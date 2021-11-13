طريقة عمل ساندويتشات كبد الدجاج اللذيذة بمكونات بسيطة وبطعم لذيذ وشهي للغاية

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ساندويتشات كبد الدجاج ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة وتوفر مكوناتها في المنزل، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من المجهود أو الوقت أثناء تحضيرها كما أنها أكلة مفضلة لدي الجميع لما لها من مذاق خاص ولذيذ للغاية، كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل ساندويتشات كبد الدجاج.مكونات ساندويتشات كبد الدجاج
تتكونهذهالوصفةمن مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت كما أنها رخيصة الثمن وليست مكلفة وسنتعرف فيما يلي على مكوناتها وهي كالتالي:
- نصف كيلو كبد دجاج.
- حبتين فلفل رومي مقطعة.
- ثلاث فصوص ثوم مكعبات صغيرة.
- بصلة كبيرة مفرومة.
- حبة فلفل حار مقطعة.
- ثلاث ملاعق الزيت
- ربع ملعقة صغيرة من القرفة.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل اسود.
- نصف ملعقة صغيرة من الكمون.
- ملعقة صغيرة من الملح.
سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل ساندويتشات كبد الدجاج اللذيذة وطريقة تحضيرها كالتالي:
- نقوم بوضع ملعقتين من الزيت في طاسة على النار ونقوم بتشويح الكبدة مع الثوم علي درجة حرارة مرتفعة ونقوم بتسوية الكبدة نصف تسوية.
- ثم بعد ذلك نقوم بوضع الكبدة جانبا ونقوم بتشويح البصل بملعقة من الزيت.
- ونستمر في تقليب البصل حتي يذبل ويبدأ في التسوية ثم نضيف إليه الكبدة والفلفل الحار والرومي وجميع البهارات.
- ثم نقوم بعد ذلك بتقليب جميع المكونات مع بعضها البعض لمدة دقيقتين علي نار هادئة.
- بعد ذلك نقوم برفع الكبدة من علي النار وتكون ونقوم بحشوها في العيش البلدي.
- وتكون بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.
- ويمكننا أكلها مع سلطة الطحينة أو صوص الباربكيو.
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ساندويتشات كبد الدجاج ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة وتوفر مكوناتها في المنزل، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من المجهود أو الوقت أثناء تحضيرها كما أنها أكلة مفضلة لدي الجميع لما لها من مذاق خاص ولذيذ للغاية، كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل ساندويتشات كبد الدجاج.مكونات ساندويتشات كبد الدجاج
تتكونهذهالوصفةمن مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت كما أنها رخيصة الثمن وليست مكلفة وسنتعرف فيما يلي على مكوناتها وهي كالتالي:
- نصف كيلو كبد دجاج.
- حبتين فلفل رومي مقطعة.
- ثلاث فصوص ثوم مكعبات صغيرة.
- بصلة كبيرة مفرومة.
- حبة فلفل حار مقطعة.
- ثلاث ملاعق الزيت
- ربع ملعقة صغيرة من القرفة.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل اسود.
- نصف ملعقة صغيرة من الكمون.
- ملعقة صغيرة من الملح.
سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل ساندويتشات كبد الدجاج اللذيذة وطريقة تحضيرها كالتالي:
- نقوم بوضع ملعقتين من الزيت في طاسة على النار ونقوم بتشويح الكبدة مع الثوم علي درجة حرارة مرتفعة ونقوم بتسوية الكبدة نصف تسوية.
- ثم بعد ذلك نقوم بوضع الكبدة جانبا ونقوم بتشويح البصل بملعقة من الزيت.
- ونستمر في تقليب البصل حتي يذبل ويبدأ في التسوية ثم نضيف إليه الكبدة والفلفل الحار والرومي وجميع البهارات.
- ثم نقوم بعد ذلك بتقليب جميع المكونات مع بعضها البعض لمدة دقيقتين علي نار هادئة.
- بعد ذلك نقوم برفع الكبدة من علي النار وتكون ونقوم بحشوها في العيش البلدي.
- وتكون بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.
- ويمكننا أكلها مع سلطة الطحينة أو صوص الباربكيو.
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