساعد على منع تساقط الشعر. كما يقضي على القشرة وحكة نهائياً. يحارب البكتيريا والفطريات التي تتراكم داخل الشعر. يمنح الشعر النعومة والترطيب ويجعله مثل الحرير. كما يمنح الشعر طول غير عادي في وقت قصير. الوسوم

كريم القرنفل والنشا ، من أقوي الكريمات الطبيعية التي تساعد على فرد الشعر المجعد بطريقة رهيبة بدون إضافة مواد كيميائية ضارة تسبب تلف الشعر على مد استخدامه، كما يساعد على التخلص من القشرة المزعجة نهائياً، ويقضي على حكة الرأس التي تسبب الالتهابات المزعجة، ويعالج تقصف الشعر ويمنع تساقطه ويمنحه النعومة والترطيب ويجعلها مثل الحرير، كما يساعد على التخلص من البكتيريا والفطريات المسببة لرائحة الشعر الكريهة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كريم القرنفل والنشا المبهر لفرد الشعر المجعد بكل سهولة بالمنزل. مكونات كريم القرنفل والنشا مكونات كريم القرنفل والنشا سوف نتعرف على مكونات الكريم الطبيعية التي تساعد على تنعيم الشعر بكل سهولة بالمنزل وهى كالتالي:- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية. علبة كبيرة من الزبادي. كوب من مغلي القرنفل. ملعقتين كبيرتين من النشا. ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون. ملعقتين من زيت جوز الهند. ملعقة كبيرة من زيت جاجوبا. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم القرنفل والنشا المبهر لفرد الشعر المجعد بكل سهولة بالمنزل وهى كما يلي:- نحضر ماء القرنفل ونضيف إليه النشا ونقلب باستمرار حتى يذوب النشا تماماً.

نضع الوعاء على نار هادئة حتى يصبح الخليط ثقيل القوام.

نرفع الإناء من على النار ونضع جانباً حتى يبرد تماماً.

ثم نضيف الخميرة والزبادي للخليط ونقلب باستمرار حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضها وتصبح مثل الكريم تماماً.

ثم نضيف باقي الزيوت للخليط ونقلب برفق حتى تمتزج جيداً.

نقوم بغسل الشعر جيداً بالماء الدافئ ونجففه جيداً من الماء.

ندهن الكريم على الشعر بالتساوي ونمشطه بواسطة مشط خشبي.

ثم نلف الشعر بكيس من البلاستيك ونتركه لمدة يوم كامل.

بعد ذلك نقوم بغسل الشعر بالماء الدافئ وسوف تلاحظين النتائج بنفسك.

ثم نكرر وضع الكريم على الشعر مرتين في الأسبوع حتى نحصل على شعر طويل وناعم مثل الحرير. فوائد القرنفل والنشا للشعر سوف نتعرف على طريقة بعض الفوائد الهائلة التي التي يحتوي عليها الكريم وهى كالتالي:- يساعد على منع تساقط الشعر. كما يقضي على القشرة وحكة نهائياً. يحارب البكتيريا والفطريات التي تتراكم داخل الشعر. يمنح الشعر النعومة والترطيب ويجعله مثل الحرير. كما يمنح الشعر طول غير عادي في وقت قصير.

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